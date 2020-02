USA Boxing Metro Guides “Ring Masters” Sur sa “Route vers le jardin”

Posté le 02/11/2020

Par: Sean Crose

Ring Masters Championships: Road to the Garden, la première compétition de boxe amateur de New York, entre dans sa troisième année consécutive. New York est célèbre pour sa production de combattants légendaires, de Gene Tunney, à Mike Tyson, de Jake LaMotta à Riddick Bowe. Ceux qui suivent la compétition Ring Masters de cette année pourraient en effet chercher des personnes qui entreront un jour dans cette prestigieuse liste de noms. Le tournoi a commencé le week-end dernier en Jamaïque, dans le Queens, et se terminera en avril au célèbre Madison Square Garden. Il y a un total de 20 dates prévues pour le tournoi de cette année, qui couvrira un total de 19 lieux.

Il est difficile d’écrire sur Ring Masters sans écrire sur Sonya Lamonakis, une combattante professionnelle et professeur de langues de New York qui consacre son temps et ses efforts à la compétition. “Nous avons environ 500 inscriptions pour le tournoi”, dit-elle à propos des Ring Masters de cette année. «Les vainqueurs des divisions seniors reçoivent des bagues de championnat sur mesure. Les champions olympiques juniors, maîtres et jeunes obtiennent des ceintures. »Ce n’est pas rien dans le monde de la boxe amateur, quand on considère à quel point la scène de combat de New York est grande. «Nous avons environ 500 entrées pour le tournoi», explique Lamonakis.

Les combattants progressent dans le style des brackets dans la compétition Ring Masters de cette année, comme ils l’ont fait l’année dernière. “Des parenthèses sont affichées après chaque spectacle”, dit Lamonakis, “sur les Championnats Ring Masters 2020 La route vers le jardin: limites de la ville.” Selon Lamonakis, l’année dernière: 2 gagnants du Ring Masters ont remporté l’or aux National Golden Gloves. Krystal Dixon, Champs Boxing et Orville Crooks de Mendez Boxing. »Pour ceux qui prennent le sport au sérieux, réussir le tournoi peut être une réalisation importante. Comme le soulignent les Championnats du Ring: «Nos deux premiers spectacles ont été complets. Nous avons un horaire chargé, des boxeurs affamés et une organisation organisant le meilleur tournoi du Nord-Est. »

Quant à Lamonakis elle-même, l’enseignant / boxeur / organisateur est toujours occupé. «Je me suis remise de ma déchirure de la coiffe des rotateurs», dit-elle. «Je suis de retour au gymnase et je cherche à avoir encore quelques combats avant de prendre ma retraite. Le problème est qu’il n’y a pas beaucoup de poids lourds féminins. J’ai 15 combats professionnels et je ne cherche pas à boxer les mêmes personnes encore et encore. Il y en a quelques-uns au Canada que je voudrais boxer. »Lamonakis participe également à« Corporate Fighter », une initiative caritative qui présente aux donateurs le défi du ring de boxe.

“Corporate Fighter est en cours de recrutement et débutera le 2 mars”, dit-elle, “” avec la soirée de combat caritative le 8 mai. Je suis ravie de travailler avec cette organisation. Ils ont laissé les boxeurs choisir l’organisme de bienfaisance pour lequel ils souhaitaient boxer parmi une grande variété de choix. Ils ont eu environ 50 spectacles à succès en Australie, et je pense que ce sera un grand succès à New York. Après s’être installés à New York, ils se développeront dans toutes les grandes villes d’Amérique. Il y a quelques créneaux disponibles si quelqu’un est intéressé (http://www.corporatefighter.com). “

Dans un monde incertain, une chose semble incontestable – personne n’accusera jamais Sonya Lamonakis d’être paresseuse.