Une carte de boxe empilée se poursuit au Vietnam le 9 mai

RINGSIDE 23/03/2020

Une énorme soirée pour les amateurs de sport se prépare à Manille le 9 mai, où l’équipe vietnamienne s’aventure dans la capitale de la boxe des Philippines pour se battre contre les locaux avec des records de victoires incroyables.

Les 10 équipes du Vietnam sont vraiment formidables et présentent trois nouvelles inclusions – Ta Van Thi, Nguyen Manh Cuong et Bui Trong Thai.

L’événement retiendra certainement un intérêt particulier pour le Vietnam, avec l’apparition du jeune olympien Nguyen Van Duong. Ce super talent est l’un des pros potentiels les plus vantés en Asie, où les récits de ses actions pour éliminer les partenaires d’entraînement sont légendaires.

Le prodige de la boxe VSP a récemment fait la une des journaux lorsqu’il est devenu le premier olympien de boxe du Vietnam depuis 1988, après avoir arrêté ses deux adversaires en Jordanie pour se qualifier pour Tokyo.

L’événement de Manille voit le tueur à gages de Hanoi correspondre à l’IP avec le philippin Ariel Puton, un monstre de la vitesse qui a remporté ses 5 premiers combats par arrêt.

Victory 8 a délibérément placé la barre haute pour NVD, et le combat sera un test important pour la star mortelle du Vietnam, qui fait ses débuts professionnels.

L’amateur féminin le plus titré du Vietnam fera également ses débuts professionnels, et les rumeurs sont très fortes, que les fans auront un bon aperçu d’une future championne du monde de Miss Nguyen Thi Tam. Tam est un ancien champion du monde junior et européen au format amateur.

L’émission Victory 8 Manila est dirigée par deux combats de titres WBC suralimentés, comme les fans de combats asiatiques ont rarement, voire jamais, l’occasion de voir.

La légende vietnamienne Nguyen Van Hai affronte l’excellent australien Francis Chua pour le titre australasien – un combat qui ouvre des opportunités de classement mondial aux deux combattants.

Nguyen Van Hai est multiple champion national et médaillé des Jeux SEA, et est considéré comme le meilleur combattant de son pays. Il s’aventure à Manille avec une fiche de 3-0.

Francis Chua est un gaucher indomptable, vainqueur de 7 de ses 8 combats. La seule perte de Chua a été controversée, un verdict aux points de la part de WBO # 2 Kye MacKenzie.

Francis Chua n’a pas caché son désir de se battre dans de grands événements comme celui-ci sur une scène mondiale. Sa plus grande victoire à ce jour a été en tant que undercard à Jeff Horn à Brisbane, un spectacle qui a attiré 40 000 personnes.

Charly Suarez, un talent monstre bien connu des fans philippins et vietnamiens, affronte l’homme fort indonésien Defry Palulu pour le titre WBC Asia.

Suarez était le boxeur amateur le plus décoré des Philippines, remportant plusieurs titres nationaux et internationaux, dont les récents SEA Games en 2019.

Le King’s Warrior a maintenant tourné ses énergies vers la boxe professionnelle et a été dans un train express assommant ses quatre adversaires à ce jour de manière dévastatrice.

Palulu, en Indonésie, est le champion en titre, et détient un sinistre record de 22 victoires en 24 combats, et constituera un excellent test pour déterminer où se situe actuellement le talentueux Suarez dans les calculs mondiaux.

L’événement sera couvert en direct par Solar Sports aux Philippines, HTV au Vietnam, et devrait être disponible à l’international sur divers services de streaming non encore annoncés.

Cette Victoire 8 suscitera un énorme intérêt sur la base de la carte empilée de combattants populaires, et devrait être surveillée par plus de 10 millions de personnes. Attendez-vous à des nouvelles et des mises à jour dans les semaines à venir.