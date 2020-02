Un ancien adversaire défie Tyson Fury pour un match revanche après sa victoire au titre WBC

RINGSIDE 26/02/2020

IkeMikey Williams

L’homme qui a presque vaincu Tyson Fury l’année dernière à Las Vegas veut une autre fissure au détenteur du titre mondial nouvellement couronné à deux reprises.

WBC Heavyweight Champion Fury n’était pas le seul combattant dont le stock a augmenté de façon spectaculaire avec son arrêt dominant de septième ronde de Deontay Wilder samedi soir.

En raison de sa solide performance contre Fury en septembre dernier, le Suédois classé IBF # 15, Otto Wallin (20-1, 13 KOs) doit maintenant être considéré comme une force sérieuse dans la division du grand homme.

«Si quelqu’un doutait encore de moi, maintenant il le sait», a expliqué Wallin. «Mon combat avec Fury a été, bien sûr, un bien meilleur combat et j’ai montré que j’appartiens en tant que meilleur concurrent.»

Au début du combat – lorsque les deux se sont rencontrés à la T-Mobile Arena, Wallin a ouvert deux coupes horribles autour de l’œil droit de Fury avec des coups légaux et est venu en un cheveu de marquer l’énorme bouleversement. Après une bataille extrêmement tendue de 12 rounds, Fury a été contraint de se battre avec son propre sang et de creuser profondément pour se rallier dans les rounds ultérieurs et prendre une décision unanime sur Wallin.

De nombreux experts de la boxe ont noté, après le combat, que des coupes moins sérieuses avaient mis un terme à l’action dans d’autres combats et Fury a été extrêmement chanceux d’avoir échappé avec son record invaincu. Fury a nécessité près de 50 points de suture et a dû avoir un maillage en toile inséré chirurgicalement dans la blessure horrible.

“Ni Wladimir Klitschko ni Deontay Wilder, deux des plus grands poids lourds de notre temps, n’ont pu faire à Tyson Fury ce qu’Otto Wallin a fait”, a déclaré le promoteur de Wallin, Dmitriy Salita. «Otto à 29 ans ne fera que s’améliorer dans toutes les facettes du jeu. Il est en passe de devenir une force dominante dans la division des poids lourds. »

Wallin et Fury ont montré un respect mutuel après leur combat et cela a continué samedi soir avec Wallin félicitant le nouveau champion pour sa performance impressionnante et l’ancien champion pour son courage.

“Je pense que Fury est arrivé avec un bon plan de match et a montré qu’il était le poids lourd numéro un au monde”, a déclaré Wallin. «Le changement d’entraîneur qu’il a fait a fonctionné pour lui et le style plus agressif a fait mal paraître Wilder. Fury semblait être à un autre niveau. Tout fonctionnait en sa faveur. Je pense honnêtement que mon combat contre Fury l’a aidé à se préparer pour ce combat. Il a combattu Wilder d’une manière similaire à la façon dont il m’a combattu dans la seconde moitié de notre combat.

«En même temps, Wilder mérite le respect de ne pas vouloir arrêter. Il a continué à se battre et a montré beaucoup de cœur, même si je pense que son coin aurait dû arrêter le combat plus tôt. “

L’équipe Wallin dit qu’elle continuera de s’entraîner dur et cherchera des occasions de revenir en ligne pour un autre tir sur Fury.

“Otto n’a pas eu de chance dans ce combat”, a poursuivi Dmitriy Salita. «Il a le bon style pour toujours donner de gros problèmes à Tyson Fury. Nous allons le garder occupé et gagner pendant que nous attendons que Fury décide de régler cette affaire inachevée avec une revanche. “

«Je veux un match revanche et cette fois, je vais terminer ce que j’ai commencé», a ajouté Wallin.