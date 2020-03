Un poids lourd mis en quarantaine envoie un virus AVERTISSEMENT, ne l’a pas pris au sérieux

Nouvelles de boxe du monde 27/03/2020

Le poids lourd Travis Kauffman a publié une vidéo de son sort actuel alors que le perforateur d’Al Haymon combat le virus mortel COVID-19.

Kauffman, qui devait se battre en avril, a déclaré qu’il ne prenait pas la menace au sérieux. Il a cru que c’était comme la grippe, jusqu’à ce qu’il soit abattu.

Maintenant à la maison en quarantaine, Kauffman déclare qu’il a de bons et de mauvais jours alors qu’il lutte contre l’infection en Pennsylvanie.

Les États-Unis ont maintenant le plus de cas de maladie au monde, le président Trump continuant de patauger avec une réponse solide.

Après avoir révélé son diagnostic jeudi, que WBN a rapporté en premier, Kauffman a déclaré qu’il était submergé par la réponse d’amis et de fans.

«Je suis extrêmement reconnaissant et submergé par tous les messages et appels que j’ai reçus de personnes qui se préoccupent de moi. Il y a eu de nombreuses fois où j’ai senti que les gens ne prenaient soin de moi que lorsque j’étais dans le ring. Donc, cela signifie plus pour moi que vous ne le saurez jamais », a souligné Kauffman.

«Je ne pourrai pas lire et ouvrir chaque message. Mais sachez que je remercie chacun d’entre vous. Surtout ceux qui ont déposé des trucs chez moi.

«Je suis vraiment sous le choc, mais cela montre qu’il y a encore un tas de gens formidables dans le monde. Juste au moment où j’ai perdu confiance en l’humanité, vous m’avez montré que je ne fais pas tout de suite… Merci à tous. »

TRACÉ

En traçant potentiellement ses pas jusqu’à l’endroit où il aurait pu contracter le coronavirus, Kauffman était perdu.

«Personne ne sait exactement où ils ont été contaminés par le coronavirus», a-t-il déclaré. «Avant de commencer à me sentir malade, j’étais avec un tas de gens.

“Restez à la maison, c’est le meilleur moyen d’arrêter de le propager, même si vous n’avez pas de symptômes, vous pouvez quand même le propager”, a ajouté le joueur de 34 ans.

Après avoir partagé le ring avec des joueurs comme Luis Ortiz et Chris Arreola, Kauffman a été classé par le WBC au plus haut point de sa carrière.

À deux combats d’une fissure à Deontay Wilder en 2017, Kauffman a perdu contre Ortiz et a raté sa chance. Son record est de 32-3.