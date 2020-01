Une grande décision de composition pour chaque équipe NBA dans la seconde moitié

Avec la première moitié de la saison NBA dans les livres, nous avons maintenant une bonne idée de la position de chaque équipe. Mais il reste encore beaucoup à découvrir. Les équipes d’élite font de petits ajustements pour se préparer aux séries éliminatoires, celles du milieu font des poussées tous azimuts juste pour y arriver, et les joueurs du bas décident quels joueurs construire.

Les files d’attente sont l’élément vital d’une équipe NBA. Qui joue avec qui à quel moment du jeu prend en compte non seulement les victoires et les pertes, mais aussi le développement des joueurs. Si vous voulez savoir ce qu’un entraîneur pense vraiment de son équipe, il suffit de regarder la façon dont il change sa rotation tout au long de la saison. Sur cette note, examinons une décision clé de composition pour chaque équipe dans la seconde moitié de la saison. (Les équipes sont inversées par record en entrant dans les matchs de mercredi.)

Golden State Warriors: D’Angelo Russell et Steph Curry peuvent-ils coexister?

Curry s’est cassé la main au cours de la première semaine de la saison, ce qui signifie que les Warriors ne savent toujours pas si les deux gardiens de points All-Star peuvent jouer ensemble. Même s’ils ont peu de chances de participer aux séries éliminatoires cette saison, ils ont besoin de Curry pour voir comment il s’intègre à Russell. Golden State a dit toutes les bonnes choses sur le fait de vouloir garder le joueur de 23 ans, mais le soupçon autour de la ligue a toujours été qu’il était le plus précieux pour eux en tant que puce commerciale. Si Russell ne veut pas être encore traité, il doit prouver qu’il peut prospérer à côté de Curry.

Atlanta Hawks: The Young Core

Atlanta construit cinq joueurs complémentaires de moins de 23 ans: Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, De’Andre Hunter et Cam Reddish. Mais les blessures et les suspensions ont limité leur noyau à jouer seulement 43 minutes ensemble cette saison. Les Hawks doivent voir à quel point cette composition peut être bonne et à quel point chaque joueur peut remplir son rôle spécifique. La plus grande question est de savoir si Collins peut se défendre sur le plan défensif en tant que seul grand homme, ou si les Hawks doivent échanger contre quelqu’un comme Andre Drummond pour aider à porter la charge.

New York Knicks: la viabilité à long terme de Julius Randle et Mitchell Robinson

Mettre des chiffres n’a jamais été un problème pour Randle, qui a une moyenne de 18,8 points, 9,2 rebonds et 3,3 passes décisives par match lors de sa première saison avec les Knicks. Le problème a toujours été de construire une équipe autour de lui. Son mauvais tir à l’extérieur rend difficile de le jumeler avec un bloqueur de coups qui peut le protéger en défense. Randle et Robinson, un centre de deuxième année extrêmement athlétique, n’ont joué que 400 minutes ensemble cette saison. Mais maintenant que Randle tire plus de 3s (5,0 par match) sous le nouvel entraîneur Mike Miller, ces alignements doivent être revus.

Dante Exum





Photo de Jason Miller / .







Cavaliers de Cleveland: l’expérience Dante Exum

Les Cavs ont acquis Exum du Jazz avant Noël, achetant bas sur un ancien choix parmi les cinq premiers ayant besoin d’un nouveau départ. Le joueur de 24 ans n’a jamais pu rester en bonne santé au cours de ses cinq saisons dans l’Utah, où son développement a pris du retard sur la compétition pour les séries éliminatoires. Ce ne sera pas un problème à Cleveland. Exum a été bon avec sa nouvelle équipe, avec une moyenne de 8,1 points sur 54,8% de tirs en seulement 17,5 minutes par match, et il avait un sommet en carrière de 28 points sur 11 tirs sur 13 plus tôt ce mois-ci. Ils devraient le regarder de plus près.

Washington Wizards: Davantage de temps de parole pour Davis Bertans

Il n’y a personne dans la NBA comme Bertans, un tireur d’élite de 6 pieds 10 qui s’est transformé en une version surdimensionnée de JJ Redick depuis qu’il a quitté les Spurs. Il commande tellement l’attention défensive qu’il ouvre la parole à tout le monde. Les Wizards passent d’une note offensive de 115,0 avec lui à 105,1 sans lui. Et il fait tout cela en sortant du banc. Bertans (15,4 points par match et 3,7 3 points sur 43,6% des tirs) a atteint le point où ses limitations défensives n’ont plus d’importance. Il devrait jouer autant que possible.

Detroit Pistons: test de Sekou Doumbouya et Christian Wood

Les Pistons sont les candidats les plus susceptibles dans la NBA de se traiter avant la date limite du commerce. La bonne nouvelle est qu’ils ont peut-être déjà deux jeunes blocs de construction en place avant le début du démontage. Doumbouya est un attaquant combo recrue de 19 ans qui a tenu le coup depuis qu’il est passé directement de la Ligue G à la formation de départ. Wood est un grand homme à tout faire qui a peut-être finalement trouvé comment exploiter son immense talent après avoir rebondi autour de la NBA.

Chicago Bulls: un regard plus long sur Kris Dunn?

L’un des rares points positifs d’une saison décevante pour les Bulls a été l’émergence de Dunn, qui est revenu dans la formation de départ pour remplacer Otto Porter, blessé. Dunn ne sera probablement jamais un meneur à plein temps. Mais son nouveau rôle de bougie d’allumage défensive et de joueur offensif utilitaire pourrait donner une seconde vie à sa carrière. Le joueur de 25 ans sera un agent libre restreint pendant l’intersaison. Peut-il en montrer suffisamment au second semestre pour obtenir un contrat à long terme?

Charlotte Hornets: Devonte ’Graham et Terry Rozier’ Split

Graham a été une énorme surprise lors de sa deuxième saison, prenant la relève de Kemba Walker et totalisant 18,8 points et 7,8 passes décisives par match. Le problème est que les Hornets étaient déjà censés avoir leur remplaçant Kemba à Terry Rozier, qu’ils ont signé pour un contrat de 58 millions de dollars pour trois ans pendant l’intersaison. Rozier est passé au tir de garde pour faire de la place à Graham, un ancien choix de deuxième ronde, mais commencer deux gardes plus petits ensemble peut ne pas être durable. Graham a une cote défensive de 112,6 avec Rozier et 107,0 sans lui.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Zion Williamson’s Fit

Le non. Le premier choix du repêchage de cette année est sur le point de faire ses débuts en NBA. Mais réinsérer Zion dans la rotation sera plus compliqué maintenant que les Pélicans gagnent. Une zone avant de Zion et Derrick Favors, dont le retour a déclenché leur résurgence, pourrait avoir des problèmes d’espacement. Une solution consiste à jouer Zion à la place de Favors en tant que petite balle 5 à côté de Brandon Ingram, Lonzo Ball, Jrue Holiday et JJ Redick. Cette composition pourrait être un grave problème pour le reste de la ligue.

Sacramento Kings: Où joue Marvin Bagley III?

Cela a été une saison infernale pour le grand homme de deuxième année, qui n’a joué que 10 matchs en raison d’une série de blessures. Les rois n’ont toujours aucune idée de ce qu’ils ont dans l’ancien non. 2 choix, ou quel est son rôle idéal. Leur cote nette passe de moins-1,4 sans lui à moins-11,5 avec lui. Il est difficile de construire autour d’un joueur de 6 pieds 11 pouces qui ne peut pas protéger la jante comme un 5 ou étirer le sol comme un 4. Sacramento doit se positionner pour Bagley, et quels types de joueurs mettre autour de lui.

Minnesota Timberwolves: le dilemme de Robert Covington

Les Wolves font face à une décision difficile avec Covington, un défenseur d’élite sur un contrat abordable. L’échanger est leur meilleure chance d’améliorer leur attaque autour de Karl-Anthony Towns. Mais il pourrait être leur meilleure chance d’aider les villes à améliorer leur défense. Covington a une bonne relation avec le jeune grand homme, et il a joué la défense de verrouillage récemment alors que Towns a été blessé au genou. Il a une cote défensive de 100,0 avec Gorgui Dieng au 5 et 116,2 avec Towns. S’il peut combler cet écart, le Minnesota pourrait ne pas être en mesure de le déplacer.

Deandre Ayton





Photo de Christian Petersen / .







Phoenix Suns: Quel est le rôle de Deandre Ayton?

Les Suns, comme les Kings, tentent de résoudre l’une des énigmes les plus difficiles de la NBA. Comment une équipe peut-elle concourir pour une place en séries éliminatoires tout en développant simultanément un jeune grand homme? Ayton ne leur a pas facilité la tâche en ratant 25 matchs cette saison avec une suspension PED. Son rôle a changé à plusieurs reprises quand il a été en mesure de se vêtir, et il sort actuellement du banc derrière une zone avant vétéran d’Aron Baynes et Dario Saric. Mais ce n’est pas un arrangement à long terme. Phoenix doit décider si Ayton est meilleur dans les plus grandes files d’attente ou plus petites avec plus d’ailes autour de lui.

Portland Trail Blazers: Hassan Whiteside et Kent Bazemore — Rotation Guys or Trade Chips?

Whiteside et Bazemore ont été deux des seuls joueurs en bonne santé des Blazers cette saison, les aidant à rester en vie dans la course au non. 8 graines malgré un désordre de blessures. Mais leur plus grande valeur cette saison pourrait être leurs contrats expirants, qui valent 46 millions de dollars. Portland est l’une des rares équipes de la NBA à avoir la flexibilité financière de faire n’importe quel commerce. La question est de savoir s’il vaut mieux pousser tous leurs jetons au milieu ou attendre que Jusuf Nurkic, Zach Collins et Rodney Hood retrouvent la santé.

San Antonio Spurs: l’appariement des Dejounte Murray et Derrick White

Les deux jeunes meneurs des Spurs n’ont joué que 23 minutes ensemble cette saison. Diviser deux tireurs extérieurs incohérents est logique pour une équipe qui a du mal à espacer le sol. Mais le fait que LaMarcus Aldridge devienne soudainement un tronçon 5 pourrait rendre une zone arrière à deux PG plus viable. Il y aurait deux avantages principaux: San Antonio a besoin de savoir si les Blancs peuvent jouer avec Murray avant qu’il ne soit autorisé à signer une prolongation pendant l’intersaison, et les jouer ensemble pourrait corriger la défense qui fuit de l’équipe.

Brooklyn Nets: Kyrie Irving peut-il jouer bien?

Les Nets sont passés de ne pas avoir suffisamment de meneurs de jeu à peut-être en avoir un de trop. Spencer Dinwiddie est devenu un gardien de calibre All-Star cette saison après que des blessures à Kyrie et Caris LeVert lui aient permis de dominer le ballon. Maintenant que tous les trois sont de retour en bonne santé, Brooklyn doit trouver la meilleure façon de les utiliser. Ils n’ont joué que 38 minutes ensemble toute la saison. Tous les yeux, comme toujours, seront fixés sur Kyrie. Peut-il obtenir ses numéros et garder deux autres gardiens de balle impliqués dans l’infraction?

Grizzlies de Memphis: Plus de minutes pour De’Anthony Melton?

Les Grizzlies ont fait beaucoup de choses pour se qualifier pour les éliminatoires. Le plus important était d’insérer Melton, un garde combo de deuxième année qu’ils avaient acquis des Suns pendant l’intersaison, dans la rotation. Melton est un joueur peu orthodoxe qui semble toujours être au bon endroit au bon moment de chaque côté du parquet. Il a eu un impact semblable à LeBron sur leur cote nette cette saison, qui chute de plus-12,0 avec lui à moins-6,9 sans lui. Il ne fait en moyenne que 17,3 minutes par match cette saison. À quel point Memphis serait-il meilleur si Melton jouait encore plus?

Orlando Magic: Trouver de l’espace

La magie fait presque tout pour ne pas étaler le sol. Ils auraient pu réduire leurs effectifs et jouer plus de tireurs lorsque Jonathan Isaac et Al-Farouq Aminu sont tombés, mais ils ont résisté à la tentation et ont commencé deux centres (Nikola Vucevic et Khem Birch) à la place. Orlando a des files d’attente plus dangereuses en réserve si jamais ils veulent les déployer. Aaron Gordon, Evan Fournier et Terrence Ross ont une cote nette de plus-10,0, mais n’ont joué que 144 minutes ensemble cette saison.

Oklahoma City Thunder: dans quelle direction vont-ils?

Le Thunder, actuellement le no. 7 têtes de série dans l’Ouest, ont été la plus grande surprise de la NBA. Billy Donovan a appuyé sur tous les bons boutons, mettant chacun de ses joueurs dans leur rôle parfait. La question est de savoir où l’organisation veut aller d’ici. Oklahoma City pourrait utiliser sa multitude de choix futurs pour améliorer sa liste, ou essayer de retourner des vétérans comme Chris Paul et Danilo Gallinari pour des joueurs plus jeunes qui peuvent les aider sur la route.

Philadelphia 76ers: Ben Simmons sans Joel Embiid

Les 76ers, l’une des équipes les plus décevantes de la NBA cette saison, ont peut-être atteint le plafond du partenariat Simmons-Embiid. Maintenant, avec Embiid mis à l’écart avec un ligament déchiré au doigt pendant les prochaines semaines, Simmons a la possibilité de diriger le spectacle lui-même. Il pourrait arriver un moment au cours des prochaines saisons où Philadelphie devra choisir entre ses deux jeunes pierres angulaires. Simmons peut-il augmenter suffisamment son jeu dans un rôle plus important pour plaider en faveur de son maintien sur Embiid?

Dallas Mavericks: trouver un deuxième meneur de jeu

Les Mavs ont commencé à rouler cette saison lorsqu’ils ont commencé trois tireurs (Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith et Kristaps Porzingis) et un homme de roulis (Dwight Powell) autour de Luka Doncic. Le problème est que la formation n’a pas de meneur de jeu secondaire qui peut soulager la garde de deuxième année. Doncic ne pourra pas tout faire en séries éliminatoires. Fera-t-il suffisamment confiance aux manieurs de balles de leur banc (Delon Wright, Jalen Brunson et Seth Curry) pour abandonner le rock?

Malcolm Brogdon et Victor Oladipo





Photo de Michael Reaves / .







Indiana Pacers: l’arrangement Victor Oladipo – Malcolm Brogdon

Le retour d’Oladipo après une absence d’un an est l’une des plus grandes histoires du second semestre de la ligue. Les Pacers ont été étonnamment bons sans leur joueur de franchise, mais ils peuvent être géniaux avec lui. Indiana pourrait étaler ses minutes avec Brogdon, qui a prospéré en tant que meneur cette saison. Cela leur permettrait de garder l’un des deux sur le sol pendant tout le match, mettant un garde de calibre All-Star en charge de la deuxième unité au lieu de T.J. McConnell.

Raptors de Toronto: comment gérer une rotation saine

Nick Nurse a passé toute la saison à réparer des files d’attente tout en faisant face à une vague massive de blessures. Il a pu obtenir de bonnes minutes avec une paire d’agents libres non repêchés (Terence Davis et Chris Boucher) et deux projets de remise en état (Patrick McCaw et Rondae Hollis-Jefferson). Tous les quatre ont ressemblé à des joueurs de NBA de qualité. Mais il n’y aura pas assez de minutes pour faire le tour une fois que tout le monde sera en bonne santé. Comment l’infirmière gérera-t-elle une soudaine abondance de richesses sur son banc?

Houston Rockets: Clint Capela ou P.J. Tucker au 5?

Les Rockets étaient à leur meilleur dans les séries éliminatoires de la saison dernière quand ils ont placé Capela et sont devenus très petits avec Tucker (6 pieds 5 pouces et 230 livres) au 5. Ils n’ont pas nécessairement besoin de jouer comme ça cette saison alors que les Warriors sont prendre un congé sabbatique alimenté par des blessures. Mais cela pourrait encore être leur meilleure chance de créer un avantage de match contre les deux équipes de Los Angeles, d’autant plus que jouer Capela avec un autre non-tireur comme Russell Westbrook rétrécit la parole pour James Harden.

Montrezl Harrell





Photo de John McCoy / .







Los Angeles Clippers: la rotation du centre

Les Clippers ont montré des fissures dans la défense au cours des dernières semaines, en particulier au centre. Montrezl Harrell est un homme dominant, mais il est sous-dimensionné pour la position et peut lutter en tant que défenseur du côté aidant. Il y aura des moments dans les séries éliminatoires où Los Angeles aura besoin de plus de taille au milieu, ne serait-ce que pour garder Harrell au frais. Ont-ils suffisamment confiance en Ivica Zubac et JaMychal Green pour ne pas faire de commerce?

Miami Heat: l’avenir de Justise Winslow

Winslow a été l’homme oublié de Miami cette saison. Il aurait été assez difficile de l’intégrer à l’offensive avec Jimmy Butler prenant son rôle de point en avant. Mais une série de blessures au dos l’a limité à 11 matchs et l’a rendu impossible. The Heat a branché des tireurs à sa place (Kendrick Nunn, Tyler Herro et Duncan Robinson) qui s’adaptent mieux à côté de Butler. Ils doivent trouver un moyen d’utiliser Winslow ou l’échanger contre un joueur qui peut les aider.

Denver Nuggets: Jerami Grant a besoin de plus de course

Grant commence à se mettre à l’aise à Denver après son retour d’Oklahoma City dans un échange intersaison. Il ajoute un élément important à l’équipe. À 6 pieds 9 pouces et 230 livres, Grant est un attaquant combo hyperathlétique qui peut rivaliser avec des ailes plus grandes comme Kawhi Leonard et LeBron James en séries éliminatoires. Les Nuggets doivent trouver plus de temps de jeu pour le vétéran de six ans, qui est en moyenne de 23,7 minutes par match, même si cela signifie rompre l’une des meilleures formations de départ de la NBA.

Utah Jazz: Mike Conley hors du ballon?

Les Jazz dominent depuis que Conley s’est blessé aux ischio-jambiers pour la première fois, avec une fiche de 16-3 avec une note nette de plus-7,6. Donovan Mitchell joue le meilleur basketball de sa carrière en tant que meneur à plein temps, ce qui mettra Conley dans une position délicate à son retour. Il devra apprendre à jouer le ballon après avoir passé plus d’une décennie à orchestrer l’offensive des Grizzlies. L’Utah pourrait étaler les minutes de Conley et Mitchell pour donner aux deux occasions de jouer sans l’autre, mais Conley est celui qui devra sacrifier en temps de crise.

Boston Celtics: joueront-ils leur version de la programmation de Death?

Les cinq meilleurs joueurs des Celtics – Kemba Walker, Marcus Smart, Gordon Hayward, Jayson Tatum et Jaylen Brown – ont joué un total de 13 minutes ensemble cette saison. C’est une gamme alléchante sur papier, avec la possibilité d’étaler le sol, de verrouiller le périmètre et d’attaquer à partir des cinq positions. Il y a un trou évident au centre, mais Boston est déjà désavantagé à l’intérieur contre les meilleures équipes de l’Est. Ils pouvaient retourner cette faiblesse sur sa tête en se penchant à leur avantage dans la profondeur des ailes.

LeBron James, Kyle Kuzma et Anthony Davis





Photo par Andrew D. Bernstein / NBAE via .







Los Angeles Lakers: minutes de Kyle Kuzma avec LeBron et AD

Kuzma, qui a passé la majeure partie de la saison aux prises avec des rumeurs commerciales, est devenu un paratonnerre pour les gens qui croient que les Lakers obtiennent trop de publicité. Mais il a aussi du gibier. Il sera le plus grand bénéficiaire d’Anthony Davis en jouant plus au 5 en séries éliminatoires. Les Lakers ont une cote nette de plus-21,6 en 147 minutes cette saison lorsque Kuzma joue avec LeBron et AD. S’il est toujours à Los Angeles après la date limite, il pourrait avoir une grosse post-saison en raison de sa capacité à marquer en grappes sans tenir le ballon.

Milwaukee Bucks: optimisation des files d’attente

Les Bucks pourraient faire une course à 70 victoires au cours des prochains mois, mais cela pourrait ne pas être dans leur meilleur intérêt. Maximiser l’efficacité en saison régulière devrait être moins une préoccupation que de se préparer pour les séries éliminatoires contre les équipes d’élite. Des vétérans comme Kyle Korver et Ersan Ilyasova sont des contributeurs constants pendant une longue saison, mais leurs problèmes défensifs pourraient faire d’eux une plus grande responsabilité en séries éliminatoires que des joueurs plus jeunes comme Sterling Brown et D.J. Wilson. La question est de savoir ce que Mike Budenholzer accordera la priorité sur le tronçon.