Un autre “ spectacle de clowns ” de boxe sur YouTube et les vrais combattants ne sont pas heureux

Phil Jay 31/01/2020

ūüďł Scott Hirano

Ce n’est pas un secret que World Boxing News est mort contre YouTube Boxing pr√©sent√© au m√™me titre que les pros, ce que beaucoup ont r√©p√©t√© jeudi soir.

Alors que deux sans espoir ont d√©tourn√© les projecteurs des vrais combattants avec un d√©vouement, un cŇďur et des comp√©tences appropri√©s, le sport a de nouveau coul√© au plus bas niveau possible.

Encore une fois, avoir une masse d’adeptes n’est pas un droit de passage pour quiconque d’√™tre un boxeur professionnel. Si vous pouviez nommer un autre sport qui permettrait cela, je serais ravi d‚Äô√©couter.

Mais ce n’est pas seulement moi, il y en a beaucoup d’autres qui voudraient que ces pr√©tendants boxeurs cr√©ent leur propre entreprise et arr√™tent de rouler sur le dos d’une plateforme test√©e.

Les champions du monde, pass√©s et pr√©sents, ont exprim√© leur point de vue sur la farce alors qu’elle descendait comme un ballon en plomb √† Miami.

¬ęJ’aimerais que ces YouTubers fassent 1 et restent loin de la boxe professionnelle. C’est vraiment digne d’√™tre regard√©. Je pense qu’ils se moquent de notre sport. S’ils veulent encadrer, ils doivent faire des √©v√©nements s√©par√©s. Le 1er 1 a fait rire, mais cela ne fait que devenir une farce ¬Ľ, a d√©clar√© le champion unifi√© Josh Taylor.

Je souhaite que ces YouTuber fassent 1 et restent √† l’√©cart de la boxe professionnelle. C’est digne d’int√©r√™t √† regarder et je pense qu’ils se moquent de notre sport. S’ils veulent encadrer, ils doivent faire des √©v√©nements s√©par√©s. 1er 1 √©tait un peu un rire, mais cela devient juste une farce

– Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) 30 janvier 2020

Règle multi-poids, Abner Mares a ajouté ses pensées.

“Je paierai pour ne plus jamais voir une bo√ģte YouTuber. Je suis d’accord avec eux pour faire des rencontres / collectes de fonds pour des expositions caritatives. Mais en tant que Pro? “

Je paierai pour ne plus jamais voir une bo√ģte YouTuber .. im ok Avec eux, faire des rencontres / collectes de fonds pour des expositions caritatives Mais en tant que pro? ūü§®

– ABNER MARES (@abnermares) 31 janvier 2020

¬ęBro WHAT THE F *** qui se passe √† Miami? Spectacle de clown ¬Ľ, a d√©clar√© Regis Prograis

Bro WHAT THE FUCK qui se passe à Miami? Spectacle de clown #boxing

– Rougarou (@RPrograis) 31 janvier 2020

D’autres personnes impliqu√©es dans le sport, dont l’ami de Tyson Fury et le concurrent poids plume Isaac Lowe, ont √©t√© stup√©faites.

¬ęComment pouvez-vous faire de la boxe, vous appeler un boxeur et √™tre impliqu√© dans quelque chose comme √ßa! Le monde est coucou! Je suis g√™n√© pour mon sport. Je le ressens pour tous les vrais combattants qui luttent pour avoir une chance de gagner de l’argent! ¬Ľ

Disgr√Ęce √† la boxe professionnelle qui soit pour le combat, il rappe sur le ring avec il est sorti, puis amenez-les √† se battre, puis toute la wwe √† la fin apr√®s que nous ayons mis notre vie dans ce sport. #fuckup #dontplayboxing #joke

– Isaac warrior lowe (@ isaaclowe6) 31 janvier 2020

¬ęDisgr√Ęce √† la boxe professionnelle qui est pour le combat, il rappe dans le ring avec son cul sorti, puis amenez-les √† se battre, puis toute la WWE √† la fin apr√®s que nous ayons mis notre vie dans ce sport. licence ¬Ľ, a d√©clar√© Lowe.

Cette merde est des blagues ūü§°

– Erickson Lubin (@EricksonHammerL) 31 janvier 2020

Erickson Lubin: “Ce s *** est des blagues.”

Heureux que le cirque soit terminé. #PaulvsGib

– Mykal (Michael) Fox (@ProfessorMyke) 31 janvier 2020

Mykal Fox: ¬ęHeureux que le cirque soit termin√©.

Comment interviewez-vous quelqu’un √† propos d’un combat qui n’a jamais r√©ellement eu lieu? Quelqu’un a r√©cemment dit que la qualit√© est d√©pass√©e (je le crois de nos jours) allez @DAZN_USA Je veux vraiment enraciner pour votre produit mais vous faites des erreurs horribles avec la production.

– Steve (2 livres) Forbes (@ 2lbforbes) 31 janvier 2020

PAS DE VRAIS COMBATTANTS

Ancien détenteur du titre et légende du monde entier, Steve Forbes a fait mieux que les autres et a critiqué les diffuseurs pour avoir agi comme si les participants étaient de vrais boxeurs.

¬ęComment interviewez-vous quelqu’un √† propos d’un combat qui n’a jamais r√©ellement eu lieu? Quelqu’un a r√©cemment d√©clar√© que la qualit√© est d√©pass√©e (je le crois de nos jours) cmon @DAZN_USA

Je veux vraiment prendre racine pour votre produit, mais vous faites des erreurs horribles avec la production.

¬ęCes YouTubers ne sont pas de vrais combattants, arr√™tez d’agir comme √ßa. Je vous en prie, appelez cela un spectacle amusant pour la vraie boxe‚Ķ Je ne pouvais pas imaginer HBO, Showtime, ESPN ou Fox faire √ßa. ¬Ľ

Dans l’ensemble, ce fut un verdict assez accablant. Mais un WBN sait que cela n‚Äôemp√™chera pas que cette pagaille se reproduise dans quelques mois.

Esp√©rons que le bon sens pr√©vaut plus t√īt que tard.

Les opinions exprim√©es dans cet article sont celles de l’√©diteur, Phil Jay. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay