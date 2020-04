Vergil Ortiz: “Je pense que je serai prêt pour Errol Spence dans moins de deux ans”

Publié le 04/05/2020

Par: Hans Themistode

Pendant des années, le champion des poids welter unifié Errol Spence Jr n’a pas pu acheter un combat. Enfer, à un moment donné, il pouvait à peine demander à l’un des meilleurs combattants de prononcer son nom. Maintenant, cependant, les choses ont changé.

Avec d’énormes victoires sur Kell Brook, Lamont Peterson, Mikey Garcia et plus récemment Shawn Porter, Spence ne manque pas d’énormes combats à portée de main.

Pourtant, même si la plupart croient que Spence est le meilleur que la division Welterweight ait à offrir, il doit encore faire un peu de bruit avant que certains des noms les plus notables décident de le combattre. Cependant, un combattant est impatient de monter sur le ring avec lui en ce moment.

“Je pense que je serai prêt pour Errol Spence dans moins de deux ans, honnêtement”, a déclaré Vergil Ortiz. «Je ne veux pas attendre trop longtemps où il est déjà en train de sortir. Je veux dire que j’ai battu Errol à son apogée. Avec un peu de chance, nous le ferons au Cowboys Stadium. »

Ortiz a accru sa popularité au fil des ans grâce à son pouvoir de coupure. Il n’a pas exactement affronté la meilleure compétition, mais à travers 15 combats en carrière, il n’a pas encore vu la cloche finale. Appeler Ortiz un concurrent serait un peu exagéré, mais il semblait avoir fait suffisamment pour attirer l’attention de Spence qui était présent pour attraper l’une de ses dernières performances en 2019.

“Je suis en fait assez content qu’il soit arrivé [for the fight]. Cela signifie beaucoup pour moi. Il était mon coéquipier et c’est un grand combattant », a déclaré Ortiz après sa victoire contre Orozco en août dernier. «Je veux être champion du monde en quatre divisions. Je veux juste qu’on se souvienne de moi. »

Spence et Ortiz partagent tous deux un peu d’histoire en grandissant dans la même région du Texas. Ils se sont également entraînés ensemble dans le même gymnase.

Spence ayant huit ans de plus qu’Ortiz, l’idée d’un concours ne lui a jamais traversé l’esprit. Mais avec Ortiz faisant un peu de bruit dans sa catégorie de poids, l’appariement improbable entre les deux pourrait devenir une réalité.