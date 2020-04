Un cousin de talent de Tyson Fury signe avec la société de promotion Frank Warren

RINGSIDE 04/04/2020

Le champion NATIONAL QUATRE FOIS et cousin de Tyson Fury, Josh Frankham, est devenu professionnel avec Frank Warren et fera ses débuts sous la bannière Queensberry Promotions lorsque la boxe reprendra en suivant les restrictions actuelles.

Le super poids welter de 20 ans et ancien international anglais a disputé 37 combats en amateur – avec seulement six contre lui – et il décrit le début de son aventure professionnelle comme comme gagner à la loterie.

“Je suis sur la lune et j’ai hâte de faire mes débuts et d’y retourner”, a déclaré Frankham, qui est formé par Wayne Batten à Southampton. «Frank vient de me dire de m’entraîner dur, de bien vivre et il s’occupera de moi. Avec lui qui s’occupe de moi, je peux faire les affaires et essayer d’aller au sommet.

“C’est comme gagner à la loterie.”

Avant sa rencontre avec Frankham, le promoteur du Hall of Fame a reçu un message d’approbation de Fury et peu de temps après, le nouveau professionnel s’est rendu pour un voyage de cinq jours à Las Vegas qu’il n’oubliera jamais.

“Cela signifiait beaucoup et je lui dois tout”, a ajouté Frankham, qui est également lié à Paris Fury. «Il a envoyé à Frank un petit texto pour s’occuper de moi.

«C’était incroyable et l’un des meilleurs voyages que j’ai jamais fait. Le lendemain du combat, nous avons passé un peu de temps avec Tyson et pour saisir ces ceintures, nous avons réussi un jour.

«Nous avons passé une bonne journée avec lui, eu une photo avec ses ceintures et une bonne conversation avec lui. En fait, cela m’est arrivé un peu quand il a gagné et je me suis un peu réveillé.

«Nous avons toujours été proches et je suis avec lui depuis le premier jour et je n’ai pas simplement sauté dans le train comme beaucoup de gens.

«Après l’avoir vu gagner, je ne pouvais pas attendre de retourner au gymnase la semaine prochaine. Je joue à Patsy Cline’s Crazy depuis deux semaines sans arrêt!

«J’espère qu’il viendra à mes débuts parce qu’il a dit qu’il allait le faire. Il a eu un emploi du temps fou mais j’espère qu’il sera là. »

Le promoteur Frank Warren a ajouté: «Josh est une autre jeune perspective de qualité à ajouter à notre incroyable réserve de talents. Comme son nom l’indique, il est issu d’un grand stock de combat et il travaille dur depuis longtemps à Southampton dans la volonté de rejoindre les rangs professionnels.

“Il est vrai que j’ai reçu un texto de Tyson le matin de ma rencontre avec Josh, alors il a certainement des amis haut placés et je suis sûr que le champion du monde des poids lourds sera sur place pour soutenir son voyage.”