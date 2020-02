Victor Ortiz ouvre sur sa carrière sur la radio de boxe Insider

Posté le 02/03/2020

L’une des choses les plus difficiles à accomplir dans n’importe quel sport, sans parler de la boxe, est le statut de champion. Pour de nombreux athlètes, il représente essentiellement le sommet de la montagne.

Atteindre le sommet de cette montagne susmentionnée est difficile en soi, mais y rester est une tâche plus ardue.

Pour l’ancien champion des poids mi-moyens Victor Ortiz, il a traversé tout le cycle. De prospect à concurrent, de champion à concurrent encore une fois.

Il est presque difficile de croire qu’Ortiz (32-6-3, 25 KO) n’a que 32 ans. C’est encore un âge relativement jeune en termes de boxe, mais on dirait qu’il est là depuis toujours.

Dans une interview à la radio Boxing Insider, qui est diffusée tous les mardis et est disponible sur iTunes, Spotify et Boxinginsider.com, Ortiz a rencontré le panel pour discuter de plusieurs parties de sa carrière, y compris son infâme affrontement avec Floyd Mayweather, sa guerre absolue avec Andre Berto de retour en 2011, son point de vue sur l’état actuel de la division Welterweight et où il se voit intégrer dans ce groupe actuel.

Même si vous n’aimez pas Victor Ortiz sur le plan personnel, l’attitude implacable dont il a fait preuve au cours de sa carrière est à admirer. Quand Ortiz a lancé sa carrière en 2004, il ressemblait à votre espoir vedette typique. Sept combats ont abouti à sept victoires, dont cinq par arrêt. Il avait un peu glissé lors de son 8e combat professionnel. Une perte de disqualification. Mais si vous avez réellement vu le concours, vous comprendrez que ce n’était pas la faute d’Ortiz. Alors cette soi-disant perte a été balayée sous le tapis.

Neuf combats supplémentaires ont entraîné neuf victoires supplémentaires pour Ortiz, mais un autre dirigeable sur le radar est apparu. Lors du premier tour d’un affrontement avec Marvin Cordova Jr en 2007. Pendant le combat, Ortiz a été le récipiendaire d’un méchant coude à la tête au premier tour. Le coup ouvrit une entaille assez grande pour y loger deux quartiers de taille normale. Inutile de dire que le concours a été arrêté.

Après huit autres victoires, toutes à élimination directe, Ortiz était clairement en passe de se faire un nom. Pourtant, après une défaite par arrêt à Marcos Maidana, il l’a rapidement couplé à un match nul avec Lamont Peterson.

Le jury était sur Ortiz. C’était un combattant solide, mais rien de spécial. Donc, quand il a été appelé à affronter le champion d’alors Andre Berto pour le titre WBC Welterweight, il n’était pas censé faire grand-chose.

«Je me souviens quand je suis arrivé là-bas et j’ai vu toutes les statistiques qu’ils avaient, et à quel point j’allais être détruit. Ils ne me laissaient pratiquement aucune chance », a poursuivi Ortiz. «Je marchais dans l’arène et j’ai rencontré un gars qui était l’un des promoteurs, j’ai oublié son nom mais il était avec une jeune femme et il lui a dit, bon bébé, laisse-moi te présenter la boîte de tomates que nous avons louée pour obtenir assommé.”

Comme vous vous en doutez, Ortiz n’a pas trop bien pris ces mots.

«Je lui ai dit, hé tu as terminé une belle carrière. Je te vois demain, puis boum quelques heures plus tard, je suis devenu champion du monde. ”

Les doutes de tout le monde nous sont justifiés. Le record de Berto était impeccable et ses performances étaient exceptionnelles. Ortiz, d’autre part, a déjà subi plusieurs défaites et des tirages plâtrés tout au long de son curriculum vitae. Rien de tout cela n’avait d’importance.

Avec les athlètes professionnels, leur motivation vient généralement de la même source, le doute de chacun sur ses compétences. Ortiz avait beaucoup de doute pour ce concours, mais sa motivation ne venait pas simplement de ses sceptiques, mais aussi de tout ce qui se passait dans sa vie personnelle.

«J’ai eu deux emplois cette année-là. Je travaillais pour Red Bull en tant que marchandiseur et je travaillais pour la construction. En plus de cela, j’allais à l’université. J’ai demandé à mes cours de niveau collégial s’ils pouvaient me donner la semaine de congé parce que j’allais me battre dans le Connecticut, mais ils ont à peu près dit que vous savez quelles sont les statistiques de vous aller là-bas et de réaliser quelque chose d’aussi gros, mais je leur ai dit que j’ai juste besoin de temps. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas rater les midterms mais je leur ai dit hé je peux les passer si vous me laissez les prendre aujourd’hui ou même quand je reviendrai je les prendrai mais ils ne me laisseront pas alors j’ai dû laisser tomber sortir de l’université. “

“De là, je suis allé à mon travail chez Red Bull et ils disaient qu’ils ne pouvaient pas me donner une semaine de congé mais aller gérer vos affaires et quand vous revenez, voyons si vous êtes toujours là.” Quand je suis allé à mon travail de construction, ils ont dit Vic, reviens avec cette fichue ceinture ou ne reviens pas du tout. “

Ortiz est en fait revenu avec cette fichue ceinture mais posez-vous cette question, voudriez-vous vraiment retourner à votre travail après être devenu champion du monde? L’idée fausse en boxe est que, une fois que vous êtes devenu champion du monde, l’argent arrive en masse.

«Ce matin-là, après le combat, je suis allé directement au travail. Je n’ai gagné que 25 000 $ pour le combat, donc ce n’est pas comme si j’avais gagné une tonne d’argent. »

L’argent n’était peut-être pas là, mais avec une victoire aussi énorme à son actif, on pourrait penser que la renommée et la notoriété viendraient à lui. Nan. Ortiz est revenu à son 9-5 normal et a vécu une vie très modeste. Bien sûr, les fans de boxe remarquaient parfois le champion du monde nouvellement créé et prenaient des photos avec lui, mais il y avait une histoire en particulier qui dépassait Ortiz plus que d’autres.

«Il y avait donc ce type pour qui j’empilais ce réfrigérateur de Red Bull. Et il dit que je ressemble à ce gamin qui vient de se battre le week-end dernier alors je lui dis vraiment? Alors je lui ai demandé quel était le nom du gars et il dit mines et je ne dis pas que c’est moi! », A déclaré Ortiz en riant. «Il disait que le gars était à la télé et avait un tatouage sur le dos alors je lui ai montré le tatouage sur le dos et il était juste comme quoi tu fais travailler pour Red Bull? Je lui ai dit que tu dois gagner ma vie.

Ortiz n’a peut-être pas obtenu le jour de paie qu’il recherchait après son combat avec Berto, mais il a eu l’opportunité d’une vie dans son prochain combat lorsqu’il a affronté Floyd Mayweather Jr.

«J’ai eu la chance et la chance de partager une scène avec quelqu’un comme Floyd Mayweather. Personnellement, je pense que nous n’avons pas terminé, mais ce n’est que mon opinion. »

Cette affaire inachevée à laquelle Ortiz fait allusion, c’est quand Mayweather a quitté Ortiz en regardant les plafonniers avec la permission d’une main droite au quatrième tour. C’était un peu un tir bon marché de Mayweather mais quelque chose qu’Ortiz justifiait en raison de ses coups de tête constants tout au long du match.

«J’étais jeune, 23 ans et je me suis disputé avec l’un des plus grands combattants du monde, donc je crois que non seulement j’avais peur de la scène mais aussi le fait que j’essayais de jouer avec les élites.»

Les lumières étaient peut-être un peu trop brillantes pour Ortiz, mais la tactique brutale de Mayweather était ce qui l’avait poussé à bout.

«Il n’arrêtait pas de me frapper avec les coudes. J’en ai pris une quinzaine avant d’en parler à l’arbitre, coudes! Mais il n’arrêtait pas de me frapper avec eux. Le dernier avec lequel il m’a frappé avait l’impression que j’allais devenir aveugle ou quelque chose comme ça, alors j’ai lancé un coup de tête. Mais je ne l’ai fait que parce que mon coin m’a dit qu’il l’avait frappé avec un coup de tête et je suis sûr qu’il ne recommencerait pas. La prochaine chose que vous savez, l’arbitre arrête l’action et j’ai les mains baissées et je suis frappé avec quelques coups de poing et je continue. »

Après sa défaite contre Mayweather, Ortiz perdrait ses deux prochains matchs contre Josesito Lopez et Luis Collazo, tous deux par arrêt. Il se remettrait sur la bonne voie en remportant des combats consécutifs depuis lors, mais serait terriblement court dans un match revanche avec le même homme qui a aidé à faire une star en premier lieu, Andre Berto.

Si battre Berto lors de leur première rencontre en 2011 représentait atteindre le sommet de la montagne de la division des poids mi-moyens, puis le perdre cinq ans plus tard en représentait le fond.

Au cours des dernières années, Ortiz a été inactif et cela se voit dans ses résultats sur le ring. Il n’a combattu qu’une seule fois en 2017 et 2018. Il a marqué une victoire par élimination directe contre Saul Corral et un nul à la majorité contre l’ancien champion Devon Alexander.

Avec le temps passé en dehors du ring, la division des poids mi-moyens ne ressemble plus à celle dans laquelle il a grandi en compétition. Des champions tels que Errol Spence Jr et Terence Crawford sont maintenant considérés comme l’élite de la catégorie de poids.

Il n’y a plus beaucoup d’observateurs qui considèrent Ortiz comme une énorme menace dans la division. L’inactivité pour aller de pair avec des performances incohérentes a laissé son cas pour une première place extrêmement ténu. Mais l’ancien champion ne le voit tout simplement pas de cette façon.

“Je vais être honnête, je suis l’un des gars les plus dangereux du monde. Pourquoi? Parce que je n’ai rien à perdre. J’ai des défaites, des nuls et beaucoup de KO. J’ai toute l’expérience du monde et je suis gaucher. À ce stade, la vraie question est de savoir qui prendrait vraiment ce combat contre moi? Je crois que je suis toujours dans le top 5 de la division ou du moins dans le top 10. “

Juxtaposer Ortiz à tout autre champion actuel de poids welter ou concurrent de haut niveau semble le désavantager. Autrement dit, il ne se compare tout simplement pas à ses pairs pour le moment.

Cela étant dit, est-ce que quelqu’un s’attendait à ce qu’il batte André Berto en 2011? Non, à partir du moment où le concours a été annoncé, tout le monde était inquiet de ce qui allait se passer. Ortiz a battu les cotes avant et s’est placé parmi l’élite de la division. À seulement 32 ans, il a encore le temps de relancer sa carrière. Mais à près de deux ans du sport de la boxe, le temps n’est pas exactement de son côté.

«Pour moi personnellement, je serais revenu sur le ring il y a longtemps, mais je suis confronté à des trucs personnels, donc j’essaie juste de les résoudre. Je suis avec Freddie Roach maintenant et nous travaillons dur et restons prêts. Au moment où mes problèmes seront derrière moi, ma vie redeviendra normale. »

Pour l’instant, Ortiz joue le rôle d’un spectateur en regardant à distance certains des plus grands combattants du monde.

“Je suis toujours fan. J’aime toujours regarder Manny Pacquiao, Errol Spence, Terence Crawford et certains de Canelo de temps en temps. »

La marge sur laquelle Ortiz siège actuellement est certainement devenue difficile à faire. Si Ortiz peut simplement mettre de l’ordre dans ses problèmes personnels, il pourrait bien être en route pour une autre course au titre.

Peu probable? Peut être. Mais il en a été de même pour sa première manche de championnat.