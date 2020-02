Vergil Ortiz affrontera Samuel Vargas le 28 mars, Golden Boy sur DAZN

RINGSIDE 16/02/2020

La force montante la plus dominante dans la division des poids welters revient sur le ring alors que Vergil Ortiz Jr. (15-0, 15 KO) combat contre Samuel Vargas (31-5-2, 14 KO) dans un tournoi principal de 12 rounds. Ortiz Jr. mettra en vedette une carte empilée dans sa maison adoptive de Californie du Sud qui comprendra également Pablo Cesar “El Demoledor” Cano, Azat “Crazy A” Hovhannisyan, Rashidi “Speedy” Ellis, Seniesa “Superbad” Estrada et plus encore!

L’événement aura lieu le samedi 28 mars au Forum «Fabulous» à Inglewood, en Californie, et sera diffusé en direct exclusivement sur DAZN.

Les informations sur les billets pour l’événement seront annoncées sous peu.

“Lorsque les gens pensent à l’avenir de la division des poids welters, un nom se démarque, et c’est Vergil Ortiz Jr.”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy. «En termes simples, cet enfant est spécial. Son talent, sa vitesse et sa puissance le distinguent de tout autre combattant qui monte au classement de 147 livres. Ne manquez pas une autre performance KO spectaculaire au Forum ou en direct sur DAZN! “

Depuis ses débuts en tant que professionnel en 2016, Ortiz Jr. a éliminé tous les adversaires en vue. Le natif de Grand Prairie, Texas, qui a des racines à Michoacan, au Mexique, participera à son premier combat de l’année après avoir arrêté Mauricio “El Maestro” Herrera, Antonio “Relentless” Orozco et Brad “King” Salomon dans un 2019 spectaculaire. L’artiste de KO, âgé de 21 ans, prévoit de faire de même en 2020, mais Vargas se met en travers de son chemin.

«Je suis ravi de revenir contre Samuel Vargas», a déclaré Vergil Ortiz Jr. «C’est un combattant coriace avec beaucoup d’expérience, donc je sais que mon talent et mes compétences vont être mis à rude épreuve. Je suis également heureux de me battre à Los Angeles dans un lieu aussi historique où de nombreuses légendes du sport se sont battues. J’adore cette ville et j’adore les gens d’ici, donc je vais travailler très dur pour jouer au mieux de mes capacités le 28 mars. “

Vargas est reconnu comme l’un des défis les plus difficiles de toute division. Le natif de Bogota, en Colombie, âgé de 30 ans, a fait face à un who’s who des boxeurs poids mi-moyens, dont Amir “King” Khan, Luis Collazo, Danny “Swift” Garcia et Errol “The Truth” Spence Jr. Vargas prévoit d’engager Ortiz Jr dans une guerre, quelque chose qu’il n’a pas encore rencontré.

“Tout au long de ma carrière, j’ai toujours relevé les défis que les autres combattants de la division ne veulent pas, et c’est exactement ce que je fais à nouveau”, a déclaré Samuel Vargas. “Vergil Ortiz Jr. est l’une des jeunes stars les plus brillantes de la boxe, mais il n’a pas encore dû traverser une guerre. J’ai montré que je suis prêt à traverser l’enfer sur ce ring, donc si Ortiz est tout ce qu’il a hâte d’être, il vaut mieux être au point le 28 mars parce que je sais que je le ferai. “

Dans le co-événement principal, Pablo Cesar «El Demoledor» Cano (33-7-1, 23 KOs) mettra en jeu son titre WBC International Silver Super Lightweight contre Michael «The Artist» Perez (25-3-2, 11 KOs) de Newark, NJ dans un combat de 12 rounds.

Azat “Crazy A” Hovhannisyan (18-3, 15 KOs) se battra pour le championnat WBA Interim Super Bantamweight vacant contre Jose Sanmartin (30-5-1, 20 KOs) de Barranquilla, Colombie dans un affrontement de 12 rounds.

Le concurrent poids welter Rashidi «Speedy» Ellis (22-0, 14 KOs) de Lynn, Mass. Défendra son titre WBA Continental Americas Welterweight contre Sergio Ortega (21-2, 15 KOs) de Mexicali, au Mexique, en 10 rounds.

Seniesa “Superbad” Estrada (18-0, 7 KOs) d’East Los Angeles, Californie, fera la première défense de son titre WBA par intérim Flyweight dans une bataille de 10 rounds.

Christopher Pearson (17-2, 12 KO) de Tortwood, Ohio participera à un combat de poids moyen de 10 rounds.

Raul “Cougar” Curiel (8-0, 6 KOs) de Tampico, Mexique affrontera Steve “Manos de Oro” Villalobos (8-0, 6 KOs) de Mount Vernon, Washington. Dans un affrontement en poids mi-moyens de 10 rounds entre deux jeunes perspectives.

L’espoir irlandais Aaron “Silencer” McKenna (10-0, 6 KOs) sera de retour dans un affrontement de huit poids super-welters.

Chris «Milly» Ousley (12-0, 9 KOs) de Chicago ouvrira la soirée dans une bataille de huit rondes contre les poids moyens contre Jarvis Williams (8-2-1, 5 KOs) de St. Louis.