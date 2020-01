Une cible adverse révélée pour le retour du champion Riddick Bowe

Phil Jay 25/01/2020

World Boxing News a été informé du premier adversaire potentiel pour le retour imminent de l’ancien champion incontesté des poids lourds Riddick Bowe.

Bowe devrait se battre pour la première fois depuis 2008 après avoir confirmé ses intentions à WBN dans une interview exclusive à la fin de l’année dernière.

«Big Daddy» est à la recherche de représentation récemment, notamment en lançant une course avec Eddie Hearn, alors que Bowe propose de se battre à nouveau à 52 ans.

WBN peut maintenant révéler qu’Alonzo Butler, 40 ans, sera aligné pour Bowe dans les mois à venir.

Butler, connu sous le nom de «Big Zo», devrait se battre le mois prochain à l’Inn of the Mountain Gods Resort and Casino à Ruidoso. Une victoire de Butler contre Jesus Alberto Martinez Torres devrait voir l’homme du Tennessee pousser vers Bowe plus tard en 2020.

Avec trois défaites et deux nuls en 36 combats, Butler ne sera pas une tâche facile. Il compte également 24 gros KO sur son record.

Le revers le plus notable est survenu contre Travis Walker en mai 2011. Butler n’a combattu que six fois depuis eux et met fin à un exil de trois ans lors de son retour le 2 février.

Plus de détails seront définis après le combat de Butler. Bowe est déjà confiant de marquer son 44e triomphe en carrière.

Divulguant leurs plans actuels, le manager de Bowe, Eli Karabell, a également confirmé le lieu.

LIEU

«Nous venons d’entendre les promotions d’Impact TV et de Tapia. Riddick Bowe cherche à faire un show contre Alonzo Butler en tant que son premier adversaire à Chattanooga, TN “, a déclaré Karabell en exclusivité. Nouvelles de boxe du monde.

“Monsieur. Bowe dit que Butler est certainement une victoire facile n’importe quel jour de la semaine. Il a hâte de revenir sur le ring. »

Bowe face à Butler devrait être le premier de nombreux concours pour l’icône des années 1990, qui a également déclaré à WBN qu’il prévoyait de se battre à plusieurs reprises au cours des prochaines années.

Et ce, malgré des combats à trois reprises seulement au cours des 23 dernières années.

