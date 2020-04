Un champion du WBC est positif pour le message de pandémie de COVID-19 / Canelo

Ringside 07/04/2020

Les chefs WBC ont confirmé qu’un champion WBC est le premier boxeur avec un titre à être frappé de la maladie causée par le coronavirus – COVID-19 alors que Canelo envoie un message aux fans.

Décrivant l’état actuel des choses, il a été confirmé qu’il s’agissait d’une femme en possession de la ceinture convoitée verte et dorée.

“Le président du Conseil mondial de boxe, Mauricio Sulaimán, et toute la famille de boxe, envoient leurs meilleurs voeux pour le rétablissement rapide et complet de Fabiana Bytyqi”, ont-ils déclaré.

«Fabiana Bytyqi est la première championne du monde diagnostiquée avec le coronavirus COVID-19. Fabiana Bytyqi est entrée dans l’histoire en devenant la première boxeuse tchèque à remporter un titre mondial majeur avec la victoire sur Denise Castle en septembre 2018.

Le 30 novembre, elle a battu la Mexicaine Ana Arrazola via UD. Elle a également réussi à défendre son championnat pour la deuxième fois.

Toute la famille WBC envoie à Fabiana un énorme câlin!

CARTE BLANCHE

Dans d’autres nouvelles impliquant le World Boxing Council, ils se sont joints à la campagne #whitecard. Ceci afin de continuer à promouvoir les valeurs positives et constructives du sport.

La pratique du sport est le moyen de promouvoir le changement social, le développement communautaire, d’encourager l’équité et l’inclusion et de promouvoir la paix et la compréhension entre les personnes, les communautés et les nations.

Pour la WBC, la boxe est le message phare et phare de paix aux quatre coins du monde, ainsi qu’une formidable motivation pour les enfants et les jeunes à poursuivre leurs rêves.

Les éloigner de la menace et du danger des addictions et de la violence, en leur offrant un mode de vie différent qui leur permet de se développer de manière intégrale.

Nous invitons toute la famille de boxe à rejoindre la campagne #WhiteCard pour créer un vrai changement positif.

N’oubliez pas de taguer @PeaceAndSport & @wbcboxing! Créons un monde meilleur!

La

UNIS POUR LE MEXIQUE

La WBC est fière et honorée de faire participer Canelo à la campagne «Deportes Unidos Por Mexico» (Sport United for Mexico). Il est aujourd’hui l’un des plus grands ambassadeurs de la boxe.

Saul Alvarez est un fier Mexicain et a exprimé sa solidarité avec les gens à #staysafe.

À travers #DeportesUnidosPorMx, ses membres cherchent à approcher les fans et à promouvoir des messages d’espoir et de solidarité. En même temps, ils génèrent de l’empathie et créent une prise de conscience pour gagner ce tour, se battre, correspondre, se préparer, courir ou entrer ensemble.

Club América.

Club Deportivo Guadalajara.

Conseil mondial de boxe.

Diablos Rojos del México.

Federación Mexicana de Fútbol.

Formule 1 (Grand Prix de Mexico).

Lucha Libre AAA.

Mexicanos Activos.

Mextenis.

MLB México.

NBA México.

La NFL México et Nielsen forment cette alliance.

#DeportesUnidosPorMx