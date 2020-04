Vasyl Lomachenko doute des intentions de Gervonta Davis, s’entretient avec Devin Haney

Ringside 21/04/2020

📸 Mikey Williams

La superstar ukrainienne Vasyl Lomachenko a discuté de la possibilité de batailles avec certains des nouveaux venus dans la division des poids légers.

Le champion à trois ceintures à 135, actuellement lié à affronter Teofimo Lopez pour toutes les sangles, a également été mentionné dans le même souffle que Gervonta Davis et Devin Haney.

«Loma» a récemment posé quelques questions sur la division pour ses promoteurs de Top Rank et a donné les réponses suivantes:

Pensez-vous que Gervonta Davis va vous combattre?

“Pour l’instant, je ne pense pas qu’il va me combattre. Il voudra peut-être me battre, mais ses promoteurs ne le laisseront pas. Mis à part lui, cette catégorie de poids devient très intéressante.

«Nous avons beaucoup de bons noms dans la catégorie de poids. Pas {seulement} les champions, mais ils sont dans le classement. Je pense donc que c’est une division de poids dur. “

Voulez-vous rester léger?

“C’est imprévisible. Si nous allons rester ici pendant un an de plus (en raison du coronavirus), qui va sortir et dans quelle catégorie de poids seront-ils? »

Qu’en est-il des allers-retours Instagram avec Devin Haney?

«Oui, DAZN a publié quelque chose sur Haney, et il a dit qu’il me mettrait KO. C’est pourquoi je lui ai répondu: “Hé, écoute, tu es sérieux?”

«Il n’a combattu personne et maintenant il dit qu’il va me mettre KO? J’ai dit: “Pas de problème, faisons-le.” Puis il m’a répondu tout de suite en disant: “Oui, nous pouvons le faire.” J’ai dit: “OK, je suis prêt.”

«Il sait que je suis prêt. Je pense qu’il est prêt, et nous pouvons nous battre pour les fans que tout le monde veut.

«C’est pourquoi j’ai mentionné auparavant qu’il s’agit d’une catégorie de poids très intéressante avec de grands noms et de bons noms venant dans la catégorie de poids.»

Que pensez-vous du style de contre-poinçonnage et de rattrapage de Teofimo?

«Ce n’est pas un type de combat facile. Ce n’est pas un style facile. Il est plus facile de combattre les combattants attaquants qui s’avancent. C’est beaucoup plus simple.

«Ce type de contre-poinçon est plus difficile à combattre. Le gagnant sera celui qui a le meilleur QI de boxe.

“Mais ce style avec l’épaule, je pense que je sais ce que je dois faire pour gagner.”