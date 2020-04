Vasyl Lomachenko sur Teofimo Lopez: «Il tient ma ceinture»

Publié le 04/08/2020

Par: Sean Crose

“Il y aura très peu de temps pour sortir”, a déclaré le champion unifié des poids légers Vasyl Lomachenko à propos de la vie dans son pays d’origine, l’Ukraine, pendant la pandémie internationale de COVID-19. «Vous devrez être chez vous. Vous ne pouvez pas réunir plus de deux ou trois personnes. La situation est comme si vous ne pouvez sortir votre chien que pour une promenade ou sortir pour quelque chose de très grave. À part cela, vous devez vous asseoir à la maison. Vous ne pouvez même pas marcher avec vos enfants à l’extérieur. Tout le monde sera verrouillé. Cela se poursuivra jusqu’au 24 avril à partir de lundi. »

Le combattant connu sous le nom de «Hi Tech» avait espéré affronter le champion IBF Teofimo Lopez, l’un des départs les plus rapides en boxe. Maintenant, cependant, il doit attendre. “Bien sûr, j’ai été un peu déçu”, a-t-il déclaré à Crystina Poncher au sujet du combat espéré, mais “tout ce qui se passe {avec auto-quarantaine} se passe pour le mieux.” La chose la plus importante est que toutes les personnes sur cette planète reviennent et retrouvent la santé et tout redeviendra normal. » Quant à Lopez, Lomachenko avait beaucoup à dire sur l’étoile montante.

“Je pense vraiment que c’est un bon boxeur”, a-t-il déclaré à Poncher. «C’est un combattant de haut niveau. Il est jeune, il a faim, il a un grand pouvoir, et je veux ce combat. Il est champion du monde et il tient ma ceinture. C’est le titre IBF. ” En ce qui concerne la façon dont une éventuelle bataille avec Lopez pourrait se terminer, Lomachenko l’a joué près du gilet. «Personne ne sait», a-t-il dit. “C’est très imprévisible. Personne ne peut prédire ce qui va se passer, comment cela va se produire. Et les gens parlent de quel tour ils vont assommer quelqu’un ou arrêter quelqu’un. Je suis très, très intéressé. Maintenant, je veux voir. ”

Interrogé sur la défense anti-roulis de Lopez, Lomachenko a admis que c’était une tactique difficile à maîtriser. “Ce n’est pas un type de combat facile”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas un style facile. Il est plus facile de combattre les combattants attaquants qui s’avancent. C’est beaucoup plus simple. Ce type de contre-poinçon est plus difficile à combattre. Le gagnant sera celui qui a le meilleur QI de boxe. Mais ce style avec l’épaule, je pense que je sais ce que je dois faire pour gagner. » En parlant de la défense contre les épaules, on a demandé à Lomachenko qui, parmi tous les boxeurs de l’histoire, il aurait voulu combattre.

«Bien sûr, je voudrais combattre quelqu’un qui est invaincu», a-t-il dit, «qui a une bonne histoire, qui a un grand nom. Je pense que le nom le plus intéressant pour moi à combattre serait Floyd Mayweather. »