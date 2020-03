Une co-fonctionnalité lourde ajoutée au projet de loi «Philly Special» au 2300 Arena plus tard ce mois-ci

RINGSIDE 11/03/2020

Elvis «Semental» Garcia, de Jalisco, au Mexique, et Sahret «The Hammer» Delgado, d’Humacao, à Porto Rico, des poids lourds invaincus, s’affrontent dans une co-fonctionnalité attrayante de huit tours sur la carte de combat Philly Special, prévue vendredi 27 mars, au 2300 Arena de Philadelphie Sud.

La carte Raging Babe est surmontée de la confrontation très attendue entre Philly et Philly: Stevie Ortiz contre Damon Allen, dans un combat de 10 rounds pour le titre Ortiz Pennsylvania State Lightweight Title. La carte sera télévisée en direct sur le réseau Impact. Garcia vs. Delgado est présenté en association avec DiBella Entertainment.

“Je suis ravi d’annoncer que nous avons ajouté une excellente co-fonctionnalité à Raging Babe’s Philly Special, en association avec DiBella Entertainment. Le Mexicain américain Elvis Garcia affronte le Portoricain Sahret Delgado dans un affrontement rare de perspectives de poids lourds en hausse et invaincues. Les deux combattants arrivent avec des antécédents d’amateurs stellaires », a déclaré Lou DiBella, président de DiBella Entertainment.

“Avant ce camp d’entraînement, Elvis a travaillé comme l’un des principaux partenaires d’entraînement d’Anthony Joshua pour le match revanche d’Andy Ruiz et Delgado a un grand corner derrière lui, dirigé par l’entraîneur Chino Rivas, qui forme également Stevie Ortiz et Tevin Farmer.”

Garcia, 30 ans, qui vit maintenant à Indio, en Californie, a une fiche de 8-0, 5 KO, en tant que pro. Entraîné par Joel Diaz, Garcia revient sur le ring après une victoire contre Hugo Trujillo à Hollywood, CA.

Garcia a également acquis une expérience inestimable en tant que «partenaire sparring d’armes secrètes» dont le promoteur Eddie Hearn a parlé en ce qui concerne la préparation d’Anthony Joshua pour son match revanche contre Andy Ruiz l’année dernière. Joshua a ensuite battu Ruiz de manière décisive pour regagner ses ceintures de champion du monde.

Avant de devenir pro il y a près de trois ans, Garcia était un amateur exceptionnel avec un dossier de 85-10, 42 KO. Après avoir remporté l’or aux Golden Gloves de l’État de Washington, ainsi qu’une médaille d’argent et deux de bronze aux tournois nationaux des États-Unis, Garcia a déménagé à Tijuana, au Mexique, où il a remporté les championnats nationaux mexicains et le tournoi mexicain des gants d’or à deux reprises.

Delgado, 25 ans, vivant à Berlin, NJ, a une fiche de 8-0, 7 KO, en tant que pro. Lors de son dernier combat le 4 octobre, au 2300 Arena, Delgado a devancé Joel Caudle en quatre rounds. Désormais formé par Chino Rivas, Delgado est un partenaire stable de la vedette Steven Ortiz et d’anciens champions du monde juniors légers Tevin Farmer et Jason Sosa.

Delgado était un amateur hors pair à Porto Rico avec plus de 215 combats dans le cadre de son mandat de six ans avec l’équipe olympique portoricaine. Il a été champion national national du pays pendant trois années consécutives et a également remporté l’or lors de tournois internationaux en Équateur, en République dominicaine et à Trinité-et-Tobago.

La carte débute à 19 h 30 HE le vendredi 27 mars. Les billets, au prix de 50 $, 75 $ et 125 $, sont en vente maintenant et peuvent être achetés en visitant 2300arena.com ou en appelant le (267) 273-0945.