USA Champions olympiques de boxe: 50 médailles d’or

L’équipe de boxe américaine a connu une histoire d’amour avec les Jeux olympiques depuis leur création et reste le pays le plus prospère à avoir jamais participé.

Un total de 50 médailles d’or ont été gagnées depuis le début de tout en 1904, lorsque les 18 concurrents étaient originaires des États-Unis pour la création de St. Louis.

Oliver Kirk a été la vedette de l’émission, remportant le premier prix dans deux catégories. Le seul pugiliste de l’histoire à le faire.

À seulement 20 ans à l’époque, Kirk a remporté l’or au poids plume avant de perdre dix livres en quinze jours pour faire de même au poids coq.

World Boxing News a maintenant décidé de passer par les 48 autres champions pour savoir ce qu’il adviendrait de ceux listés lors d’un appel spécial américain.

1904

Poids mouche (105 lb) – George Finnegan

Finnegan est devenu pro, avec seulement six compétitions professionnelles et en remportant trois. Le Californien a pris sa retraite en 1906 après avoir été assommé par Jimmy Carroll. Il est décédé sept ans plus tard.

Poids coq (115) – Oliver Kirk

Poids plume (125) – Oliver Kirk

Kirk, comme Finnegan, a eu du mal avec le côté pro du sport. En onze combats, Kirk n’en a remporté que trois et a été mis KO cinq fois.

Léger (135) – Harry Spanjer

Aucune information concernant Spanjer poursuivant une carrière de boxe.

Poids welter (145) – Albert Young

Young est devenu promoteur après sa retraite après son triomphe olympique. Il a été impliqué dans une opération bien connue de San Francisco jusqu’à sa mort en 1940.

Poids Moyen (158) – Charles Mayer

Mayer retourna en 1906, perdant deux fois avant de s’incliner en 1907.

Poids lourd (158+) – Sam Berger

Berger est entré dans les rangs payés au début de 1905 et a marqué trois premiers KO avant de défier Philadelphie Jack O’Brien pour le titre des poids légers. Il y a eu des conflits dans les journaux concernant le vainqueur du combat, qui a officiellement été annulé.

Après avoir été battu contre Al Kaufman malgré un bon début de bataille d’octobre 1906, Berger ne se battra plus jamais.

En ce qui concerne la gestion, Berger a géré de manière célèbre le côté de Jim Jeffries du contrat pour le choc historique avec Jack Johnson en 1910.

1908

Aucun boxeur américain n’a participé aux Jeux de Londres. Seules quatre nations ont concouru.

Il s’agissait de l’Australasie, du Danemark, de la France et de la Grande-Bretagne.

1912

La boxe a été interdite par la loi suédoise lors des Jeux de 1912 à Stockholm.

1916

Pas de jeux en raison de la Première Guerre mondiale.

1920

Tenue à Anvers, un total de 12 nations y ont participé, ce qui en fait la plus grande compétition à ce jour.

Poids mouche (112lbs) – Frankie Genaro (CHAMPION DU MONDE)

Premier de nos vainqueurs à devenir champion du monde, Genaro est devenu pro en 1920.

Malgré un revers précoce lors de sa sixième sortie, le New Yorkais n’a perdu que deux de ses dix-sept prochains et s’est battu et a remporté le titre américain en 1923.

Genaro a tenu la sangle pendant deux ans jusqu’à ce qu’il rencontre son compatriote olympien Fidel LaBarba. Il faudra encore 72 combats à Genaro pour finalement remporter le titre mondial en 1928.

Il a battu Frenchy Bélanger pour l’honneur. Une unification s’ensuit en 1929, mais Genaro s’incline face à Emile Pladner à Paris. Un peu plus d’un mois plus tard, la vengeance était douce au même endroit.

Avec deux titres mondiaux en sa possession, Genaro régnera jusqu’en 1931.

Considéré comme l’un des meilleurs poids volants de tous les temps, Genaro prend sa retraite trois ans plus tard avec un record de 79 victoires en plus de 100 compétitions.

Léger (135) – Samuel Mosberg

Mosberg avait combattu pour la Marine tout en servant pendant la guerre jusqu’en 1918. Malgré de nombreuses offres pour devenir pro immédiatement après la guerre, Mosberg voulait d’abord participer aux Jeux olympiques.

En battant Gotfred Johansen pour l’or, Mosberg est ensuite devenu pro avec des résultats variés au cours des prochaines années. Malgré les combats qui se disputent, Mosberg n’a jamais réussi à décrocher un titre mondial léger.

Poids lourd léger (175) – Eddie Eagan

Eagan a l’honneur d’être le seul Américain à avoir remporté l’or aux Jeux olympiques d’été et d’hiver après avoir remporté le gong de 175 livres en 1920. Il a enchaîné avec un triomphe en bobsleigh en 1928 après avoir raté le podium en 1924.

Il n’est jamais devenu pro.

1924

27 nations ont concouru.

Poids mouche (112) – Fidel LaBarba (CHAMPION DU MONDE)

Malgré ses victoires aux Jeux olympiques à l’âge de 18 ans, LaBarba était hors service chez les pros la même année. Après quelques mois cahoteux, LaBarba a remporté le titre mondial des poids mouches contre Frankie Genaro un mois avant son 20e anniversaire.

Après avoir quitté le titre de poids mouche en 1927 pour assister à Stanford, il a régulièrement augmenté les poids en reprenant sa carrière un an plus tard.

Les tentatives pour réclamer la couronne poids plume en 1931 et la sangle légère en 1932 ont été contrecarrées avant un combat final en 1933.

Poids plume (126) – Jackie Fields (CHAMPION DU MONDE)

Six victoires dans sa carrière sans gilet, Fields a affronté le plus expérimenté Jimmy McLarnin à Los Angeles. Défait en seulement deux rounds, Fields a rebondi pour remporter 16 concours sur la rotation.

Seulement deux autres défaites en plus de 20 combats supplémentaires ont vu Fields opposer Young Jack Thompson au titre mondial des poids mi-moyens en 1929. Il a gagné par décision unanime à Chicago.

Perdant face au jeune Corbett III en 1930 et contre-battu contre Thompson la même année, Fields regagnerait la couronne en 1932 en battant Lou Brouillard.

En 1933, Corbett revint appeler et prit la sangle de 147 livres au stade Seals pour envoyer Fields à la retraite trois mois plus tard.

