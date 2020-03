Une émission VIP du 21 mars sera diffusée sur Fight Network

RINGSIDE 03/03/2020

Fight Network, la première chaîne multiplateforme 24/7 au monde dédiée à la couverture complète des sports de combat, a annoncé aujourd’hui qu’elle présenterait son premier événement de boxe de championnat LIVE en partenariat avec le célèbre promoteur de boxe britannique Steve Wood de VIP Promotions le samedi 21 mars à partir de Bolton, Angleterre.

L’attraction principale de l’émission de quatre heures de 21h00 à 01h00 comprend un championnat anglais des poids coq et un éliminateur très attendus pour les championnats britanniques et du Commonwealth entre Marc ‘Livewire’ Leach et Ashley ‘Flash’ Lane plus une undercard pleine d’action de la Suite Premier, Bolton Whites Hotel à partir de 21h00 (GMT).

Talent passionnant Leach (14-1-1, 3 KO) de Salford était un amateur hors concours et a établi un solide record professionnel de 16 combats en cinq ans et demi. L’année dernière, il a remporté son premier titre professionnel en battant le vétéran Brett Fidoe pour remporter la couronne des poids coq anglais et fait maintenant la première défense du titre. Le joueur de 25 ans, lisse et percutant, vise le prochain niveau et représente un défi pour les honneurs du championnat britannique et du Commonwealth, mais doit vaincre Lane très expérimenté dans un véritable test.

Lane (14-9-2, 1 KO) de Bristol est un ancien champion des super-poids coq du Commonwealth et détient une longueur d’avance sur son rival avec 25 combats au cours de ses près de neuf ans de carrière et a surtout joué 51 rounds en cinq compétitions de championnat . Le joueur de 29 ans endurci au combat s’est mêlé à la meilleure entreprise nationale contre les futurs champions Brad Foster, Josh Wale et Ryan Farrag et a tenu le futur champion du monde WBA Gavin McDonnell à égalité.

L’émission comprendra également quelques-uns des combats sur le undercard qui présente un éventail de talents locaux, invaincus et à croissance rapide du Nord-Ouest, y compris Jack Kilgannon, poids moyen d’Oldham; Bolton poids plume Osman Aslam; Sensation légère et féminine Wigan Rhiannon Dixon; Manchester Cruiserweight Ryan Braidwood; Poids coq de Manchester Tracey Webber; Le poids plume Oldham Huss Parvez; Le poids lourd Dumfries Mohammad Saleem; Le léger Adam Ridge de St Helen’s; Wigan welterweight James Moorcroft et Blackpool poids léger Jamie Mitchell.

Diffusée sur Fight Network au Royaume-Uni, VIP Boxing Promotions rejoint les marques et émissions qui apparaissent sur la chaîne britannique, notamment IMPACT Wrestling, Boxing World Weekly, Fight Star, Preston City Wrestling, Total Combat, Combate Americas, Abu Dhabi Grand Slam et bien d’autres.

Le Fight Network UK est disponible sur SKY Channel 192.