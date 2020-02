Undercard complet pour le 22 février à Las Vegas

RINGSIDE 07/02/2020

Une gamme passionnante d’étoiles montantes entrera dans le ring en action menant à la revanche très attendue entre le champion du monde des poids lourds WBC invaincu Deontay “The Bronze Bomber” Wilder et le champion lineal invaincu Tyson “The Gypsy King” Fury en tête d’affiche un événement historique, méga PPV Samedi 22 février au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Wilder vs Fury II Prelims mettra en vedette Subriel Matias, un compétiteur invaincu dans une épreuve de force super légère contre Petros Ananyan, ainsi que le compétiteur super léger Amir Imam affrontant Javier Molina.

Les préliminaires débuteront à 19 h 30. ET / 16 h 30 PT sur FS1, ESPNEWS et en espagnol sur FOX Deportes et ESPN3. La couverture d’ESPNEWS passera à ESPN à 20 heures. ET / 17 h PT.

Le PPV Wilder contre Fury II commence à 21 h. ET / 18 h PT et met en vedette l’ancien champion du monde des poids lourds Charles Martin affrontant l’ancien challenger du titre Gerald “El Gallo Negro” Washington pour un éliminateur du titre IBF des poids lourds de 12 rounds dans le co-événement principal.

Emanuel «Vaquero» Navarrete, alias «The Mexican Iron Man», champion du monde junior poids plume de la WBO, défendra son titre contre le concurrent philippin Jeo Santisima dans le combat vedette du PPV. De plus dans le match d’ouverture PPV, la sensation de super poids welter Sebastian «The Towering Inferno» Fundora affrontera l’olympien australien 2016 Daniel Lewis dans une bataille de 10 rounds invaincus.

Les billets pour l’événement sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur www.mgmgrand.com ou www.axs.com. L’événement est promu par BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions.

Professionnel depuis 2015, Matias (15-0, 15 KO) a stoppé tous les adversaires qu’il affrontait dans les rangs professionnels, dont trois victoires à élimination directe en 2019. Le joueur de 27 ans combattra aux États-Unis pour la troisième fois sur Le 22 février, et la première fois à Las Vegas, alors qu’il cherche un grand début 2020.

Le natif de Fajardo, à Porto Rico, affrontera Ananyan (14-2-2, 7 KOs), âgé de 31 ans, qui a fait ses débuts aux États-Unis en décembre 2019, perdant une décision à la majorité étroite contre Kareem Martin après avoir battu Arkadi Harutyunyan en Avril 2019. Né à Abovyan, en Arménie et s’entraînant à Houston, au Texas, Ananyan était invaincu lors de ses 15 premiers combats après être devenu pro en 2015.

“Je suis très enthousiaste à l’idée de ce combat et reconnaissant à mon équipe de m’avoir donné cette belle opportunité”, a déclaré Matias. “Comme pour tous mes autres combats, je vais m’entraîner à mon niveau maximum, car peu importe qui est l’adversaire, nous poursuivons tous le même rêve. Je veux le remercier d’avoir pris ce combat, mais je ne le laisserai pas me barrer la route. Nous allons donner aux fans une belle action et le 22 février, nous saurons qui est le plus prêt à gagner. “

“C’est un moment dont tout boxeur rêve et je ne peux pas attendre pour démontrer mes compétences sur un grand spectacle”, a déclaré Ananyan. «Je m’entraîne dur, j’apprends le style de mon adversaire, ses faiblesses et je mets en place une stratégie pour la nuit de combat. C’est un combat très important pour moi, car avec une victoire, je pourrai réaliser mes rêves. La route a été longue pour réaliser mes rêves et je suis prêt à franchir une nouvelle étape importante le 22 février. »

La fierté de combat d’Albany, N.Y., Imam (22-2, 19 KOs) a repris sa quête d’un titre mondial super léger. Après que des problèmes promotionnels l’ont gardé hors du ring pendant près de deux ans après sa perte de décision en mars 2018 face à Jose Ramirez pour le titre WBC super léger vacant, Imam est revenu en grande pompe en novembre dernier, éliminant Marcos Mojica en quatre rounds. Le combat de Mojica a été son premier sous la bannière du Top Rank, et il reviendra contre l’écurie promotionnelle Molina (21-2, 9 KO), une olympienne américaine de 2008. Molina est allée 3-0 en 2019, en éliminant plus récemment Hiroki Okada à 1:05 de la manche d’ouverture de leur confrontation télévisée ESPN.

“Je me sens béni de me battre sous la carte du plus grand combat de l’année”, a déclaré l’Imam. «Je suis prêt à briller et à profiter pleinement de l’opportunité et de l’exposition. J’ai eu un super camp en préparation de ce combat. Je suis ravi de monter sur le ring et je me sens plus fort et plus préparé que jamais. Vaincre Javier Molina me replongera dans la conversation comme l’un des meilleurs super-légers au monde. »

“J’ai hâte de me battre dans un événement aussi important que celui-ci”, a déclaré Molina. «Je sais que je suis confronté à un combattant coriace à Amir Imam, mais ce sont les types de combats dont j’ai besoin pour remporter un titre mondial. Je suis ravi et prêt à faire une déclaration le 22 février. “

La programmation non télévisée bourrée d’action comprend un espoir invaincu Rolando Romero affrontant un autre Arturs Ahmetovs invaincu dans un combat léger de huit rounds, ainsi que le futur espoir Gabriel Flores Jr. dans une affaire de huit rounds légers contre Matt Conway.

Vito Mielnicki Jr., un espoir sensationnel de 17 ans, complètera la carte dans une attraction de poids mi-moyens contre Corey Champion, et le poids plume invaincu Isaac Lowe affrontera le Mexicain Alberto Guevara.

En sortant de Las Vegas, Nevada, Romero (10-0, 9 KO) a ajouté trois victoires à élimination directe à son décompte en 2019, y compris une victoire par élimination directe sur FS1 en avril lorsqu’il a arrêté Andres Figueroa. Perspective en plein essor dans l’écurie Mayweather Promotions, le joueur de 24 ans cherchera à prolonger sa séquence de huit coups de grâce le 22 février. Il affrontera les Ahmetov de 30 ans (5-0, 2 KO) , qui est devenu pro en mars 2019 et a remporté cinq victoires au cours de l’année. Ahmetovs est né à Riga, en Lettonie et se bat à Delray Beach, en Floride.

Flores, âgée de 19 ans (16-0, 6 KOs) est l’une des étoiles montantes du sport, un prodige amateur qui a signé avec Top Rank à l’âge de 16 ans. Déjà un vendeur de billets éprouvé dans sa ville natale de Stockton, en Californie , il fera sa quatrième apparition à Las Vegas. En septembre dernier, il a blanchi Miguel Angel Aispuro pendant six rounds sur l’undercard Fury contre Otto Wallin au T-Mobile Arena. Conway (17-1, 7 KOs) est un pro de cinq ans dont la seule défaite est survenue par décision partagée à Francisco Esparza en octobre dernier.

Encore un senior au lycée, Mielnicki, 17 ans (4-0, 3 KOs) se bat hors de sa ville natale de Roseland, New Jersey et est devenu professionnel en juillet 2019 après une brillante carrière amateur. Mielnicki a montré son immense habileté dans les performances consécutives sur FOX PBC Prelims, arrêtant Marklin Bailey sur les préliminaires de Wilder contre Ortiz II sur FS2 en novembre, puis battant Preston Wilson lors de ses débuts en 2020 en janvier sur FS1. Il affrontera le champion de 21 ans, qui combat à Charlottesville, en Virginie, et a combattu trois fois depuis qu’il est devenu professionnel en juillet 2019.

Lowe (19-0-3, 6 KOs), ami proche et partenaire d’entraînement de Fury, est un ancien champion des poids plumes du Commonwealth qui en a remporté cinq d’affilée depuis un match nul contre Ryan Walsh en 2018 pour le titre britannique des poids plumes. Combattant sous pression sympathique pour les fans, Lowe a été victorieux sous les cartons des deux derniers combats de Fury et espère se rapprocher d’un titre mondial avec une autre victoire. Guevara (27-5, 12 KO), originaire de Mazatlán, Sinaloa, au Mexique, est un double challenger du titre mondial des poids coq qui a poussé le champion de l’époque Leo Santa Cruz en décembre 2012. Il a combattu Shakur Stevenson en juillet dernier en bref remarquer et a fait un vaillant effort avant d’être arrêté au troisième tour.