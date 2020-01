Une histoire complète de livre pour livre numéro un: 1970

Phil Jay 29/01/2020

📸 Amanda Westcott

L’un des principaux points de discussion dans la boxe moderne est la pertinence de Pound for Pound parmi les combattants.

Une caractéristique régulière sur la plupart des points de vente dans le sport, P4P provoque des débats chauds avec les fans. Beaucoup ont des opinions sur la formule à utiliser pour décider qui est le meilleur combattant de la planète, quelle que soit la classe de poids.

Pour certains sorts dans le passé, le meilleur combattant a été une décision facile. Comme lorsque Mike Tyson a gouverné le monde dans les années 80 ou que Muhammad Ali est revenu pour tuer la bête invaincue George Foreman.

D’autres fois, c’est un choix beaucoup plus difficile.

WBN a donc décidé de remonter dans le temps lorsque le sport a commencé à s’éloigner du couronnement d’une face unique et reconnaissable dans les divisions de poids séparées. Pour donner un aperçu définitif de qui était vraiment le numéro un au fil des décennies.

À partir de 1970, champion unifié des poids mi-moyens Jose Napoles obtient le clin d’œil au dos de ses deux victoires sur Curtis Cokes et une performance impressionnante contre Emile Griffith. Ces trois triomphes ont vu Napoles nommé combattant de l’année pour 1969 qu’il a cimenté en février 1970 avec un arrêt de 15e round d’Ernie Lopez.

Napoles garderait l’étiquette jusqu’en décembre, avant de finalement perdre pour la cinquième fois de sa carrière contre Billy Backus. Napoles a vengé la perte six mois plus tard, mais à ce moment-là «Smokin» Joe Frazier avait repris P4P en tant que détenteur du titre unifié des poids lourds.

Frazier est resté à la barre jusqu’en janvier 1973 lorsqu’il a rencontré un formidable George Foreman. «Big George» a révisé le cogneur avec une victoire par élimination directe qui a mis la peur dans le monde de la boxe.

Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite…

Muhammad AliLe choc de «corde à la corde» de «Rumble in the Jungle» l’a placé comme champion Pound for Pound pour la première fois de sa carrière. Un règne qui durera plus de quatre ans jusqu’à ce que «The Greatest» lui-même soit battu par l’opprimé Leon Spinks.

«Mains de pierre» Roberto Duran a ensuite profité d’un bref moment sur le siège avant qu’Ali ne regagne la couronne mondiale pour un troisième sort sans précédent en vengeant sa défaite contre Spinks.

En raison de son âge et de nombreux combats acharnés, la carrière d’Ali a commencé à décliner rapidement. Il était de retour à Duran pour mener le monde de la boxe dans la nouvelle décennie.

La tristement célèbre défaite de Duran «No Mas» Sugar Ray Leonard puis a vu le bâton passer une fois de plus jusqu’à ce que l’Américain tape-à-l’œil se retire du ring au début de 1982 en raison d’une blessure à l’œil.

Alors que la division des poids lourds poursuivait une période de transition, le roi des poids moyens Marvin Hagler était le visage du sport. “The Marvelous One” a démoli son chemin à travers tous les ennemis au milieu des années 80.

La liste des victimes de Hagler comprenait Duran et Thomas Hearns jusqu’à ce que le spectaculaire retour de Leonard voit le titre changer de main pour la première fois en cinq ans.

La résurgence de Leonard a été brève, une fois de plus en raison de la retraite. Bien qu’il y ait eu un nouveau roi du monde couronné plus tard cette année-là lorsque l’invincible «Iron» Mike Tyson unifié les titres lourds pour devenir incontesté.

Tyson est resté au sommet pendant deux ans et demi avant que son univers implose contre James ‘Buster’ Douglas. Ce choc a laissé la division 200 livres et plus pour prendre une fois de plus un siège arrière dans les catégories de poids inférieures.

Pernell Whitaker apprécié un court passage comme livre pour livre meilleure en 1990 jusqu’à un certain Julio Cesar Chavez a gagné au tour final contre Meldrick Taylor. La légende mexicaine a commencé un règne qui durera jusqu’à ce que la paire se rencontre et se bat contre une impasse en septembre 1993.

Les projecteurs sont ensuite retombés brièvement sur les poids lourds alors qu’un autre champion incontesté Bowe «Big Daddy» de Riddick a pris le sommet en direction d’une revanche avec Evander Holyfield.

La victoire de Holyfield à la vengeance au Caesars Palace verrait le roi des deux poids ouvrir la voie. C’était jusqu’à ce que Whitaker soit à nouveau classé comme le combattant supérieur pour la deuxième fois en avril 1994.

«Sweet Pea» était intouchable au milieu des années 90, rivalisé uniquement par Roy Jones Jr.. Avant l’émergence du «Golden Boy» Oscar De La Hoya – bénéficiant d’une superbe descente dans les rangs professionnels à la suite de son succès aux Jeux olympiques de 1992.

De La Hoya a battu Whitaker au Thomas and Mack Center en avril 1997 pour se faire passer pour le fer de lance de la boxe. Un titre qu’il apprécierait pendant près de deux ans et demi.

Un revers contre Felix Trinidad en septembre 1999, un nouveau changement s’est opéré. Et avec les titres de champion du monde portoricains à 154 et 160 livres dans les 18 mois après avoir dompté De La Hoya, il est difficile de discuter des chances d’un Lennox Lewis unifié ou du brillant Jones Jr, qui ont respectivement dirigé Trinidad près du titre P4P .

La période de deux ans de Trinidad a pris fin lorsque Bernard Hopkins a pris ses ceintures en septembre 2001 avant qu’une certaine inactivité de «The Executioner» ne conduise finalement Jones Jr. à se hisser au deuxième rang.

Jones a connu une longue période en tant que meilleur P4P jusqu’à ce qu’Antonio Tarver fasse dérailler sa carrière d’un coup fatal en mai 2004. Le bâton est ensuite retombé à Hopkins jusqu’à un certain Floyd Mayweather Jr. atteint enfin son destin. Floyd a atteint le sommet lorsque Hopkins a perdu deux fois de façon choquante contre Jermain Taylor.

Mayweather faisait partie de sa propre ligue une fois qu’il avait devancé Oscar De La Hoya en 2007. Manny Pacquiao puis a commencé à montrer des pouvoirs surhumains en se déplaçant sans relâche division après division.

Une retraite auto-imposée de Mayweather après un affrontement avec Shane Mosley a vu Pacquiao entrer, avant que son rival ne revienne pour prendre la ceinture WBC de Victor Ortiz en septembre 2011.

Un accord de six combats avec Showtime signifiait que Mayweather était prêt pour une longue période de renaissance, et comme personne n’a pu s’approcher de lui en raison de sa vaste expérience, “Money” a gardé son perchoir jusqu’à ce qu’il raccroche ses gants en septembre 2015.

Un an plus tard, et sans aucun signe de retour de Mayweather, un nouveau numéro un a pris le relais alors que le Nicaraguayen invaincu Roman Gonzalez saluait le début de la nouvelle ère. Seulement deux mois plus tard, Manny Pacquiao a succédé brièvement après avoir regagné le titre WBO contre Jessie Vargas.

Peu après, Andre Ward a pris du poids pour réclamer le «0» de Sergey Kovalev et montrer la voie pour la première fois de sa carrière.

Le 22 septembre 2017, Ward a pris la décision choquante de prendre sa retraite en partant Gennady Golovkin pour prendre les rênes après une performance impressionnante contre Canelo Alvarez à Las Vegas. Golovkin s’est vu refuser ce qui aurait dû être une victoire décisive contre la superstar mexicaine par deux juges qui ont obtenu des scores farfelus au T-Mobile Arena.

Avance rapide de cinq mois, et avec la revanche très attendue annoncée, Canelo a choqué de manière choquante un test positif pour une substance interdite, laissant le «GGG» susceptible d’être dépassé.

Une victoire unilatérale contre Vanes Martirosyan, un super poids welter prédominant, n’allait jamais suffire à assurer la position de Golovkin. Sept jours plus tard, le 12 mai 2018 Vasyl Lomachenko profita.

Lomachenko a battu Jorge Linares en dix rounds après avoir été abandonné plus tôt dans la lutte pour ajouter la couronne professionnelle numéro un à son statut légendaire d’amateur.

Suite à une blessure subie pendant le combat, «Loma» était sorti jusqu’en décembre 2018, date à laquelle il est revenu pour unifier la division.

Vers la même époque, un certain Canelo réclamait un titre mondial de troisième poids avec une performance impressionnante MSG.

Des mois plus tard, et après que Lomachenko eut traité de la même manière Anthony Crolla, Canelo a finalement pris le dessus en s’unifiant à 160 livres.

Un triomphe poli contre Daniel Jacobs a suffi à pousser Canelo au-dessus de la ligne lors de sa 55e sortie.

Quelques mois plus tard, Lomachenko a repris sa position avec une victoire dominante sur Luke Campbell à Londres.

L’ajout de la version légère WBC à ses titres WBO et WBA a suffi à remanier son rival et à régner une fois de plus.

Il ne fallut pas longtemps avant que Canelo récupère la première place avec un KO spectaculaire de Sergey Kovalev.

Devenant un souverain à quatre poids, Canelo a cimenté sa place de grand de tous les temps.

Début 2020, Canelo était solidement établi comme le numéro un du sport.

Livre pour livre # 1/1970 – Aujourd’hui:

1970

Jan: Jose Napoles

Déc: Joe Frazier

1973

Jan: George Foreman

1974

Jan: Muhammad Ali

1978

Février: Roberto Duran

Sept: Muhammad Ali

1979

Octobre: ​​Roberto Duran

1980

Nov: Sugar Ray Leonard

1982

Février: Marvin Hagler

1987

Avril: Sugar Ray Leonard

Août: Mike Tyson

1990

Février: Pernell Whitaker

Mars: Julio Cesar Chavez

1993

Septembre: Riddick Bowe

Nov: Evander Holyfield

1994

Avril: Pernell Whitaker

1997

Avril: Oscar De La Hoya

1999

Sept: Felix Trinidad

2001

Sept: Bernard Hopkins

2002

Sept: Roy Jones Jr.

2004

Mai: Bernard Hopkins

2005

Juillet: Floyd Mayweather

2010

Nov: Manny Pacquiao

2011

Sept: Floyd Mayweather

2016

Sept: Roman Gonzalez

Nov: Manny Pacquiao / Andre Ward

2017

Andre Ward

Sept: Gennady Golovkin

2018

Gennady Golovkin

Mai: Vasyl Lomachenko

2019

Vasyl Lomachenko

Mai: Canelo Alvarez

Août: Lomachenko

