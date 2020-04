Vasyl Lomachenko informe les fans de son domicile sur le verrouillage du coronavirus

Nouvelles de boxe du monde 11/04/2020

📸 Mark Robinson

Livre pour star de boxe livre Vasyl Lomachenko a donné aux fans une mise à jour sur sa situation actuelle alors que le monde reste immobile en raison de coronavirus.

Le champion du monde de poids léger unifié surfe sur la pandémie de COVID-19 dans son Ukraine natale.

Mais la cheville ouvrière à trois poids s’empresse de mettre la main sur les grands noms de la division, notamment le champion du monde IBF Teofimo Lopez, le champion du monde WBC Devin Haney et Gervonta “Tank” Davis.

Lomachenko (14-1, 10 KO) n’a pas combattu depuis la victoire par décision unanime d’août dernier contre Luke Campbell à Londres.

Il s’est assis et a remarqué Lopez (15-0, 12 KOs), le prodige né à Brooklyn qui a été franc dans son désir de combattre la «Hi-Tech».

La

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

C’est ce que Lomachenko avait à dire sur le verrouillage dans une interview exclusive avec Crystina Poncher de Top Rank.

“La situation à partir de ce moment est à partir de lundi, il y aura très peu de temps pour sortir”, a souligné Lomachenko. «Vous devrez être chez vous. Vous ne pouvez pas réunir plus de deux ou trois personnes.

«La situation est comme si vous ne pouviez sortir votre chien que pour une promenade ou sortir pour quelque chose de très grave. À part cela, vous devez vous asseoir à la maison.

“Vous ne pouvez même pas marcher avec vos enfants à l’extérieur. Tout le monde sera verrouillé. Cela se poursuivra jusqu’au 24 avril à partir de lundi. »

FORME

Pour rester en forme alors que l’épidémie suit son cours, Loma a ajouté: «J’ai une salle de gym {chez moi}, et bien sûr je continue de m’entraîner parce que c’est mon travail.

«Personne ne sait quand nous pouvons commencer. Je dois toujours être en forme. Je dois toujours être prêt. “

Qu’il ait des inquiétudes concernant la longue mise à pied, il a conclu: «Oui, bien sûr. Vous devez être actif tout le temps.

«Vous devez vous entraîner beaucoup pendant les temps d’arrêt entre les combats. En ce moment, je me détends davantage.

«Je devrai passer plus de temps à m’entraîner. Je devrai épargner davantage et faire plus de travail. »

Lomachenko vs Lopez, une unification légère, était sur les cartes avant que le virus ne s’empare de la planète.

Il s’agit d’une possibilité distincte qui sera réexaminée par Top Rank une fois le verrouillage terminé. Mais pour l’instant, nous sommes tous dans le même bateau statique.