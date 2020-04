Vice-président des États-Unis Boxe Metro Sonya Lamonakis donne ses réflexions sur COVID-19 sur Boxing Insider Radio

Publié le 04/12/2020

Avec COVID-19, forçant la vie telle que nous la connaissons à quelque chose de presque méconnaissable, tout le monde essaie de s’adapter à cette nouvelle norme. À un moment donné, Boxing Insider Radio a été diffusée tous les mardis et a fourni aux fans le type de contenu qu’ils ne verront que rarement ailleurs. Mais tout comme le reste du monde, COVID-19, l’a forcé à rester sur la touche. Maintenant, cependant, Boxing Insider Radio est de retour. Cette fois avec un peu de torsion. Au lieu d’avoir des spectacles une fois par semaine, les fans peuvent s’attendre à attraper l’équipage plusieurs fois par semaine. Si vous voulez passer le temps pendant cette quarantaine et rester à jour avec tout ce qui se passe dans le monde de la boxe, alors abonnez-vous sur Spotify, iTunes ou sur Boxinginsider.com.

Les effets de COVID-19 sont clairs. Chaque sport dans le monde n’avait d’autre choix que d’annuler ou de reporter sa saison. Les entreprises non essentielles telles que les magasins de vêtements au détail et les gymnases de boxe ont fermé, et si cela n’a pas été assez difficile, nous apprenons tous à nous éloigner les uns des autres en raison de la distanciation sociale.

Au cours des dernières semaines, la vie sans sport a été épouvantable pour la plupart. Les fans ne peuvent plus regarder leurs joueurs NBA préférés faire rebondir un ballon de basket sur le terrain, ni regarder certains de leurs boxeurs préférés sauter à l’intérieur du ring et marquer des KO dévastateurs.

Bien que les problèmes auxquels la boxe ait été confrontée aient été remarqués, il y a encore quelques autres problèmes qui n’attirent pas l’attention qu’ils devraient être.

Des combattants tels que le champion des poids welter unifié Errol Spence Jr, le champion WBC des poids moyens Jermall Charlo, la liste des titres légers IBF Teofimo Lopez et une longue liste d’autres pourraient être à l’honneur maintenant, mais ce ne serait pas possible sans l’amateur scène.

Mais maintenant, avec tout en pause, cela signifie que les tournois amateurs sont également en attente.

“Nous sommes tristes pour les athlètes et les entraîneurs et nous étions vraiment tristes pour les gymnases”, a déclaré le vice-président de USA Boxing Metro Sonya Lamonakis. “Ils créent des opportunités pour ces enfants qui ne peuvent pas être dehors en ce moment. Nous sommes donc vraiment déçus, mais nous avons hâte que tout le monde reste à l’intérieur et aplatisse la courbe. Apprendre à vous entraîner à l’intérieur et utiliser les applications pour rester en forme de la meilleure façon possible. »

Le travail de Lamonakis est simple. Non seulement elle sanctionne toute la boxe dans la région du Grand New York, mais plus important encore, elle façonne les jeunes combattants en de grands jeunes hommes. Il n’y a peut-être pas une seule personne sur terre qui veuille que la quarantaine se termine à New York plus que Lamonakis. Mais elle comprend aussi parfaitement que pour le moment, c’est la meilleure façon de battre COVID-19.

“Même si je ne voulais pas que ça s’arrête, je pense que c’était une bonne idée parce que nous voulons aplatir la courbe. Il est difficile de dire quand les choses se termineront. Mais je sais que ça va être fermé jusqu’à au moins la fin de ce mois. Il semble que rien ne se produira avant au moins 3 semaines supplémentaires. »

«Pouvons-nous commencer à la mi-mai? Ce serait génial pour moi. Madison Square Garden a proposé de déplacer nos finales en juin. Donc, si nous pouvons faire ce tournoi et obtenir les finales dans le jardin, c’est ce que je ferai. En attendant, j’attends que la boxe américaine donne le mot. Mais pour le moment, ce n’est sûr pour personne. »

Jouer à l’attente est ce que tout le monde est obligé de faire. Mais pendant que nous attendons en toute sécurité à l’intérieur de nos maisons, les entreprises ne sont pas du tout en sécurité partout. Les gymnases de boxe dans les entraîneurs en particulier connaissent un énorme succès.

«Nos gymnases vont avoir besoin d’aide lorsqu’ils rouvriront. Tous nos entraîneurs souffrent, mais c’est partout. Ils n’ont pas beaucoup d’argent économisé. La boxe est un sport de pauvre. De nombreux entraîneurs dans tout le pays ne sont que d’anciens boxeurs qui n’ont tout simplement pas réussi. Mais j’aime le sport et j’ai choisi cette vie. Il y en a juste beaucoup qui souffrent. »

Avec les neuf jours de paie à chiffres que Floyd Mayweather a normalisés, les fans sont douteux de le croire. Mais Mayweather était une anomalie. Les jours de paie sont excellents en boxe, mais une grande partie vient des fans qui y assistent.

Ainsi, alors que d’autres sports tels que la NBA, la MLB et d’autres envisagent d’organiser leurs événements sans fans, les matchs de boxe ne peuvent pas suivre leurs traces. Pas même aux niveaux inférieurs.

«Le problème, c’est que personne ne gagnera d’argent. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui crée des opportunités pour les enfants. Alors, où les enfants vont-ils s’entraîner? Ça ne va pas vraiment marcher. ”

Donc, bien qu’il n’y ait aucun répit en vue et aucune réponse pour le nombre apparemment infini de questions qui aideront les fans à déterminer quand leur sport reviendra sur grand écran, Lamonakis offre aux fans des moyens de soutenir le sport qui souffre plus que autres.

«Si vous pouvez vous le permettre, suivez les cours Zoom. Si votre entraîneur vous facture 50 $ pour une session en personne mais qu’il vous facture 25 $ pour une leçon Zoom en ligne, suivez-le. C’est ainsi qu’ils gagnent leur vie. »