Un événement de qualification olympique de boxe promeut la santé mentale et physique positive à Londres

RINGSIDE 05/03/2020

Un programme d’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE pour lutter contre la discrimination et promouvoir une santé mentale et physique positive se déroulera à Londres dans le cadre de la prochaine épreuve de qualification olympique de Boxing Road to Tokyo qui se tiendra à la Copper Box Arena du Queen Elizabeth Olympic Park du 14 au 24 octobre. Mars 2020.

Le programme, financé par le maire de Londres et exécuté en partenariat avec England Boxing et une série de groupes communautaires, vise à utiliser la boxe pour engager les jeunes et promouvoir la lutte contre la discrimination, la santé mentale positive et les modes de vie actifs, en particulier chez les jeunes filles. et les femmes.

Il est composé de trois journées thématiques d’engagement communautaire au parc olympique Queen Elizabeth et d’une série d’ateliers d’activation d’une demi-journée qui se tiendront dans les collèges, les écoles et les clubs sportifs de nombreux arrondissements, notamment Newham, Barking et Dagenham, Southwark. , Haringey et Westminster.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: «Londres est la capitale sportive du monde et c’est fantastique que nous accueillions un autre événement de classe mondiale. Les Londoniens et les visiteurs peuvent s’attendre à un spectacle passionnant au parc olympique en mars, alors que les meilleurs boxeurs européens se disputent une place aux Jeux de Tokyo 2020. »

Les journées d’engagement thématiques comporteront un ring de boxe mobile et donneront aux participants l’occasion d’apprendre les rudiments de la formation et de la technique de boxe avec un entraîneur de boxe anglais qualifié.

Les habitants de Londres sont les bienvenus entre 11h00 et 17h00 au Queen Elizabeth Olympic Park (à l’extérieur de la Copper Box Arena):

· Jeudi 5 mars 2020 – Anti-discrimination

· Vendredi 6 mars 2020 – Santé mentale

· Vendredi 13 mars 2020 – Femmes et filles actives

Les ateliers d’éducation seront dispensés en collaboration avec des partenaires locaux qui ont une expérience de la promotion de la lutte contre la discrimination, de la santé mentale positive et des modes de vie actifs auprès des femmes et des filles:

· Cette fille peut BOX! – est un groupe basé à Londres créé pour promouvoir la boxe en tant que sport inclusif, augmenter la participation des femmes dans tous les aspects de la boxe et créer plus d’opportunités pour les femmes et les filles de compétitionner

· BOX in MIND – est un atelier interactif de trois heures, animé par England Boxing et conçu en partenariat avec l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale, MIND, qui vise à accroître la sensibilisation aux problèmes de santé mentale dans les clubs de boxe et les gymnases

· KO Discrimination – est un atelier de deux heures (comprenant deux courts métrages) qui fournit une éducation et une sensibilisation sur la discrimination et vise à fournir aux gens les compétences nécessaires pour identifier et éradiquer l’intolérance et les abus raciaux, en particulier en ligne

Les ateliers Femmes et Filles s’adressent aux femmes de tous âges, aux écoles, aux groupes communautaires offrant des séances réservées aux femmes, ainsi qu’aux femmes et aux filles qui sont déjà impliquées dans le sport de la boxe ou simplement curieuses.

Les ateliers Box-in-MIND sont destinés aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, aux organisations et aux groupes communautaires soutenant ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale, ainsi qu’à ceux qui souhaitent en savoir plus.

Les ateliers KO sur la discrimination s’adressent aux jeunes âgés de 14 à 24 ans et visent à sensibiliser et à aider les jeunes à comprendre la diversité du sport et à éliminer toutes sortes de discrimination.

La population locale est invitée à assister aux ateliers qui devraient se dérouler de 13h30 à 17h00 environ. Les dates et lieux sont:

· Mardi 10 mars, KO Discrimination, Newham College, Newham

· Jeudi 12 mars, KO Discrimination / BOX-in-MIND, Sports Zone, Dagenham & Redbridge

· Vendredi 13 mars, This Girl Can BOX, St Anne’s School, Tottenham, Haringey

· Mardi 17 mars, KO Discrimination, St Andrews Youth Club, Westminster

· Jeudi 19 mars, This Girl Can BOX, Tottenham Green Leisure Centre, Haringey

· Vendredi 20 mars, BOX-in-MIND, All Stars Boxing Club, Westminster

· Samedi 21 mars, Londres, BOX-in-MIND, London Community Boxing Club, Southwark

Boxing Road to Tokyo à Londres est un événement du CIO qui est financé par la Loterie nationale et le maire de Londres et sera livré en association avec un éventail de partenaires, dont UK Sport, GB Boxing, la British Olympic Association (BOA) et le parc olympique Queen Elizabeth.

Esther Britten, responsable des événements majeurs chez UK Sport, a déclaré: «Nous sommes fiers d’accueillir les meilleurs boxeurs européens dans la Copper Box pour ce tournoi de qualification olympique crucial le mois prochain. Grâce à l’investissement de la Loterie nationale, non seulement les habitants auront la chance d’encourager nos boxeurs britanniques, mais nous savons que l’accueil de grands événements sportifs présente un avantage positif significatif pour les communautés locales. Le programme de boxe lancé pour aider à lutter contre la discrimination et à promouvoir une santé mentale et physique positive chez les Londoniens est un excellent exemple de la façon dont le sport d’élite peut être un catalyseur de changement social positif. »

Plus de 350 boxeurs de plus de 40 pays participeront à l’événement de qualification européen Boxing Road to Tokyo. 77 places de qualification pour Tokyo 2020 sont proposées lors de l’événement qui mettra en vedette 13 hommes et femmes de l’équipe de boxe GB.

Les billets sont en vente sur https://see.tickets/boxingroadtotokyo, avec des prix à partir de 5 £.

Pour plus d’informations sur l’événement de qualification de Boxing Road to Tokyo à Londres, rendez-vous sur https://www.boxingroadtotokyolondon.org.