Un nouveau promoteur soutient Isaac Chamberlain pour sa future candidature au titre mondial

Ringside 18/02/2020

Mick Hennessy, l’homme qui a amené Tyson Fury au titre des poids lourds, a soutenu la nouvelle star des cruiserweight Isaac Chamberlain pour devenir un champion du monde de l’avenir.

Chamberlain a récemment signé un accord avec Hennessy Sports pour jouer sur Channel 5 et se battra deux fois en moins d’un mois pour commencer.

Hennessy croit maintenant fermement qu’il a acquis un combattant qui peut être en conflit avec les grands garçons de la division très bientôt.

«Je peux voir en Isaac un combattant avec un potentiel, un caractère et une détermination incroyables. Il a le champion du monde estampillé sur lui », a déclaré Hennessy.

«Je crois qu’il a la personnalité qui attirera les masses en raison de son attrait complet et il sera un ajout fantastique à Channel 5.

«L’inactivité a été un obstacle, mais nous avons agi rapidement pour lui assurer une grande exposition sur la télévision nationale gratuite sur la chaîne 5. Il apparaîtra sur deux de mes émissions en succession rapide qui rehaussera son profil et secouera le ring rouille.

“Il est encore un jeune homme à 25 ans et a beaucoup de temps devant lui alors que nous le planifions et le manœuvrons pour le titre mondial.”

CHAMBO

Parlant du changement, Chamberlain était désespéré de commencer.

«Je suis tellement heureux d’avoir signé cet accord promotionnel à long terme avec Mick Hennessy. C’est une personne qui, je crois, est passionnée par ses combattants et il se bat pour eux », a souligné« Chambo ».

«C’est une personne vraiment solide à avoir dans votre équipe. J’ai besoin de quelqu’un comme lui pour me pousser là où je dois être. Il a la réputation de créer des stars comme Tyson Fury, Carl Froch, Darren Barker, Junior Witter et Chris Eubank Jnr et un grand œil pour repérer les talents.

«Il est champion du monde et cela me motivera à travailler dur et à gagner.

“Devenir le champion WBC World Cruiserweight est mon objectif principal et je suis obsédé par cela. Je veux être le meilleur possible et faire mes preuves.

«J’ai hâte de revenir sur le ring et avec les caméras de Channel 5 sur moi. Le fait de savoir qu’un public de millions de spectateurs va me regarder s’accompagne de pressions, mais je vais prospérer et donner le meilleur de moi-même.

“Je connais la douleur et le chagrin de ne pas se battre et d’être inactif, mais Mick a un plan à long terme pour moi et je suis vraiment excité à nouveau.”