Une victime de violences conjugales soutient Billy Joe Saunders dans une séquence vidéo

Billy Joe Saunders a été soutenu dans une rangée de colère sur une vidéo publiée en plaisantant concernant la violence domestique pendant la quarantaine des coronavirus.

Le champion WBO des super-moyens a été suspendu par le British Boxing Board of Control et condamné dans certains milieux pour avoir plaisanté sur un sujet très sensible.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le Britannique perdrait un combat contractuel avec Canelo Alvarez. Le combat devait initialement avoir lieu le 2 mai à Las Vegas.

Alors que le débat gronde avant qu’une sanction ne soit imposée, une victime s’est prononcée en faveur de Saunders.

«J’ai subi des violences domestiques et je comprends la colère des gens. Mais je sais aussi qu’il n’y avait aucune méchanceté dans votre vidéo », a-t-elle déclaré à Saunders. «Il faut le prendre pour ce qu’il était… une plaisanterie. Passe le bonjour à ta famille.”

L’entraîneur de Saunders, Ben Davison, a salué la réponse à l’homme de Hatfield, en déclarant: «Une réponse sensée très adulte. C’est bien de voir un changement, pour être honnête. »

Un débat s’est alors ouvert sur le support d’origine alors que la femme continuait de combattre le coin de Saunders.

CHIC

«Réponse chic Claire… ..Si seulement plus de gens avaient votre façon de penser. C’est le monde dans lequel nous vivons maintenant, malheureusement, des flocons de neige partout. Désolé d’entendre que vous avez dû vivre des violences domestiques car personne ne devrait avoir à traverser cette épreuve. Faites attention », a déclaré une réponse à Claire.

Claire: «Merci. Comme je l’ai dit avant, tout est question de perspective. Tout le monde est différent, mais vous devez prendre les choses telles qu’elles sont conçues.

«Fair play pour toi Claire. Billy Joe a dit que c’était destiné à plaisanter pour alléger la situation actuelle et qu’il était hors de proportion. Heureusement, les gens comme vous le voient de cette façon, bien que désolé que vous ayez vécu cela, mais respect pour le voir car c’est une blague et le soutenir. “

Claire: «Certainement. Ce n’est pas parce que vous vivez quelque chose de terrible que vous perdez la perspective et l’absence d’humour. »

Malgré les paroles aimables de Claire, une autre victime a parlé de son calvaire et n’était pas d’accord avec le sentiment.

“Nan. J’ai également subi de la violence domestique. Sa vidéo, même si c’était une blague, n’était pas de bon goût », a-t-elle déclaré.

«Les blagues en tant que telles normalisent la violence domestique, ce qui ne devrait en aucun cas être normalisé. Plus il est normalisé, moins il sera pris au sérieux. »