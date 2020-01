Une Ode au Yoontro et la voix BTS parfaite pour ce moment

Je suis le fan de K-pop le plus franc de The Ringer, ce qui signifie que je reçois régulièrement des questions de collègues bien intentionnés et curieux sur tout, de BTS et SuperM à “Qui est Chungha, et comment puis-je l’épouser?” L’année dernière, mon collègue Michael Baumann écrivait à ce sujet – le lanceur des Dodgers Hyun-Jin Ryu et m’a envoyé ce qui semblait être le message Slack le plus anodin du monde:

J’ai répondu par quelque chose d’indescriptible sur la façon dont Yoongi, le nom de scène Suga, est un rappeur pour BTS – il est préférable de rester simple avec les locaux. Mais tout fan inconditionnel sait à quel point il peut être difficile d’expliquer avec précision l’attrait de Min Yoongi brut et fougueux de Bangtan.

Si j’avais été un peu plus courageux, j’aurais peut-être dit à Baumann que Yoongi est comme l’un de ces motifs au point de croix que vous voyez parfois accrochés dans la maison de quelqu’un; il semble mignon et doux à distance, mais de près, son texte se lit “Pas aujourd’hui, Satan” ou “Baisez-vous, perdant”. C’est pourquoi il est notable que BTS ait choisi de lancer son prochain retour de Map of the Soul: 7 sur Jeudi avec “Interlude: Shadow” de Yoongi. Il est la voix parfaite du BTS pour ce moment particulier à bien des égards, mais principalement parce qu’il ne s’est jamais soucié de quoi que ce soit qui importe et se consacre entièrement à ce qui se passe.

Yoongi a toujours été le membre du BTS le plus disposé à s’attaquer publiquement à la dichotomie entre la renommée et le soi, parlant ouvertement de ses luttes contre la dépression et l’anxiété. Et alors que le BTS atteint un niveau de renommée que le monde n’a jamais connu, cela laisse ses sept membres tracer la ligne fine entre reconnaître leur niveau absurde de célébrité et naviguer tout ce qui va avec.

Sur «Shadow», Yoongi rappe en coréen.

Les gens disent qu’il y a de la splendeur dans cette lumière brillante

Mais mon ombre grandissante m’avale et devient un monstre

En haut, haut et plus haut, plus haut / je ne monte que plus haut et le vertige me dépasse

Je me lève, me lève. Je déteste ça

Je prie, prie, en espérant que tout va bien.

Le clip montre le rappeur au-dessus d’une foule, exposé alors que des fans impassibles et sans visage enregistrent chacun de ses mouvements – pour le meilleur ou pour le pire.

La chanson est aussi impétueuse et abrasive que vulnérable, un peu comme le chanteur lui-même. Le refrain de “Shadow” ne laisse aucun doute sur les objectifs professionnels de Yoongi: “Je veux être une star du rap / Je veux être le top / Je veux être une rockstar / Je veux que tout soit à moi / Je veux être riche / Je veux être le roi . ”

De nombreux fans de BTS, et peut-être Yoongi lui-même, diraient que plusieurs de ces objectifs ont déjà été supprimés de la liste des choses à faire. Cela me rappelle la performance de BTS en 2018 de «No More Dream», leur premier single de 2013, lorsque Yoongi a mis à jour les paroles originales – «Je veux une grande maison, de grosses voitures et de grosses bagues» – dans une version qui décrit plus précisément le courant de BTS situation: simplement «grande maison, grosses voitures et gros anneaux».

Peut-être que dans quelques années, Yoongi nous donnera une version de “Shadow” qui supprime complètement le “Je veux être”.

