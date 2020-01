Un «membre de l’équipe Ryota Murata» affirme que le combat contre Canelo est terminé pour le 24 mai au Japon

Phil Jay 30/01/2020

📸 Dave Thompson / Mikey Williams

Un membre de l’équipe de championne du monde des poids moyens «régulière» Ryota Murata a fait deux déclarations étonnantes concernant une rumeur de bagarre avec Canelo.

Premièrement, le Daily Sincho a cité «un officiel de l’équipe de Murata» déclarant que la star japonaise était en pourparlers pour faire face à Gennadiy Golovkin. Deuxièmement, et plus étonnant encore, le même porte-parole affirme qu’un accord a été conclu avec Canelo à la place.

L’histoire de Golovkin n’a aucun sens, car le Kazakhstan a reçu l’ordre de faire une défense obligatoire. Alors que la déclaration de Canelo semble trop belle pour être vraie pour Murata.

D’une part, Murata est un poids moyen et n’a rien à offrir non plus en termes de prestige. Deuxièmement, Murata a perdu contre Rob Brant et Hassan N’Dam et n’offre donc aucune résistance à une victoire pour les deux.

Lors d’un précédent combat potentiel avec Golovkin, Canelo avait déclaré que son vieil ennemi n’offrait rien en termes de défi.

Cela semble très étrange, si c’est vrai. Et un champ complètement à gauche par Canelo et Golden Boy.

Abandonner son rendez-vous habituel du 2 mai à Las Vegas après qu’Oscar De La Hoya ait déjà confirmé qu’il pourrait signaler de nouveaux problèmes entre les deux.

Ils étaient en désaccord publiquement l’année dernière avant d’aplanir les choses et de rester largement à l’écart les uns des autres.

Mais ce développement doit être ratifié pour être cru car les «citations de l’équipe de Murata» sont digérées.

Ils ont déclaré: “Au début, Canelo n’était pas sur les cartes, il était donc initialement prévu de rivaliser avec l’ancien champion du monde des poids moyens IBF Golovkin, 37 ans, qui était une ancienne livre pour la livre numéro un”, a déclaré un membre de l’équipe de Murata, selon au Daily Sincho.

«Mais cette décision a changé pour Canelo. La date et l’heure (du combat devrait être) le 24 mai dimanche. Aux États-Unis, il sera diffusé en direct aux heures de grande écoute (tôt le matin au Japon). »

«Le premier lieu cible du combat de Murata a été le Tokyo Dome. Mais ce n’était pas disponible. Maintenant, il se tiendra au Saitama Super Arena.

«L’Arena peut accueillir jusqu’à 37 000 personnes maximum. Ce sera probablement le chiffre d’affaires le plus important jamais enregistré en tant que boxeur japonais », ont-ils conclu.

L’ARGENT FACILE

Canelo vs Murata – Je ne peux tout simplement pas le voir. Mais l’argent parle, et si les diffuseurs DAZN veulent que cela se produise, et à la fin de la journée, c’est un combat facile pour le Mexicain après deux affrontements durs en 2019, qui parieraient contre le livre pour le roi acceptant son trentaine de millions dollars et en disant: «merci beaucoup».

Si cela se produit, c’est dommage pour Canelo et Billy Joe Saunders qui manquent encore une fois.

D’un autre côté, cela ouvre la porte à Floyd Mayweather pour récupérer son rendez-vous du 2 mai.

Tout sera dévoilé bientôt.

