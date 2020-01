Vidéo émerge de Wladimir Klitschko vs Deontay Wilder sparring

Nouvelles de boxe du monde 15/01/2020

📸 Klitschko

Wilder vs Klitschko – Une vidéo de la légende des poids lourds Wladimir Klitschko entraînant Deontay Wilder dans le camp a refait surface cette semaine.

Cela vient après les récentes réclamations de Dillian Whyte. Le «Bodysnatcher», qui attend actuellement sa chance de se battre pour le titre mondial WBC en tant que challenger obligatoire, a ouvert ce qu’il a vu dans le combat entre Klitschko et son rival Wilder.

📸 Klitschko

L’Ukrainien, qui s’est retiré du sport après sa confrontation épique avec Joshua au stade de Wembley, a ensuite été interrogé quelques années plus tard sur qui était le plus gros coupeur après avoir partagé ses expériences avec les deux sur le ring.

“C’est entre Wilder et Joshua de découvrir qui est l’homme (pour déterminer le poids lourd n ° 1)”, a déclaré Klitschko à Elie Seckbach en 2018.

«Je suis définitivement fan de Joshua depuis longtemps. J’ai eu les deux dans le camp d’entraînement – Wilder et Joshua. Je me suis battu avec Wilder et je me suis battu avec Joshua.

«J’ai définitivement une relation très étroite avec Anthony. Je veux qu’il réussisse parce que plus il brille, plus je brille, pour être honnête.

«Mais comme je l’ai dit, aucun manque de respect à Deontay. C’est un gars formidable dans le camp et c’est un combattant formidable. Comme je l’ai dit, c’est un choix difficile, mais espérons voir ce combat.

«Toute personne pesant 200 lb ou plus peut (frapper). La personne qui est capable de boxer me fait confiance, elle va être assez dure », a-t-il ajouté.

Le bref GIF de Klitschko vs Wilder sparring est tout ce qui existe de leurs sessions, qui ont été enfermées pendant huit ans.

Une vidéo plus longue de Wilder participant au camp de Klitschko est tout ce qui reste de leur temps ensemble.

Peut-être qu’un jour de plus sortira en plein air?

POURQUOI

Sur Wilder, Whyte avait déclaré à Sky Sports: «Je l’ai vu se faire assommer. Wladimir l’a mis KO.

«Il savait ce qui s’était passé alors qu’il avait les mains levées. Il dépréciait Wlad, apportant de la fumée, et il se déchaînait.

«Wlad recule et change de jeu de jambes. Feinting, feinting, jabs to the body puis lance ce feint jab, crochet gauche. Wilder avait les mains levées, il était parti.

«Ce n’était pas un renversement, il a été assommé. Bien contracter aussi.

“C’est pourquoi ils ne voulaient probablement pas qu’il se batte contre Wlad. Parce que Wlad allait le combattre en tant que pro et Wilder ne l’a jamais imaginé tout le temps. »

Wilder et Whyte commencent à rassembler un peu d’histoire en raison de la situation actuelle concernant l’obligation. Cela fait 800 jours que Whyte a remporté le sport numéro un.

En outre, la WBC a stipulé que la paire devrait se rencontrer d’ici février 2021, à condition que les deux gagnent leurs combats intermédiaires.