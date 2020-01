Victor Padilla vs Israel Suarez en tête du XCite Fight le 31 janvier au Parx Casino

RINGSIDE 15/01/2020

L’espoir chaud Victor Padilla (7-0, 6 K0s) de Berlin, NJ, affrontera Israel Suarez (4-7-3, 1 K0s) éprouvé au combat de Luquillo, Porto Rico dans un combat léger de six rounds vendredi janvier. 31, au Xcite Center à l’intérieur de Parx Casino®.

La carte des sept combats, présentée par Joe Hand Promotions, commence à 19 h 30.

Cet événement est réservé aux adultes de 21 ans et plus. Les billets au prix de 50 $, 75 $ et 100 $ sont en vente chez Joe Hand Promotions (215-364-9000). Les billets peuvent également être achetés au centre d’appel Hold My Ticket au (1-877-466-3404) et à www.parxcasino.com.

En demi-finale junior-poids moyen, Isaiah Wise (7-2-2, 4 K0s), de North Philadelphia, qui fait toujours ressortir une grande foule, affrontera Enver Halili (10-2, 3 K0s), du Bronx, NY dans un combat de six tours. Le combat entre Wise et Halili est sûr d’être un plaisir pour la foule.

Dans un match à l’ancienne à Philadelphie, les fans verront Sheldon Deverteuil (2-0-2) contre Christopher Burgos (2-4-1) dans un combat super léger en quatre rounds.

Le poids léger Charles Brewer, Jr., le fils de l’ancien champion du monde des super-moyens IBF Charles «The Hatchet» Brewer, fera ses débuts professionnels contre Kyl Fritz, également dans son premier combat professionnel, à Arapahoe, NC.

Shahkzod Atoev, originaire de Samarqand, en Ouzbékistan, résidant maintenant à Philadelphie, fera ses débuts en super poids plume contre Juan Ibarra (0-2) de Willow Springs, NC.

Tyhler Williams (3-0, 2 K0s), un favori croissant de Philadelphie, fera sa quatrième apparition contre un adversaire qui sera nommé.