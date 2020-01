“Underwater” n’est pas bon, mais plus de films devraient toujours être tournés sous l’eau

Puis-je me confier à vous, lecteur de mes blogs? J’ai passé beaucoup de temps malsain à réfléchir et à lire sur The Abyss. Cela vous semble probablement étrange, car ce n’est pas le premier film qui vient à l’esprit du réalisateur James Cameron, dont les faits saillants de la carrière incluent des succès gigantesques comme Titanic, Aliens, The Terminator et Avatar. Mais après avoir appris ce qui s’est passé sur le tournage de The Abyss, je suis plongé dans un courant de schadenfreude. Plongez avec moi.

Tout d’abord, il y a l’étrange série d’événements lorsque Cameron et sa femme de l’époque, Gale Anne Hurd, productrice du film, se sont séparés puis ont divorcé pendant le processus de production du film. Cela vaut la peine d’être noté car les deux personnages principaux du film, interprétés par Ed Harris et Mary Elizabeth Mastrantonio, sont en train de divorcer. Cameron dit qu’il a écrit le scénario des années avant son divorce et que toute la situation était un cas bizarre d’imitation de la vie artistique. Toujours: bizarre.

Deuxièmement: Cameron a insisté pour que toutes les scènes sous-marines du film soient tournées dans des réservoirs géants – pour gagner du temps et éviter de quitter l’eau, tout le monde a été encouragé à uriner dans ses combinaisons. Harris a failli se noyer, et la rumeur dit qu’il a frappé Cameron au visage pour avoir filmé son expérience de mort imminente. Le chlore a brûlé une partie de la peau des plongeurs. À un moment donné, Mastrantonio aurait crié: «Nous ne sommes pas des animaux!» À Cameron avant de prendre d’assaut le plateau, et Harris a envisagé de refuser de promouvoir le film. (Il a finalement soutenu le film.) Michael Biehn, qui jouait un Navy SEAL souffrant d’un syndrome nerveux à haute pression, a décrit un moment pénible où le plateau sous-marin a perdu de la puissance et il flottait dans un réservoir noir. “Il a fallu 90 secondes de panique avant de réaliser que je portais une lampe de poche et je l’ai allumée et tout le monde s’est réuni autour de la lumière”, a-t-il déclaré au New York Times en 1989.

Jésus. Je ne peux que supposer que Cameron s’est manifesté dans le casting et les rêves de l’équipage ressemblant au colonel Kurtz en combinaison. Une version augmentée et dramatisée de la production de The Abyss serait elle-même un film d’horreur vraiment inspiré: un réalisateur diabolique mettant en danger la vie de ses acteurs au prix de faire du grand art. (Puis-je copyright ce?)

Mais l’ironie est que Cameron n’a pas l’intention de faire un film d’horreur – les mystérieuses créatures extraterrestres que nos protagonistes rencontrent dans The Abyss se révèlent être bienveillantes. Ce sont moins de mâchoires, plus de rencontres rapprochées du troisième type sous la mer; la chose la plus proche d’un méchant est l’instable Navy SEAL de Biehn. Cameron a affirmé que sa carrière cinématographique n’était qu’un moyen de gagner de l’argent pour financer sa véritable passion: les expéditions en haute mer. Il serait donc logique que ses films visent également à présenter son admiration pour la portée et la beauté de nos océans. Maintenant, c’est cette prérogative de l’Ocean Master. Mais presque tout le monde supposerait que l’océan est absolument terrifiant, pour toutes les raisons pour lesquelles Cameron semble obsédé par lui.

Le reste d’Hollywood a été sur la longueur d’onde «eau libre = AF effrayant». La même année que The Abyss est sorti, nous avons eu Leviathan et DeepStar Six, deux films qui affrontent également des créatures sous-marines qui, au lieu de vouloir devenir le Lyft océanique d’Ed Harris, sont déterminées à avoir un buffet humain. Ces deux films contiennent des morts horribles, mais aucun d’eux n’est très bon, et ils n’ont pas bien fonctionné au box-office. L’Abyss a rapporté moins de 100 millions de dollars – un raté commercial rare de Cameron – et au cours de l’année civile, le sous-genre sous-marin était mort dans l’eau. (S’il vous plaît, trempez ma tête dans une baignoire pour ce jeu de mots.)

Heureusement, nous avons connu une renaissance de l’horreur sous-marine au cours des dernières années. 47 mètres plus bas – et dans une moindre mesure, sa suite Uncaged centrée sur les grottes – était un PSA de plongée / cage anti-requin délicieusement simple qui a fait clignoter une lumière sur un tas d’eau noire comme les grands requins blancs sont définitivement qui se cache aussi angoissant que n’importe quel film de slasher. Crawl a transformé l’inconvénient d’une maison inondée lors d’un ouragan en un cauchemar infesté d’alligators. (C’est de l’eau très peu profonde, bien sûr, mais nous le permettons!) Et maintenant, vendredi, il y a le sous-marin très littéralement intitulé, dans lequel Kristen Stewart est – êtes-vous prêt pour cela? – un ingénieur en mécanique en haute mer opération de forage dans la fosse des Mariannes attaquée par des monstres aquatiques qui semblent provenir d’un carnet de croquis de HR Giger.

Sous l’eau est incroyable. À aucun moment dans le film, il n’y a une scène qui n’est pas située à 7 miles sous la surface. C’est le contenu sous-marin de pointe et un pastiche Ridley Scott flagrant; la seule façon dont la production a dû éviter la violation du droit d’auteur d’Alien était de résister à l’envie de nommer le personnage de Stewart, Ripley. Pour être clair, je ne peux pas, en toute bonne conscience, dire que Underwater est un grand film, mais j’ai tendance à noter tout ce qui est sorti dans Dumpuary sur une courbe, de toute façon. Et étant donné mon affinité pour tout projet qui choisit de se mouiller, même «Alien mais c’est l’océan» obtient le sceau d’approbation. Sous l’eau n’est peut-être pas une tomate pourrie fraîche, mais elle est certifiée sous-marine dans mon cœur.

Idéalement, ce type de film pourrait revitaliser l’intérêt du public pour une sorte d’horreur aquatique de niche: le long métrage de la créature sous la mer. Hollywood n’est rien si ce n’est un aspirant aux tendances – et nous pourrions faire bien pire que de voir ce qui vient d’avoir plus de films sous l’eau. Malheureusement, comme l’indique la date de sortie du film en janvier, Underwater est – désolé – lancé en mer. Le film est en stase depuis la fin de la production en 2017 (cela pourrait également expliquer pourquoi le comédien en disgrâce TJ Miller a un rôle si important: Underwater a été filmé avant décembre 2017, lorsqu’une femme a déclaré que Miller l’avait frappée et agressée sexuellement pendant que les deux étaient en Université). Le film devrait rapporter moins de 10 millions de dollars au cours de son week-end d’ouverture – telle est la détresse de partager le week-end avec la large sortie d’un film (1917) qui vient de gagner quelques Golden Globes.

Mais les échecs financiers d’un film comme Underwater ne devraient pas ôter ce qui est séduisant dans les conceptions de base des films sous-marins. Pour citer mon collègue Chris Ryan, la mer est stupide! Nous en savons plus sur ce qui se cache dans l’espace que sur ce qui se trouve dans nos océans – c’est le genre d’intrigue qui devrait engendrer une industrie artisanale de films sous-marins effrayants. Donnez-moi plus de sous-marins en détresse. Voyons plus de centres de recherche en eau profonde financés par de mystérieux milliardaires aux motivations douteuses. Greenlight The Meg 2 et laissez Jason Statham combattre une horde de mégalodons sur le fond marin avec seulement un couteau de poche et son arsenal de coups de pied ronds. Il est temps que nous réévaluions Deep Rising comme un morceau de génie incompris. Et puis-je obtenir un ETA sur ce spin-off d’Aquaman, The Trench? Le cinéma aquatique n’a pas besoin de culminer à 20 000 lieues sous les mers.

La barre est si basse pour les films sous-marins qu’en se déroulant simplement sous l’eau – et chaque putain de seconde de Underwater est à la hauteur de son nom – ils sont déjà en train de rouler (euh, plonger?) Sous de bonnes vibrations. Idéalement, nous pourrons éventuellement arriver à un point où les films sous-marins sont suffisamment courants pour que nous puissions élever un peu nos normes. Sûrement pas tous les films éclairés par un studio doivent faire partie d’un [insert superhero movie/cinematic universe]? The Abyss, pour ses défauts et son processus de production chaotique de tous les temps, est un film vraiment à couper le souffle – en grande partie parce que Cameron nourrissait ses propres curiosités. Vous pouvez sentir sa passion sur l’écran; il est contagieux et, à son meilleur, crée un sentiment de crainte spielbergienne.

Peut-être que la rareté du cinéma sous-marin est simplement due au manque d’artistes qui ont le zèle singulier de Cameron centré sur l’océan. C’est un type étrange, après tout, et se vante de construire son propre sous-marin. Je sais, je demande probablement trop et je suis trop optimiste – au lieu du capitaine Ahab présidant Warner Bros., un flot de films sous-marins n’est probablement pas à l’horizon. Donc, jusqu’à ce que les suites Aquaman arrivent, je prendrai mes eaux sous-marines quand je pourrai les obtenir. (Et vraiment, le film n’est pas si mal: Stewart est une actrice si polyvalente qu’elle est une mécanicienne en eau profonde crédible, et les designs des créatures sont géniaux.) Mais si Hollywood a toujours besoin d’idées nouvelles, ils savent où Regardez. À condition qu’ils n’aient pas peur de sauter dans le grand bain.

