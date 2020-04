Un espoir invaincu Jack Rafferty signe un accord avec MTK Global

RINGSIDE 09/04/2020

Le boxeur Shaw Rafferty (12-0, 7 KOs) a semblé sensationnel dans sa carrière jusqu’à présent, avec quatre arrêts lors de ses cinq derniers combats. Il rejoint maintenant l’écurie Terry Flanagan chez MTK Global et est prêt à entamer sa carrière.

Il a déclaré: «J’ai hâte de faire partie de MTK Global. J’ai formé toute ma vie pendant des moments comme celui-ci.

Rejoindre mon coéquipier le rend encore meilleur car nous nous poussons mutuellement dans le gymnase et nous nous aidons et nous poussons toujours, donc sous MTK Global, nous pouvons montrer à tout le monde ce qu’est notre gymnase.

«Je ne serais pas dans ce match si je ne pensais pas pouvoir devenir champion du monde. J’ai beaucoup de pas à faire avant d’y arriver mais j’ai confiance en moi, mon équipe et MTK Global pour m’y amener. “

Le formateur Steve Maylett a ajouté: «Jack cherche à mettre en valeur ses talents sur les émissions de MTK Global. Jack s’est battu sur des émissions locales où il a construit sa base de fans et appris son métier, et ces émissions ont été parfaites pour Jack car quand il est venu vers moi, il était encore très brut.

“Ce n’est pas toujours une mauvaise chose car cela vous donne quelque chose à travailler, et j’ai essayé de contourner quelques bords rugueux mais de garder certains des plus nets. Jack a bien performé et a arrêté certains adversaires durables, ce qui est prometteur.

«Je pense que c’est le bon moment pour commencer à faire avancer Jack. Il a récemment beaucoup intéressé les managers et les promoteurs, mais nous pensions tous les deux que la carrière de Jack serait mieux guidée par MTK Global et nous sommes ravis d’avoir signé avec eux. “

Des informations sur le premier combat de Rafferty en tant que combattant MTK Global seront annoncées en temps voulu.