Un Royaume-Uni: Anthony Joshua et Tyson Fury

Publié le 26/02/2020

Par: Kirk Jackson

Il

il n’y a pas si longtemps, le champion des poids lourds unifié WBA, WBO et IBF Anthony «AJ»

Joshua (23-1, 21 KO) et le nouveau champion des poids lourds WBC «The Gypsy»

King “Tyson Fury (30-0-1, 21 KO) a discuté de la possibilité de faire équipe pour

éliminer les goûts de l’ancien champion des poids lourds WBC Deontay Wilder (42-1-1,

41 KO).

Joshua’s

raisonnement pour l’enracinement et vouloir collaborer avec le collègue Brit, “Je pense que

Tyson Fury me combattrait plus rapidement que Wilder. Si c’est le cas, je veux

Fureur de gagner, parce que je veux juste me battre », a déclaré Joshua à Sky Sports.

“Avoir

ce combat ici sur le sol britannique? Tu peux imaginer ça? Fury, si vous en avez besoin

moi pour sparring, nous allons nous battre un jour. J’ai sparred Tyson Fury quand nous

étaient des enfants de toute façon. Je sortirais en Amérique et j’épargnerais Tyson Fury et je le ferais

prêt pour ce combat Wilder. Honnêtement, je pense que Fury pourrait battre Wilder la prochaine fois

ils sont sortis. C’est juste mon opinion. “

Tandis que

Fury a finalement rejeté l’offre de Joshua, Fury s’est lancé dans sa mission de

rachat, battant Wilder le week-end dernier via technique 7e tour

Assommer.

Fureur

accompli un peu d’histoire avec sa dernière victoire, devenant le premier homme

pour vaincre deux champions qui avaient 10 défenses ou plus de leur championnat du monde

– Klitschko avec 18 défenses de titre et Wilder avec 10 défenses de titre.

Avec

Joshua en tant que champion unifié WBO, WBA et IBF et Fury en tant que WBC, Lineal et

Champion poids lourd Ring Magazine,

cela ouvre la voie à une énorme confrontation. Cela ouvre la voie à un

Affrontement du Royaume – la première fois de l’histoire.

En dépit

de cette possibilité historique, il y en a dans le camp de Fury, douteux de cela

match de rêve jamais réalisé.

le

père du nouveau champion des poids lourds WBC, John Fury, croit que son

le fils embarrasserait Joshua et l’arrêterait. “Ils sont à des niveaux différents. Tu sais comme

les extraterrestres sont comme des années devant nous en termes de puissance cérébrale », John Fury

a déclaré à IFL TV.

“C’est

comment mon fils est en face de Joshua en termes de capacité. Il ne peut pas le faire, il a

pieds lents, il a des mains rapides, il va un-deux, crochet gauche, menton coincé

dans l’air.”

“Vous avez

vu, il souffle hors de son cul au moment où il a une pression sur

lui. Tyson fera plus que faire pression sur lui. Il pleurera après quatre heures

Les manches. Je ne pense pas que vous le verrez, car il a trop peur, il va prendre sa retraite

avant de faire face à Tyson. Le roi tsigane le retirera avant qu’il

le combat même. Il n’a rien pour le battre. Il n’a pas besoin

argent. C’est un milliardaire, il n’en a pas besoin. Alors, pourquoi voudriez-vous gâcher votre legs

en laissant un gros gypo vous étinceler tout de suite? Fin de.”

Fureur

le promoteur Frank Warren n’achète pas exactement les récentes déclarations de Hearn

l’unification entre les deux parties – soulignant que Joshua a deux obligatoires

défenses contre pour combattre deux combattants différents.

Ceux

obligations comprennent une défense obligatoire de l’IBF contre le boxeur bulgare

Kubrat “The Cobra” Pulev (28-1, 14 KO) et une défense mandatée par la WBO contre les anciens

le roi incontesté des cruiserweight Oleksandr Usyk (17-0, 13 KO).

“Il dit

beaucoup de choses, n’est-ce pas? Il dit tout ce qui lui convient à l’occasion »,

Warren a déclaré à TalkSport. «Quand nous avons essayé de nous battre avant, c’était un

problème. Il sait très bien (Hearn) quelles sont ses obligations contractuelles. Il

sait que son combattant (Joshua) a une défense obligatoire contre Pulev et un

contre Usyk. Donc, pour continuer ce combat, beaucoup de gens doivent être payés et

soigné pour se retirer. Tyson n’a aucun problème à le combattre, nous avons appelé le

se battre assez de fois. Nous n’avons jamais changé notre mantra. Nous allons parler avec Anthony

La direction de Joshua, nous allons parler à Freddie Cunningham et voir ce que nous pouvons faire.

Il serait l’opprimé et peu importe ce qu’il a à dire, Eddie

Écoutez, cela ne signifie pas une rangée de haricots ce qu’il a à dire pour le moment. Tout

ces questions que je viens de mentionner doivent être traitées. “

le

question de savoir si Fury prend sa retraite, participe au World Wrestling

Divertissement, ou affronte Wilder dans un troisième combat reste également une possibilité.

Wilder pour sa part veut la trilogie.

“Ma

suppose que je le connais comme je le fais, il voudra absolument un match revanche », a déclaré Jay

Deas, l’entraîneur-chef et co-manager de Wilder, a déclaré lors de la presse d’après-combat

conférence.

“Et moi

signifie que ces gars-là ont déjà mené deux combats formidables. Donc, j’ai certainement

pense que le public le voudra. Et je pense que nous le voudrons. Et je pense

L’équipe de Fury le voudra. Et donc, cela semble naturel. Donc, je pense que c’est ce que

vous verrez arriver. “

Temps

dictera quelle est la demande du public pour le troisième combat.

Quelque chose à considérer est que Wilder peut être mieux adapté pour prendre quelques mises au point

avant d’affronter pour la troisième fois le «Gypsy King». Fury a combattu deux mises au point

après leur première rencontre et ce plan s’est bien passé pour Fury.

pourtant

les pièces du puzzle s’emboîtent et progressent à travers le poids lourd

division, une chose est sûre. La couronne des poids lourds court au Royaume-Uni.