Uprising Promotions ajoute Melody Popravak de poids moyen à la liste

RINGSIDE 04/02/2020

Les promotions Uprising de Ronson Frank ont ​​annoncé aujourd’hui avoir ajouté Melody Popravak de poids moyen à sa liste. Après avoir récemment participé aux essais olympiques à 165 livres, Popravak a maintenant l’intention de faire ses débuts professionnels sous la bannière Uprising Promotions ce printemps.

“Uprising Promotions a été un fervent partisan de la boxe féminine lors de nos spectacles au fil des ans, et nous sommes ravis de signer Melody en tant que première boxeuse officielle de notre équipe”, a déclaré Ronson Frank, président d’Uprising Promotions. «Melody est une travailleuse vraiment acharnée qui se consacre à son métier. Elle est impatiente de se battre et nous avons hâte de la faire monter sur le ring dès que possible. »

Originaire de Fort Myers, en Floride, Popravak s’entraîne et réside maintenant à Brooklyn, New York. Athlète de haut niveau tout au long de sa vie, elle est une ancienne joueuse de softball de la division 1 de la NCAA à l’Université de Boston et à la Florida Gulf Coast University. De plus, elle a obtenu son baccalauréat en comptabilité d’entreprise et possède sa certification d’entraîneur personnel de la National Academy of Sports Medicine.

Popravak n’a commencé la boxe qu’il y a un peu plus d’un an, mais elle s’est rapidement avérée être une apprenante rapide. Au cours d’une campagne amateur très réussie, elle a remporté le New York Metros Championship 2018, le Ringmasters Silver 2019, le Eastern Qualifier Bronze 2019 et le 2019 Last Chance Qualifier Silver, qui ont consolidé sa place dans les essais olympiques 2020. Elle s’est finalement classée quatrième aux essais olympiques, battant une partie de la meilleure compétition du pays.

Travaillant maintenant vers ses débuts professionnels, Popravak s’entraîne actuellement sous la tutelle de Steven Frank. Ancien challenger du titre mondial IBF et champion NBA des super-moyens, Frank a également participé aux Jeux olympiques de 1984 et a récemment été intronisé au Florida Boxing Hall of Fame. L’assistant est Thomas Baldwin, qui apporte à l’équipe un pedigree amateur élevé et une expérience professionnelle supplémentaire.

“Je ne pouvais pas être entre de meilleures mains que d’avoir Steven Frank comme mentor et entraîneur de boxe”, a déclaré Popravak. «Entrer dans les rangs professionnels comme il l’a fait, et travailler avec Uprising Promotions également, c’est un rêve devenu réalité! Toute la division des poids moyens féminins est remplie de talent et d’excitation en ce moment, et je suis prête à ajouter mon nom dans le mélange. “

Restez à l’écoute alors que les détails commencent à se matérialiser sur les débuts professionnels de Popravak sous la bannière Uprising Promotions.