Une histoire maudite du titre poids lourd «régulier» de la WBA (2011

World Boxing News a suivi de près la situation concernant la division des poids lourds de la World Boxing Association au fil des ans, la confusion régnant en grande partie.

En 2011, lorsque WBN avait à peine un an, David Haye a combattu Wladimir Klitschko au milieu d’une frénésie de fans de boxe européens excités.

Ils obtenaient enfin le combat qu’ils voulaient et quatre versions de la couronne de première division unifiées en même temps.

Si Haye a gagné, en tant que détenteur de la ceinture WBA, la possibilité pour les fans de voir le premier champion incontesté en dix ans était réelle.

Le frère de Wladimir, Vitali, tenait la sangle WBC, le seul autre non en ligne et en la possession de son frère cadet.

Haye savait que les enjeux étaient très élevés. La victoire sur Wladimir conduirait à un affrontement immédiat avec son Vitali et la chance d’aller chercher tous les billes.

Malheureusement, un orteil cassé et une performance ratée plus tard, Klitschko a ajouté le titre WBA à son IBO, IBF et WBO.

Mais c’est la WBA qui a surpris tout le monde. Déclarant Klitschko comme leur nouveau «super» champion, la décision la plus controversée de l’histoire des championnats dans les rangs des poids lourds a été finalisée.

La WBA donnerait maintenant aux fans de boxe une autre ceinture pour bouer les eaux plus loin.

Sanctionnant Alexander Povetkin contre Ruslan Chagaev fin 2011 pour ce qui a finalement été nommé le titre de «WBA Regular», la WBA a provoqué une situation qui a complètement polarisé les fans.

Ceux qui voulaient voir la star olympique Povetkin se faire tirer étaient tous pour, mais le reste de la communauté de boxe se demandait pourquoi nous avions besoin d’une autre ceinture à 200 livres et plus.

Cela a été vu simplement comme un mouvement pour obtenir plus de frais de sanction.

Povetkin a tenu le «régulier» jusqu’en 2013, lorsque la WBA a ordonné un combat avec Klitschko. On a immédiatement pensé que Klitschko vs Povetkin signifierait la fin du titre à court terme. Ce n’était certainement pas la bonne hypothèse.

Klitschko vs Povetkin, qui s’est avéré justement être le combat pour le titre des poids lourds le plus lucratif depuis Lennox Lewis contre Mike Tyson, et a été sanctionné par la WBA dans le cadre d’une offre de bourse incroyable de 17 millions de dollars, serait la seule fois que les chefs de sanction de la WBA insisteraient pour que le ” Le titulaire régulier obtient un tir complet. Ce n’est pas difficile de voir pourquoi.

A cette époque, WBN était en contact constant avec Gilberto J. Mendoza, le VP mais président par intérim de la WBA.

Il a déclaré à WBN une fois que Povetkin a abandonné le titre, il est peu probable qu’ils ramènent le championnat «régulier». Une promesse non tenue depuis.

“Nous n’avons été contactés par aucun représentant ou promoteur sur le titre des poids lourds WBA”, Mendoza a déclaré à World Boxing News en janvier 2014.

«Mais aussi, les titres super et intérimaires de la WBA pourraient changer. Nous ne sommes pas sûrs que le titre régulier sera approuvé. »

Dans les deux mois, la WBA a appelé de façon controversée Fres Oquendo et Ruslan Chagaev pour se battre pour le titre vacant.

En y repensant, je parie qu’ils aimeraient ne pas avoir dérangé car la ceinture a apparemment été maudite depuis. Il n’a été contesté que quatre fois en six ans.

Premièrement, Oquendo n’a presque pas pu se rendre au combat de Chagaev après avoir raté son vol. Ils ont ensuite combattu une décision majoritaire très controversée.

Chagaev avait pris le titre, mais après un appel, la WBA a accédé à la demande de revanche de Oquendo. Ce n’est jamais arrivé.

Blessures, retards et plus encore ont vu la WBA permettre à Chagaev de continuer à faire des défenses. Il a battu Francesco Pianeta avant que Lucas Browne ne remporte son tir obligatoire.

Browne a remporté le titre dans un choc de Grozny, mettant ainsi fin à la carrière de Chagaev. Étonnamment, Browne a ensuite été signalé pour une substance interdite.

Des allégations de falsification de la nourriture russe et une mise en place ont suivi avant que l’Australien n’efface finalement son nom. Mais à cette époque, le titre était vacant.

Le vice-président Mendoza avait indiqué qu’un tournoi se tiendrait, y compris le WBA ‘Regular’ et le WBA ‘Super’ pour finalement couronner un seul champion.

Mendoza était de nouveau allé jusqu’à informer WBN qu’il supprimerait progressivement la ceinture «régulière» après la fin de la compétition.

Huit combattants ont été appelés et le tournoi à la ronde ressemblait à ceci:

Inclus était Browne après avoir fait du lobbying pour annuler son interdiction de la WBA, et en raison de “ The Big O ‘Oquendo n’ayant toujours pas reçu son tir du mess Chagaev – et remportant continuellement des rounds de batailles juridiques pour le faire – ils ont été opposés ensemble dans le semi -finales. Une sorte de revoir au premier tour.

Klitschko affrontait déjà Tyson Fury en novembre 2015, et Luis Ortiz affronterait ensuite Alexander Ustinov pour le titre intérimaire.

Celui qui finirait par l’emporter serait le seul dirigeant. Mais un seul de ces combats n’a jamais eu lieu – Klitschko vs Fury.

Comme nous le savons tous, Fury a échappé à tout contrôle et a finalement abandonné toutes les ceintures gagnées lors du bouleversement de Klitschko à Düsseldorf. Mais cette situation a essentiellement tué les plans du tournoi.

Browne a raté le coup, Oquendo l’a fait une fois de plus et le bracelet “Regular” s’est retrouvé entre les mains de Mahmoud “Manuel” Charr.

Charr a battu Alexander Ustinov en novembre 2017 lorsque la WBA a sanctionné le combat à l’improviste. Selon les termes de Browne ayant son nom effacé, il semble que Charr n’ait jamais reçu l’ordre de faire face à Browne. Cela était peut-être dû en partie au litige en cours d’Oquendo.

La façon dont Ustinov a été approuvé est une supposition.

CHARR vs BRYAN

Finalement, un combat avec Charr a été stipulé avec Oquendo en 2018 avant que Trevor Bryan ne revendique ensuite la version provisoire. Mais à cette époque, la WBA comptait essentiellement trois boxeurs détenant des titres.

Pour ne pas s’arrêter là, la WBA a ensuite inventé le WBA Gold Championship, remporté par Joe Joyce. Maintenant, ils en avaient quatre et Oquendo attend toujours sa chance.

C’est là que nous atterrissons en ce moment. Un an après que WBN ait abandonné la reconnaissance «régulière» par WBA de la sangle comme un titre mondial authentique.

Charr et Bryan ont détenu une offre de bourse remportée par Don King pour 2 millions de dollars avant qu’Oquendo ne dise: «attendez, j’ai gagné une contestation judiciaire».

Si Charr vs Bryan se produit, il reste sous un nuage. Mais à 47 ans, Oquendo va-t-il sentir qu’il peut être compétitif ou préfèrerait-il un règlement monétaire?

Quoi qu’il arrive ensuite, cela ne se passera sûrement pas en douceur en connaissant le titre «régulier» de la WBA.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay