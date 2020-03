USA Champions olympiques de boxe: 50 médailles d’or – Partie 3 (1956

Phil Jay 05/03/2020

World Boxing News continue de regarder le succès des Américains aux Jeux olympiques avec les médaillés d’or mis à l’honneur de 1956 à 1968.

L’équipe de boxe américaine a connu une histoire d’amour avec les Jeux olympiques depuis leur création et reste le pays le plus prospère à avoir jamais participé.

Un total de 50 médailles d’or ont été gagnées depuis le début de tout en 1904, lorsque les 18 concurrents étaient originaires des États-Unis pour la création de Saint-Louis.

Oliver Kirk a été la vedette de l’émission, remportant le premier prix dans deux catégories. Le seul pugiliste de l’histoire à le faire.

À seulement 20 ans à l’époque, Kirk a remporté l’or au poids plume avant de perdre dix livres en quinze jours pour faire de même au poids coq.

World Boxing News a maintenant décidé de passer par les 48 autres champions pour savoir ce qu’il adviendrait de ceux listés lors d’un appel spécial américain.

L’Australie a accueilli les Jeux, la boxe ayant lieu au West Melbourne Stadium.

JIM BOYD

En compétition chez les poids-légers, Jim Boyd a battu le Roumain Gheorghe Negrea en finale pour décrocher une autre médaille d’or pour les États-Unis.

Boyd, champion des Golden Gloves de 1956, n’a disputé que sept combats en tant que pro avec seulement deux victoires.

PETE RADEMACHER

Rademacher a remporté la couronne des poids lourds en Australie en battant Lev Mukhin de l’Union soviétique en finale.

Étonnamment, Rademacher a été incité à devenir pro avec un tir au titre mondial des poids lourds immédiatement. Affrontant Floyd Patterson en 1957, il s’avéra trop loin.

Abandonné six fois dans le combat au stade Sicks à Seattle, Rademacher a été mis hors de sa misère au sixième.

Après presque un an, Rademacher est revenu. choquant de perdre à nouveau. Cette fois à Zora Folley. Treize autres mois se sont écoulés avant que le natif de Washington n’embrasse l’anneau de colère.

Six victoires consécutives ont donné à Rademacher un certain espoir de succès, mais il en aurait perdu cinq par la suite et tiré un de ses quinze prochains matchs. Il a pris sa retraite en 1962.

Rome, Italie a organisé la prochaine Olympiade.

WILBERT McCLURE

McClure, l’un des trois médaillés d’or désormais célèbres des Jeux olympiques de Rome, a remporté le titre chez les poids moyens et légers.

Malheureusement, sa carrière professionnelle n’a pas imité le succès de ses jours amateurs. McClure a perdu huit combats professionnels contre 33 et n’a jamais disputé un titre mondial. Il a marqué un match nul avec Rubin ‘Hurricane’ Carter en 1966.

EDDIE CROOK JR.

Deuxième homme sur l’une des photographies olympiques les plus remarquables de tous les temps, Crook a remporté sa médaille au poids moyen.

Crook est sorti de l’armée et ne serait que jamais médaillé d’or provenant directement des forces.

De retour dans les rangs après son succès en boxe, Crook a purgé deux mandats pendant la guerre du Vietnam. Il est décédé en 2005.

MUHAMMAD ALI (Médaille remportée avec Cassius Clay)

Nous connaissons tous cet homme. Ce troisième visage et le plus reconnaissable sur la photo.

Un fait peu connu sur Ali était qu’il avait remporté l’or dans la division des poids légers. Sa légère silhouette lui a permis de prendre suffisamment de poids.

Ali a battu Zbigniew Pietrzykowski en finale et a immédiatement entamé la course vers la célébrité.

Devenue pro quelques mois seulement après Rome, la jeune femme de 18 ans a illuminé le sport pendant les deux prochaines décennies et plus. Connue sous le nom de «The Greatest», la carrière d’Ali n’a vraiment besoin d’aucune explication.

L’homme était de la classe pure à l’intérieur et à l’extérieur des cordes et restera dans les mémoires aussi longtemps que ce monde continuera de tourner.

Tokyo a accueilli en 1964. Malgré l’émergence d’Ali, USA Boxing n’a eu qu’un seul succès solitaire quatre ans plus tard.

Il s’est avéré que cet homme deviendrait l’un des plus grands rivaux d’Ali.

JOE FRAZIER

Frazier a battu Hans Huber pour remporter l’or unique de USA Boxing contre trois bronzes au Pays du Soleil Levant.

«Smokin» Joe »a côtoyé Ali au cours de ses batailles les plus brutales. À une époque où les poids lourds étaient rois, Frazier a été couronné à plusieurs reprises.

Avec sa place au Temple de la renommée sécurisée pour toujours, Frazier était un autre exemple des Jeux olympiques comme plate-forme solide pour les futurs grands.

Mexico a accueilli les Jeux de 1968.

RONNIE HARRIS

Harris a remporté l’or léger et a entrepris une course professionnelle réussie. À 27-0 en 1978, Harris a remporté un titre de champion du monde unifié au domicile du champion Hugo Pastor Corro, en Argentine.

Contestant les ceintures de poids moyen WBA et WBC, Harris a perdu une décision partagée controversée et très controversée. Ce fut son premier revers en onze ans.

Tentant de se frayer un chemin dans la controverse, Harris a de nouveau été battu en 1980 et a pris sa retraite en 1982 malgré son dernier combat au Philadelphia Spectrum.

CONTRÔLEUR GEORGE

Poursuivant le rival de Muhammad Ali, qui était présent dans les années 1960 et au-delà, Foreman a remporté l’or olympique avant de devenir fermement un nom familier en Amérique.

Il faudrait un peu moins d’un an avant que Foreman ne fasse une apparition professionnelle, mais il a rapidement acquis une réputation redoutable.

Le contremaître a éliminé ses sept premiers adversaires en trois rounds et a obtenu une fiche de 37-0 avant de tirer sur Joe Frazier pour la couronne mondiale.

«Big George» a démoli Frazier avant de poursuivre un règne puissant jusqu’à sa perte de «Rope-a-Dope» contre Muhammad Ali en 1974.

Luttant pour faire face psychologiquement à la perte d’arrêt pour Ali, Foreman a reclus pendant dix ans entre 1977 et 1987. Il a émergé avec une vigueur renouvelée et a marqué l’histoire en 1994 au MGM Grand en devenant le plus ancien dirigeant de la division supérieure de tous les temps.

Prendre sa retraite en 1997, Foreman a deux règnes hors concours en tant que véritable champion à regarder en arrière avec affection.

