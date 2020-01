Une épidémie de coronavirus en Chine reporte le combat de boxe des championnats du monde

Phil Jay 24/01/2020

Un match de championnat du monde à deux ceintures prévu pour le 1er février a été reporté en raison de la crise actuelle des coronavirus en Chine.

Prévu à Hainan le mois prochain, Jose Ramirez vs Viktor Postol aura désormais lieu à une date ultérieure. Le lieu devrait désormais être les États-Unis.

La situation actuelle, qui est surveillée par l’Organisation mondiale de la santé, a vu une souche mortelle de grippe prendre la vie de plusieurs personnes.

Se propageant aux États-Unis et au Royaume-Uni, les autorités se battent pour contenir la maladie facilement contractible.

Il a été signalé que des millions de personnes ont été mises en quarantaine à Wuhan, où le virus est originaire. Plus les zones environnantes couvrant plusieurs villes.

Des précautions sont également prises dans tous les pays qui ont des vols de correspondance vers la région.

Les organisateurs de Top Rank ont ​​déclaré ce qui suit sur la savoureuse bataille des super-légers: «La défense du titre mondial des poids mi-moyens WBC / WBO de Jose Ramirez contre l’ancien champion du monde Viktor« The Iceman »Postol a été reportée en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine.

«Il devait initialement être diffusé en direct sur ESPN depuis Mission Hills Haikou à Hainan, en Chine, le samedi 1er février.

“Le combat Ramirez-Postol sera disputé à une date et un lieu à déterminer.”

ARUM

Le président de haut rang, Bob Arum, a ajouté: «La santé et la sécurité de nos combattants et de tous ceux qui travaillent sur l’événement est la chose la plus importante.

«Nous espérons que la situation sera bientôt maîtrisée. Nous sommes impatients d’organiser des événements à Mission Hills Haikou dans un avenir très proche. »

Le retard aura un effet d’entraînement sur la nouvelle signature de Top Rank Josh Taylor. L’Écossais espérait affronter le vainqueur de Ramirez contre Postol cet été.

Taylor devrait bientôt faire ses débuts sous la bannière d’Arum. Le vainqueur du WBSS devra peut-être attendre un peu plus longtemps pour rencontrer Ramirez ou Postol dans une bataille de quatre titres.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay