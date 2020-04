Vêtements Contenders – Aller plus loin pour aider à la crise du COVID-19

RINGSIDE 15/04/2020

Contenders Clothing est fier d’annoncer la création du Fighting for Fighters Fund, un nouveau programme qui mettra de l’argent directement et immédiatement entre les mains des combattants professionnels touchés par la crise actuelle de Covid-19.

Les sports de combat à travers les États-Unis étant suspendus indéfiniment, de nombreux combattants qui gagnent leur vie en compétition professionnelle sont des entrepreneurs indépendants les laissant sans emploi et non éligibles au chômage de l’État. Bien qu’il y ait de l’argent réservé aux travailleurs contractuels en vertu de la loi sur les soins, les fonds ont été difficiles, voire impossibles, à accéder, ce qui a laissé de nombreux combattants de la classe ouvrière dans un besoin urgent d’assistance.

“Alors que certaines entreprises de vêtements bien connues font des dons à de grandes organisations de santé, principalement dans le monde entier, nous n’avons encore vu aucune entreprise aider directement les combattants”, a déclaré le chef de la direction de Contenders, Jonathan Snyder.

«Nous avons été accueillis par des combattants professionnels de tous niveaux qui ont porté nos caleçons boxeur et nos t-shirts à la pesée et nous considérons vraiment quiconque nous porte comme faisant partie de notre famille. Ils nous soutiennent et il est maintenant temps d’avoir le leur. “

Le financement de Fighting for Fighters proviendra de la vente d’un t-shirt exclusif «Go The Social Distance» créé spécifiquement pour collecter des fonds pour le programme. En outre, Contenders Clothing verse 10% de chaque vente unique pendant tout le mois d’avril sur www.contendersclothing.com directement dans le fonds.

Les paiements seront versés la première semaine de mai et seront divisés à parts égales du montant global que Fighting for Fighters soulève entre tous les combattants éligibles.

«Nous en sommes venus à découvrir que les combattants sont des personnes spéciales dans et hors du ring et que peu de gens comprennent leur sacrifice. Si Fighting for Fighters peut littéralement acheter l’épicerie d’une famille de combattants pendant une semaine ou payer une facture de services publics à un moment où ils en ont désespérément besoin, alors nous considérerons que c’est un succès. »