Un autre événement de boxe à Las Vegas annulé en raison d’un coronavirus

RINGSIDE 31/03/2020

Sampson Boxing et Paco Boxing annoncent avec regret le report de leur événement de boxe, initialement prévu le vendredi 24 avril 2020 au Cannery Casino & Hotel à Las Vegas.

«Fight Night at the Cannery» devait présenter l’Argentin Alberto «Beto» Palmetta (13-1, 9 KOs) affrontant Tijuana, le Mexicain Jorge Alberto «El Chihuas» Brito (13-1, 8 KOs) en 10 rounds événement principal poids welter, ainsi que le colombien Yeis «El Tigre» Solano (15-0, 10 KOs) face à la République dominicaine également invaincu Starling «El Poli» Castillo (11-0, 8 KOs) dans le 10 round super léger co- principal et Montevideo, le puncheur de puissance uruguayen Amilcar «Pety» Vidal (11-0, 10 KO) contre le Texan invaincu Donald Reed (8-0-1, 5 KO) dans le premier match de la ronde des poids moyens 10.

“Bien que je sois déçu de ce report, je suis fier de voir la communauté de la boxe répondre au virus de manière aussi unifiée et responsable”, a déclaré Sampson Lewkowicz. “Au Temple de la renommée de la boxe et à tous mes collègues promoteurs qui ont dû reporter ou annuler leurs événements au nom de la sécurité des combattants, je salue et j’attends avec impatience de nombreuses nuits de boxe inoubliables quand tout sera fini.”

Lewkowicz dit qu’il annoncera une nouvelle date lorsque les conditions seront à nouveau favorables aux événements en direct.