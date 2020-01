Un guide de terrain pour les films terribles de janvier et février

Le brillant de David Ayer est un film hilarant. Je n’essaie pas de vous dire que ce n’est pas le cas: cela commence par des plans sombres et consciencieux de graffitis générés par ordinateur projetés sur des sites remarquables de Los Angeles comme le bâtiment de l’US Bank et le bassin de la rivière LA, véhiculant la lutte des orcs, des nègres du monde magique, apparemment. C’est la bande son d’une chanson Logic. «Soyez YORCself», lit-on dans un gribouillis, sur une image d’une dizaine d’orcs, les poings levés par solidarité. «MAURISEZ la police», dit un autre. Pour vraiment ramener à la maison la discrimination magique des castes, il y a le signe de Beverly Hills, en elfique. En cinq minutes environ, nous avons entendu les mots «La vie des fées n’a plus d’importance aujourd’hui», et même Will Smith ne peut pas rendre cette ligne de dialogue moins ridicule.

Mais voici le truc: j’ai en quelque sorte apprécié Bright. Je réalise que je suis peut-être le seul. Et non pas à cause de l’unité plus large et de la tolérance que je soupçonne que cela voulait être, mais parce qu’à un moment donné, lors d’une fusillade dans un club de strip-tease, à un Joel Edgerton très désemparé avec une prothèse très restrictive, dit Smith, avec épuisement: «Très bien! Eh bien, mourons juste ici, alors. Nous allons mourir avec des armes à feu. ”

Bright aurait été bien mieux s’il avait été comme ça, 30% moins sérieux, et je ne serais pas si doux avec ça si j’avais payé la vraie monnaie américaine pour le voir dans un théâtre. Ce que je veux dire, c’est que Bright appartient à un certain genre de film qui saute de quelques points sur 10 lorsque les vacances affectent les heures d’ouverture du magasin, ou quand il y a du linge à plier, ou lorsque tout le monde dans le salon est dans une brume réceptive post-alimentaire . Ma famille a regardé Bright plein de casserole pour le petit-déjeuner le jour de Noël 2017 – lorsque quelqu’un devait se lever pour aller à la cuisine, personne ne se sentait obligé de suspendre le film. Il s’intégrerait parfaitement dans un marathon Spike, ou sur FX en milieu de soirée entre Focus et i, Robot. Bright est sorti en salles pendant la saison de Noël, ce qui clique sur le cadre de “Noël est pour les drames de personnages et les épopées historiques” de Chris Ryan, en ce qui concerne le film Dumpuary, dont Bright est absolument dans l’esprit. J’ai vu Den of Thieves avec Chris, pour mémoire; Je souhaite toujours avoir attendu jusqu’à ce que je puisse le regarder avec mon abonnement Sling TV. Avec Dumpuary – le film stérile qui s’étire dans les premiers mois de l’année – sur nous à nouveau, je soutiendrai que “les mauvais films sont parfois les meilleurs films”, mais ensuite, c’est la fin des vacances, et financièrement, il y a un plus de zéro chance que vous boitiez dans la nouvelle année.

Donc, basé uniquement sur des bandes-annonces, je vais vous aider à comprendre ce que vous devez et ne devez pas toucher au multiplex pour le mois à venir. Considérez cela comme un guide de gestion du temps et de l’argent.

Bad Boys for Life (17 janvier)

Réalisateurs: Bilall Fallah, Adil El Arbi

Avec: Will Smith, Martin Lawrence

J’ai déjà écrit à ce sujet, mais: Michael Bay, auteur accompli de plans tels que «des gangsters russes renversant un homme innocent dans un fauteuil roulant» et «des cadavres éclatant sous les pneus d’une Cadillac STS», ne reviendra pas pour Bad Boys for Life. El Arbi et Fallah prendront des fonctions de direction, et il reste à voir si Smith, qui est beaucoup moins crédible que Mike Lowrey à 51 ans, et Lawrence, qui est douloureusement crédible en tant que détective outre-mer, peuvent porter le vision — livrer «ce truc des Bad Boys», comme Lawrence l’appelait dans une interview de mars.

En tout cas, voir cela dans un théâtre n’est pas une question de goût pour moi, et probablement pas pour la plupart des autres personnes qui ont un attachement aux deux premiers films. C’est un pèlerinage.

Dolittle (17 janvier)

Réalisateur: Stephen Gaghan

Avec: Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen dans des rôles d’action en direct; Emma Thompson, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, Tom Holland, Craig Robinson, Ralph Fiennes, Selena Gomez et Marion Cotillard dans des rôles vocaux

Tout d’abord, c’est DOCTOR Dolittle. Deuxièmement, où sont Eddie Murphy, Raven-Symoné, Kyla Pratt et Lil ’Zane d’ailleurs?

Tout cela mis à part, Downey et Holland semblent parfaitement affables et prêts à prononcer un discours sur les amis comme étant la famille que vous choisissez, et les lieux exoctoraux colorés et les ours polaires CGI parlants pourraient récompenser le visionnement de ce film sur le plus grand écran possible. Ce sera juste un non de ma part, personnellement.

Descente (14 février)

Réalisateurs: Nat Faxon, Jim Rash

Avec: Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell

Comme mon héros Bong Joon-ho, je vais suggérer qu’au lieu de regarder cette dramatique de rupture, vous surmontez la barrière de 1 pouce des sous-titres et regardez juste Force Majeure.

Like a Boss (10 janvier)

Réalisateur: Miguel Arteta

Avec: Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek

Au risque d’être réductrice, j’ai l’impression que Haddish pourrait emprunter la voie de Kevin Hart dans le département cinéma – elle a été si nombreuse, certaines ont réussi, mais aucune que vous avez vraiment ressenti le besoin de voir deux fois. Like a Boss – une comédie à venir avec Byrne dans laquelle les deux repoussent Hayek, un magnat du maquillage avec un penchant pour les pratiques de prêt prédatrices – ira bien. Ce sera aussi bien, voire mieux, quand il arrivera à la demande le mois prochain.

Underwater (10 janvier)

Réalisateur: William Eubank

Avec: Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Meunier

Je suis juste impatient de comprendre pourquoi Cassell est sous l’eau, ce qui ressemble à un film d’horreur dans l’espace lointain qui se produit juste à 7 miles sous la mer. Nous avons demandé à Stewart de quitter directement le plateau du redémarrage des Charlie’s Angels voués à l’échec et de… rechercher… des fatigues? Nous avons également Miller, pour une raison quelconque. Surtout, cependant, nous n’avons aucune idée de ce que sont les monstres réels, et, pour être honnête, je casserais 20 $ juste pour le découvrir.

