Un casting stellaire de légendes intronisé au Nevada Boxing Hall of Fame pour 2020

RINGSIDE 11/03/2020

Un casting illustre de légendes de la boxe a été intronisé au Nevada Boxing Hall of Fame aujourd’hui à la Fernando Vargas Fighting Foundation à Las Vegas. Le 8e week-end annuel d’intronisation a lieu les 7 et 8 août 2020 au Red Rock Casino Resort and Spa à Las Vegas, Nevada.

La classe d’induction 2020 comprend:

Fernando “El Feroz” Vargas (26-5, 22 KO)

Le résident de Las Vegas, Fernando «El Feroz» Vargas, est un champion à plusieurs reprises qui a remporté son premier titre en combattant et en battant Yory Boy Campas. Vargas continuerait à combattre «Sugar» Shane Mosley, Oscar De La Hoya, Winky Wright et Felix «Tito» Trinidad pour n’en nommer que quelques-uns.

Clarence «Bones» Adams (44-7-4, 20 KO)

Clarence “Bones” Adams, entraîneur de boxe et champion du monde de Las Vegas. Connu pour son style tout-action, Adams a remporté le titre mondial des poids coq WBA le 4 mars 2000, à Mandalay Bay avec sa grande victoire sur Nestor Garza. Tout au long de sa carrière, Adams a également eu des combats mémorables avec des gens comme Kevin Kelley et des guerres consécutives avec la championne du monde Paulie Ayala.

Andre «SOG» Ward (32-0, 16 KO)

Dernier combattant masculin à avoir remporté l’or américain en boxe olympique et sans doute l’un des plus grands boxeurs américains de l’histoire du sport, Andre «SOG» Ward peut désormais ajouter le titre de Temple de la renommée à son CV. Ward a détenu plusieurs titres dans deux catégories de poids distinctes, notamment le titre unifié WBA, WBC et Ring Magazine Lineal Light Heavyweight. Ward a terminé sa carrière professionnelle sans défaite en battant les goûts de Sergey Kovalev, Mikkel Kessler, Chad Dawson et Carl Froch.

James «Lights Out» Toney (77-10-3, 47 KOs)

Combattant près de 100 combats professionnels dans sa carrière sans jamais être arrêté, James «Lights Out» Toney sera intronisé dans la classe 2020 NVBHOF. Toney qui a combattu au Nevada quatorze fois a remporté de nombreuses victoires mémorables en battant de grands noms comme Evander Holyfield, Iran Barkley, Micheal Nunn et Vissiliy Jirov et en a affronté plusieurs autres, dont Roy Jones Jr.et John Ruiz respectueusement tout en étant nommé combattant du magazine Ring de l’année. en 1991 et 2003.

Miguel Cotto (41-6, 33 KO)

Premier champion du monde à quatre divisions de Porto Rico, la formidable histoire de travail de Miguel Cotto dans le cercle carré est sans pareille et rejoint la classe NVBHOF par excellence de cette année. Cotto connu pour être un vrai boxeur-boxeur a combattu tout le monde, y compris Canelo, Floyd Mayweather, Sergio Martinez, Chop-Chop Corley, Manny Pacquiao, Zab Judah, Antonio Margarito et Shane Mosley tout au long de son parcours dans le sport.

Mark «Too Sharp» Johnson (44-5-1, 28 KO)

Le premier combattant afro-américain à remporter un titre mondial de poids mouche, Mark «Too Sharp» Johnson est un nom familier dans la communauté de la boxe alors que Johnson a remporté des titres au poids mouche et aux super poids mouches battant les goûts de Fernando et Alejandro Montiel. Johnson a décroché son premier titre après avoir arrêté Francisco Tejedor au 1er tour de leur combat de championnat à Anaheim, le 4 mai 1996.

Julian “The Hawk” Jackson (55-6, 49 KO)

Connu sous le nom de «The Hawk», Julian Jackson a détenu des titres mondiaux en jr. divisions poids moyen et poids moyen et a été considéré comme l’un des puncheurs les plus durs de l’histoire du sport. Combattant 18 fois au Nevada, Jackson est rapidement devenu un favori local, mais il est surtout reconnu pour ses victoires à élimination directe contre «Terrible» Terry Norris et le «Bomber» britannique Herol Graham.

Azumah “The Professor” Nelson (39-6-2, 28 KOs)

Sans doute l’un des plus grands combattants à avoir jamais quitté l’Afrique et sans aucun doute le meilleur combattant du livre pour le livre de tous les temps au Ghana, Azumah “The Professor” Nelson a fait sensation dans le monde de la boxe quand il a été appelé comme remplaçant tardif, et a donné au le légendaire champion du monde Salvador Sanchez tout ce qu’il pouvait gérer avant d’être arrêté lors de la 15e et dernière manche de leur combat pour le titre mondial en 1982. Nelson allait étourdir et arrêter Wilfredo Gomez, pour remporter le titre poids plume WBC de Gomez. Tout au long de sa carrière légendaire, Nelson a eu des guerres avec Jeff Fenech, Jesse James Leija et Gabriel Ruelas.

Danny «Little Red» Lopez (42-6, 39 KOs)

Un grand favori en Californie du Sud et se battant régulièrement à l’Auditorium Olympique et, plus tard, au Forum, “Little Red” Lopez a emballé de la dynamite dans ses gants. Lopez a remporté ses 21 premiers combats consécutifs par KO et au cours de sa carrière, il a affronté le grand Bobby Chacon, Sean O’Grady et s’est battu dos à dos avec le légendaire Salvador Sanchez. Lopez a remporté son premier titre poids plume à l’automne 1976 devant plus de 100 000 fans hurlants au Ghana, en Afrique, alors qu’il battait le champion du monde WBC David Kotey.

Jose Luis Castillo (66-13-1, 57 KO)

Un véritable guerrier mexicain Jose Luis Castillo a grimpé les cordes des anneaux dans son pays d’origine pour les dix premières années de sa carrière. En septembre 2000, Castillo a surpris Steve Johnston en remportant la décision majoritaire de remporter le titre WBC des poids légers. Castillo a eu des combats mémorables avec Floyd Mayweather Jr., Juan Lazcano et Joel Casamayor, mais on se souviendra toujours de ses guerres avec le grand Diego «Chico» Corrales.

Les intronisés non boxeurs comprennent,

Carlos Padilla- A obtenu des notes élevées en tant que 3e homme d’Ali-Frazier «Thrilla à Manille», après quoi il a migré à Las Vegas. Il a travaillé comme barman au Caesar’s Palace et est devenu un arbitre international de premier plan. Parmi les boxeurs de renom qu’il a pu officier figuraient Lennard, Duran, Hagler, Arguello, Tyson, Holyfield, Holmes, Spinks, Foreman et d’autres champions.

Lorenzo Fertitta- Commissaire auprès de la Nevada State Athletic Commission de 1996 à 2000, une période particulièrement tumultueuse pour le NSAC dans la mesure où il comprenait le «Bite Fight» de Tyson Holyfield et les enquêtes ultérieures. Président du Red Rock Casino, ancien PDG de l’UFC et philanthrope. Diplômé de Bishop Gorman High School et grand partisan de tous les sports au Nevada, y compris la boxe.

Sammy Macias- Ancien président et commissaire de la commission sportive du Nevada, membre du conseil des gouverneurs et président du championnat du continent américain pour la WBC, président et membre de longue date du conseil exécutif de la NABF, boxeur, promoteur et juge. Macias a écrit de nombreuses règles de la boxe moderne qui sont encore en usage aujourd’hui.

Jose Sulaiman- Président de la WBC depuis plus de 40 ans. Il a créé le Jose Sulaiman Boxer Fund qui est administré par un Nevada Community Trust qui a aidé financièrement des centaines de combattants sur une base annuelle. Humanitaire qui a aidé de nombreuses personnes à travers le monde avec son organisation WBC Cares. Sulaiman est une icône de la boxe qui a contribué à changer le sport de la boxe dans de nombreux domaines à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

Le combattant de l’année 2019 NVBHOF, le prospect de l’année et l’amateur de l’année sont également reconnus. Honorer leurs réalisations tout au long de 2019.

Combattant de l’année 2019 – Devin Haney (24-0, 14 KO)

A remporté les 4 combats en 2019 et est devenu le plus jeune champion du monde actif.

Prospect de l’année 2019 – Rolando «Rolly» Romero (11-0, 10 KO)

A remporté les 4 combats dans un style spectaculaire tout en démontrant un potentiel illimité.

Amateur de l’année NVBHOF 2019 – Rahim Gonzales

Top 10 des amateurs classés dans 3 catégories de poids différentes, n ° 1 à 178 et qualifiés pour l’équipe olympique américaine.

Le Nevada Boxing Hall of Fame est un organisme de bienfaisance IRS 501 (c) 3 et tous les dons sont déductibles d’impôt. Les contributions caritatives du Hall au cours des sept années écoulées depuis sa création ont aidé de nombreuses causes liées à la boxe au Nevada. Les dons monétaires et en nature sont les bienvenus. La salle a été fondée en 2013 par le célèbre diffuseur de boxe Rich Marotta.