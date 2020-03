Une histoire du Championnat Lineal Heavyweight (1885

Phil Jay 15/03/2020

Le Lineal World Heavyweight Championship est de retour dans les médias ces derniers temps. Alors, quelle meilleure façon de célébrer le retour à la notoriété que de regarder où tout a commencé.

En commençant par le roi d’origine de la division supérieure John L. Sullivan jusqu’à aujourd’hui et le numéro un actuel Tyson Fury.

En 1885, la victoire de Sullivan sur Dominick McCaffrey est largement reconnue comme l’endroit où le championnat linéaire a commencé.

Même si Sullivan n’a pas défendu sa couronne pendant une période de quatre ans entre 1888 et 1892, une défense contre invaincu James J. Corbett est dans le livre des records comme le premier titre officiel de combat mondial au poids.

Corbett est devenu le premier homme à vaincre la légende qui était Sullivan, et à son tour, a commencé un règne de cinq ans. En compétition seulement deux fois au cours de cette période, Corbett s’est ensuite retrouvé face à une règle de moindre poids Bob Fitzsimmons et perdu via KO.

Défendant une seule fois en deux ans et demi, Fitzsimmons a finalement perdu son titre contre James J. Jeffries en 1899. Le champion le plus actif de son époque, Jeffries a mis la sangle sur la ligne à huit reprises, y compris contre les anciens dirigeants Fitzsimmons et Corbett, jusqu’à sa retraite invaincue en 1904.

Marvin Hart et Tommy Burns se sont brièvement relayés en tenant le manteau pour les trois prochaines années jusqu’à ce qu’un certain Jack Johnson a remporté le titre en 1908.

Johnson a fait neuf défenses en sept ans, y compris un KO sur Jeffries, qui est sorti de sa retraite en 1910 pour un événement spécial unique.

en 1915, Jess Willard mis fin à la longue période de Johnson à la barre à La Havane, Cuba. Willard a ramené le titre aux États-Unis, mais n’a fait qu’une seule défense jusqu’à ce qu’il rencontre l’immortel Jack Dempsey.

Le laissant tomber sept fois au premier tour, Willard a été gravement battu, selon les premiers articles de journaux, alors que Dempsey a commencé un sort impressionnant en tant que champion.

Arrivant à la fin de sa carrière en 1926, Dempsey a été détrôné par Gene Tunney dans un match épique sur les points. L’affrontement a eu lieu au Sesquicentenennial Stadium de Philadelphie en présence de plus de 120 000 personnes.

Tunney et Dempsey se disputeraient un an plus tard avec le même résultat avant que l’ancien ne combatte Tom Heeney et ne se retire du sport lui-même en 1928.

Pour la première fois, le championnat linéaire est resté en sommeil pendant deux ans jusqu’à Max Schmeling a pris l’honneur vacant contre Jack Sharkey en juin 1930.

Sharkey a pris sa revanche deux ans plus tard pour commencer un court règne avant Primo Carnera et Max Baer apprécié de brefs sorts au sommet.

En 1935, vint le long «L’homme de Cendrillon» Jack Braddock de se lancer dans la période d’influence la moins probable. Malgré 23 défaites sur son dossier, le joueur de 30 ans de l’époque a choqué Baer par décision.

Deux ans se sont passés sans se battre avant Joe Louis intensifié pour défier le vieillissement Braddock en 1937. Braddock a abandonné Louis au début, mais a finalement été retiré dans le huitième.

L’ère la plus longue de tous les temps était en cours, Louis conservant la couronne pendant douze ans, régnant sous une poigne de fer. Louis a battu 27 défis au trône avant de prendre sa retraite avec une seule perte solitaire sur son record en 1949.

Ayant été abandonné dans les deux victoires Maillot Joe Walcott avant de raccrocher ses gants, le rival de Louis a été proposé pour le championnat vacant plus tard cette année-là. Walcott a été favorisé pour vaincre Ezzard Charles à Comiskey Park, Chicago, mais a perdu aux points sur la distance de quinze tours.

Charles a fait six défenses, dont une contre Louis lors de son retour en 1950, avant que Walcott ne vengera sa perte en 1951.

Pour faire bonne mesure, Walcott a remporté le match de caoutchouc avec Charles un an plus tard pour cimenter son héritage. En 1952, à l’âge de 38 ans, Walcott fait face à l’invaincu Rocky Marciano à Philadelphie.

Une bataille envoûtante s’ensuivit, avec Marciano prenant le titre avec un KO tardif. Une revanche huit mois plus tard s’est terminée au tout premier tour alors que Marciano menait 43-0.

“The Brockton Blockbuster” a réalisé cinq défenses, y compris les combats de l’année 1953 et 1954 contre Roland LaStarza et l’ancien champion Ezzard Charles, avant de concourir pour la dernière fois dans une victoire de 1955 contre Archie Moore.

Marciano a laissé la boxe sur un nombre magique de 49-0. Le seul champion poids lourd de l’histoire à prendre sa retraite sans perdre.

En juin 1956, Moore s’est battu Floyd Patterson pour le championnat lineal vacant. Patterson a surmonté une différence de poids de cinq livres pour arrêter Moore au cinquième et devenir le plus jeune champion poids lourd de tous les temps.

Quatre défenses en trois ans ont conduit Patterson à l’un de ses plus grands rivaux en carrière, Ingemar Johansson.

Le robuste Suédois invaincu a profité de la possession de six livres sur un Patterson plus mince pour mettre fin au concours en trois. Patterson a par la suite accumulé jusqu’à 190 livres pour remporter deux matchs avec Johansson en 1960 et 1961.

Une autre victoire sur Tom McNeeley a vu Patterson donner ensuite une pierre au redoutable puncheur, Sonny Liston.

Patterson n’était pas à la hauteur du puissant Liston et a été dynamité au premier tour à deux reprises sur une période de dix mois.

Le règne de Liston n’a duré que sept mois, car l’artiste KO avait un rendez-vous avec le destin contre un célèbre champion olympique en 1964.

Nouvel enfant sur le bloc chez les jeunes, impétueux, causeur Cassius Clay, plus tard connu sous le nom de Muhammad Ali, a stupéfié le monde de la boxe en devenant le plus jeune boxeur à avoir battu un tenant du titre en titre.

Ali a annoncé l’aube d’un nouveau type de champion. Il a complètement changé le visage du sport pour le mieux. Prenant le sport d’un endroit sombre et trouble avec son charisme, son charme et sa drôle de personnalité.

“The Greatest” est resté ferme pendant six années, en repoussant les défis de Patterson et de l’Anglais Henry Cooper (dans un match revanche de leur première rencontre en 1963). À cette époque, Ali était en possession des ceintures unifiées après la formation de la WBA et de la WBC en 1962 et 1963 respectivement.

En 1966, et après avoir refusé d’être enrôlé par l’armée américaine pour combattre au Vietnam, Ali a été déchu de sa ceinture et menacé de prison.

La lignée de boxe a dormi pendant trois ans entre 1967 et 1970 jusqu’à ce qu’Ali ait permis Joe Frazier et Jimmy Ellis pour se battre pour les ceintures.

Frazier en a profité en mars en arrêtant Ellis sur quatre. Ali a ensuite annoncé son retour pour octobre de la même année.

Un mois après qu’Ali a vaincu Jerry Quarry, Frazier a arrêté Bob Foster et la paire était sur une certaine trajectoire de collision.

Le 8 mars 1971, l’un des plus grands combats de l’ère moderne a eu lieu. «Le combat du siècle» a vu Ali tenter de récupérer sa couronne, quatre ans après ne l’avoir jamais perdue sur le ring.

Quinze rounds pulsants ont été disputés au Madison Square Garden, Frazier ayant renversé Ali lors du round final. Sur les cartes, Frazier l’a pris et avec lui a mis fin à la course invaincue d’Ali.

Frazier ne concourra que deux fois après ce qui s’est avéré une bagarre dommageable avec Ali devant un puncheur affamé nommé George Foreman est venu avec.

Le contremaître était un poinçon concussif et Frazier a duré moins de six minutes de leur rencontre à Kingston.

“Big George” a tenu la lignée pendant dix-huit mois avant d’accepter un affrontement avec Ali lui-même prévu au Zaïre en 1974.

“The Rumble in the Jungle” restera à jamais comme l’un des combats de titre des poids lourds les plus mémorables de tous les temps alors qu’Ali s’est inscrit à nouveau dans les livres d’histoire avec les tactiques “Rope-A-Dope” à jamais gravées dans la mémoire.

Arrêtant Foreman en huit, Ali était une fois de plus au sommet du monde. Quatre autres années à la tête du navire linéaire ont suivi jusqu’à Leon Spinks a fait l’impensable en 1978.

Participant à une multitude de guerres au fil des ans, cela en prouva une de trop pour Ali alors que Spinks hocha la tête. De façon typique d’Ali, le vétéran a remporté le match revanche pour devenir le seul triple champion poids lourd linéaire de l’histoire.

Ali était prêt à passer le flambeau, et en 1980, Larry Holmes battu la légende du vieillissement pendant dix tours.

Holmes a fait douze défenses jusqu’à ce que Michael Spinks vengera une perte subie par son frère Leon quatre ans auparavant pour devenir le nouveau champion en 1985.

Spinks a encore battu Holmes dans le retour sept mois plus tard avant une longue mise à pied. En 1988, Spinks était de retour en action, défendant sa position contre le plus jeune champion poids lourd de tous les temps.

Mike Tyson avait emporté les prétentions de Patterson et Ali à l’honneur de l’âge en battant Trevor Berbick en novembre 1986.

À ce jour, Tyson était fermement connu comme «l’homme le plus méchant de la planète» et pleinement à son apogée. Spinks, comme tous ceux qui l’ont précédé, n’a pas rivalisé avec le féroce Tyson.

Le New Yorker l’a séparé en seulement quatre rounds pour devenir le champion incontesté des titres WBC, IBF et WBA.

Juste au moment où il semblait que Tyson était imbattable, sa carrière a commencé à s’effilocher. Vingt mois à peine, et sa vie personnelle éclipsant son personnage de boxe, James ‘Buster’ Douglas retiré le plus grand choc de l’histoire de la boxe.

Bien qu’il ait été abandonné par Tyson au huitième round, pour ce qui semblait être un décompte de dix ou plus, Douglas s’est levé pour assommer le favori d’avant-combat.

Détenant ce que beaucoup considéraient comme une fausse couronne, Douglas n’a duré que huit mois en tant que visage de la division.

Malgré un désavantage de 38 livres, l’ancien champion du poids léger en croisière Evander Holyfield n’a pris que trois tours pour étendre sa règle à une deuxième division.

Holyfield a échangé la couronne avec Riddick Bowe à travers deux épisodes de leur trilogie avant Michael Moorer causé un bouleversement en 1994.

Dans sa toute première défense, Moorer s’est heurté à un George Foreman qui jouissait d’une renaissance plus tard dans la vie.

Vingt ans après son premier règne, Foreman est devenu le plus ancien souverain des poids lourds de l’histoire en arrêtant Moorer sur dix lorsqu’il était en retard sur les trois tableaux de bord.

Évitant les plus gros canons de la division pendant trois ans, Foreman n’avait que quatorze mois avant son 50e anniversaire lorsqu’il a perdu Shannon Briggs en 1997.

La victoire de Briggs avait une sensation creuse, car Foreman avait maintenant été dépouillé de toutes ses ceintures de titre. La victoire, cependant, a conduit Briggs à donner au poids lourd numéro un son droit de passage.

Lennox Lewis intensifié et a tenté sa chance, mettant Briggs sur la toile trois fois avant de terminer le combat en cinq.

Lewis s’est lancé dans une course de six ans qui a été parallèle à devenir incontestée. C’est à part un bref blip quand Hasim Rahman est venu avec.

Six défenses, dont deux victoires contre Holyfield, ont été interrompues par le superbe KO d’avril 2001 de Rahman en Afrique du Sud.

La vengeance était douce pour Lewis plus tard cette année-là. Le Londonien a ensuite pris sa retraite en 2004 après des victoires sur Tyson et Vitali Klitschko.

Un autre sort sur la touche a ensuite suivi pour la couronne.

En 2006, le frère de Vitali Wladimir Klitschko unifié la division, mais ce n’est que des années plus tard que l’Ukrainien a finalement été reconnu comme le champion linéaire.

Une décennie de destruction et de désespoir dans la division s’est installée alors que Wladimir n’a pas pu devenir incontesté en raison de la possession de la sangle WBC par son frère.

Cela a conduit à de nombreux débats autour de la lignée de Klitschko, bien qu’au moment Tyson Fury est venu il n’y avait pas de contestation de ces pouvoirs.

Fury a déchiré l’étiquette pour la faire sienne via un affichage en bambou en Allemagne. Seules la dépression et la dépendance en échouant à accepter son exploit pouvaient arrêter le Britannique.

D’autres rumeurs sur l’opportunité de supprimer Fury se sont poursuivies jusqu’en 2018.

Mais trois ans après sa victoire à Klitschko, Fury a consolidé sa place au sommet avec un match nul passionnant contre le détenteur de la ceinture WBC Deontay Wilder.

En 2020, Fury a poursuivi avec un affichage encore meilleur pour arrêter Wilder en sept rounds au MGM Grand à Las Vegas.

Liste complète des lignages lourds:

Liste complète des lignages lourds:

• John L. Sullivan (1885–1892)

• James J. Corbett (1892–1897)

• Bob Fitzsimmons (1897–1899)

• James J. Jeffries (1899–1905; retraité)

• Marvin Hart (1905–1906)

• Tommy Burns (1906-1908)

• Jack Johnson (1908–1915)

• Jess Willard (1915–1919)

• Jack Dempsey (1919-1926)

• Gene Tunney (1926–1928; retraité)

• Max Schmeling (1930-1932)

• Jack Sharkey (1932–1933)

• Primo Carnera (1933–1934)

• Max Baer (1934–1935)

• James J. Braddock (1935–1937)

• Joe Louis (1937–1949; retraité)

• Ezzard Charles (1949-1951)

• Jersey Joe Walcott (1951-1952)

• Rocky Marciano (1952–1956; retraité)

• Floyd Patterson (1956–1959)

• Ingemar Johansson (1959–1960)

• Floyd Patterson (1960-1962)

• Sonny Liston (1962–1964)

• Cassius Clay / Muhammad Ali (1964-1970; suspendu)

• Joe Frazier (1970-1973)

• George Foreman (1973-1974)

• Muhammad Ali (1974-1978)

• Leon Spinks (1978)

• Muhammad Ali (1978-1979; retraité)

• Larry Holmes (1980–1985)

• Michael Spinks (1985–1988)

• Mike Tyson (1988–1990)

• Buster Douglas (1990)

• Evander Holyfield (1990–1992)

• Riddick Bowe (1992–1993)

• Evander Holyfield (1993–1994)

• Michael Moorer (1994)

• George Foreman (1994–1997)

• Shannon Briggs (1997–1998)

• Lennox Lewis (1998-2001)

• Hasim Rahman (2001)

• Lennox Lewis (2001-2004; retraité)

• Wladimir Klitschko (2009-2015)

• Tyson Fury (2015 – aujourd’hui)

