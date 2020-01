La famille royale a annoncé au cours du week-end que le prince Harry et Meghan Markle se retireraient complètement de leurs fonctions royales et renonceraient à leurs titres de RHS. Qu’est-ce-qu’on fait maintenant? Juliette et Amanda décomposent ce que cela signifie pour la famille royale (2:24), la déclaration de Harry (24:57) et ce qui vient ensuite pour le couple (37:26).

Souscrire: Podcasts Apple / Art19