Vendredi soir, Yomar Alamo vs Kendo Castaneda sera présenté sur Boxeo Telemundo

RINGSIDE 27/02/2020

«Boxeo Telemundo», le programme de boxe n ° 1 en langue espagnole aux États-Unis, se poursuit ce vendredi 28 février à 23 h 35. sur Telemundo, avec deux combattants invaincus alors qu’ils se battent pour le jr. titre poids welter.

WBO # 8 classé champion NABO Yomar «The Magic» Alamo (17-0-1 12 KO) met son titre en jeu après une saison 2019 réussie, affrontant Kendo «Tremendo» Castaneda (17-0 8 KO), en direct du centre d’événements Osceola Heritage Park. Ce sera les débuts de Castaneda sur “Boxeo Telemundo” et l’un des matchs les plus importants de sa carrière à ce jour.

Les commentateurs de “Boxeo Telemundo” René Giraldo et Edgar López convoqueront l’action aux côtés du champion du monde de boxe et ancien olympien Abner Mares.

Tous les combats seront diffusés en direct sur Telemundo et diffusés en direct sur l’application Telemundo Deportes En Vivo avec des informations et du contenu supplémentaires sur TelemundoDeportes.com, y compris l’accès à la pesée et au contenu exclusif en coulisses. En outre, du contenu abrégé comprenant des combattants, des coulisses et des actualités sera produit exclusivement pour les plateformes de médias sociaux de Telemundo Deportes en utilisant le hashtag #BoxeoTelemundo.

Orlando “Zurdo De Oro” Gonzalez (13-0 9 KO) fera sa première apparition cette année alors qu’il affronte Charlie Serrano (16-5-2 5 KO) dans un combat poids plume de 8 rounds. Le combat servira de co-événement principal de la soirée.

Les autres combats de la carte mettront en vedette le camarade de classe Henry «Moncho» Lebron (11-0 9 KO) qui se battra contre Recky Dulay (11-7 8 KO) en 8 manches. L’attraction spéciale de la soirée mettra en vedette le chrétien local «MC» Camacho (8-1-1 1 KO) dans un combat de 6 rounds contre un adversaire à déterminer.

La série de printemps de “Boxeo Telemundo” se poursuit avec deux semaines d’affilées les 6 et 13 mars, en direct de Mexico.

Débuts en 1989, “Boxeo Telemundo” est devenu le programme de sports de boxe n ° 1 aux États-Unis parmi les Hispaniques, à travers le paysage de la diffusion et du câble. Depuis son lancement, “Boxeo Telemundo” a diffusé plus de 350 combats de titres, mettant en vedette certaines des plus grandes stars de la boxe alors qu’elles atteignaient la célébrité et remportaient leurs premiers titres de champion, gagnant une réputation de spectacle “où les champions sont nés”.

Parmi ces stars se trouve Saúl Canelo Alvarez, qui a remporté son premier titre de boxe professionnelle sur “Boxeo Telemundo” en 2008. Parmi les autres champions notables, citons Juan Manuel Marquez, Diego Corrales, Carlos Maussa, Floyd Mayweather, Israel Vázquez, Wilfredo Vázquez, Rafael Ruelas, Jorge Solis et bien d’autres. En outre, le célèbre Hall of Famers de boxe est également apparu dans l’émission, notamment Erik Morales, Marco Antonio Barrera et Felix Trinidad.