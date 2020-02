Un autre membre de TMT dit le retour de NO Floyd Mayweather

Phil Jay 06/02/2020

📾 Promo Mayweather

Floyd Mayweather n’est pas sur le point de revenir sur le ring de boxe pour un combat avec de vieux ennemis Manny Pacquiao ou Canelo de sitĂŽt, selon le membre de TMT Ishe Smith.

AprĂšs Ashley Theophane informant WBN d’un point de vue similaire, «Sugar Shay» voit Mayweather Ă©viter un retour complet Ă l’action.

Smith croit que Mayweather ne ferait partie que d’un crossover contre une star de l’UFC, pas contre Pacquiao ou toute autre star actuelle.

«Je suis sur la clĂŽture quand il s’agit de nouveau de combattre Floyd. Je ne le vois plus boxer, mais je pourrais le voir faire un autre combat croisĂ© Ă l’avenir, en particulier au nouveau stade des Las Vegas Raiders », Smith exclusivement dit World Boxing News.

«Floyd est tout au sujet de l’histoire, quelle meilleure façon d’ĂȘtre le premier combat au nouveau stade. Je ne pense pas qu’il devrait encore boxer.

«À mon avis, il n’a rien Ă prouver sur le ring. Tous ces gars de l’UFC continuent de l’appeler alors pourquoi ne pas faire ça. »

Concernant le combat contre Pacquiao, qui a fait l’objet de rumeurs pour Las Vegas ou l’Arabie saoudite cette annĂ©e, Smith a ajoutĂ©: «Manny a Ă©tĂ© actif, tout comme d’autres jeunes combattants. Je ne vois tout simplement pas la nĂ©cessitĂ© pour Floyd de le faire.

«Si Floyd taquine les retours, il n’aurait qu’Ă le faire pour de l’argent. Je ne vois tout simplement plus les avantages des combats ou de la boxe. Il a tout Ă perdre et rien Ă gagner.

«Des gars comme Canelo et Manny seraient tellement prĂȘts Ă se battre avec lui. Je lui conseillerais de rester loin du sport. Il a tout accompli et bien plus encore.

“Floyd est l’un des meilleurs de l’histoire et n’a pas besoin de le faire”, a-t-il ajoutĂ©.

CHAMP LAS VEGAS

BĂ©nĂ©ficiant d’un succĂšs considĂ©rable avec Mayweather, Smith a remportĂ© la couronne mondiale des super-welters en 2013.

Un rĂšgne de sept mois a vu Smith devenir le premier champion du monde de Las Vegas et sceller une place dans les livres d’histoire.

Dernier combat en fĂ©vrier 2019 lors d’une dĂ©faite contre Erickson Lubin, Smith, 41 ans, a 40 combats professionnels Ă son actif.

