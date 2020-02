Video : Replay du combat Tyson Fury vs Deontay Wilder | Victoire de Fury à la septième reprise

Tyson Fury est de retour en tant que champion poids lourd après avoir dominé Deontay Wilder dans sa course au titre samedi, avant que l’équipe de Wilder ne jette l’éponge au septième tour.

Fury est passé à l’attaque et a mis Wilder à terre à deux reprises avant qu’une avalanche de coups de poing au septième tour n’amène l’équipe de son adversaire à se rendre, mettant ainsi fin au combat tant attendu.

“Le roi est de retour sur son trône”, a proclamé Wilder, qui a vu son précédent règne de champion réduit par la drogue et l’alcool.

La team Wilder jette l'éponge ! Fury est champion du monde WBC poids lourd ! Un combat à sens unique. pic.twitter.com/UWlJKdZbX7 — CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) February 23, 2020

Fury a mis Wilder à terre au troisième tour avec une main droite qui semblait ralentir le champion. Il l’a de nouveau mis à terre au cinquième tour, cette fois avec un tir du gauche au corps.

Wilder a été battu dans un coin neutre lorsque son équipe a jeté l’éponge et que l’arbitre Kenny Bayless a mis fin au combat à 1:39 au septième tour. Wilder a saigné de l’oreille pendant plusieurs rounds et, dans une étrange scène, Fury a semblé lécher quelques gouttes de sang sur l’épaule de Wilder au sixième round.

Un combat à sens unique. Fury envoie une nouvelle fois l'américain au tapis. Wilder titube depuis son coup à l'oreille. pic.twitter.com/poZWK5srKT — CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) February 23, 2020

C’est la première défaite de Wilder en 44 combats, lors de la 11ème défense d’un titre qu’il a gagné en 2015.

“Même les plus grands ont perdu et sont revenus”, a déclaré M. Wilder. “Je ne fais pas d’excuses. C’est ce qu’est la boxe de haut niveau”.

Fury a traqué Wilder presque dès la première sonnerie, utilisant son crochet pour contrôler les premiers tours. Il a gagné chaque tour selon le score de l’Associated Press et a complètement dominé le combat quand il s’est terminé.

Deontay Wilder qui voyage au tapis pour la première fois de sa carrière ! A la limite du KO dans ce 3ème round !

Tyson qui est en furie dès le début de ce combat. pic.twitter.com/OTKUHa7fy2 — CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) February 23, 2020

Wilder a brièvement protesté contre la fin du combat, tandis qu’une foule pro-Fury a applaudi avec enthousiasme à l’hôtel MGM Grand.

Deux juges ont donné la victoire à Fury dans tous les tours, tandis que le troisième a donné un tour à Wilder. Fury a été déduit d’un point dans le cinquième pour avoir saisi et poussé.

“Il s’est accroché et a vraiment montré le cœur d’un champion”, a déclaré M. Fury. “C’est un guerrier, il se remettra, il redeviendra un champion. Mais le roi est de retour”.

Il y a 14 mois, Wilder et Fury n'ont pas réussi à se départager. Retraçons l'historique des deux hommes avant cette revanche tant attendue. pic.twitter.com/yy0yKddP3v — CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) February 23, 2020

La revanche a été sold out et a établi un record avec plus de 17 dollars pour avoir regardé le duel en direct. On s’attendait à de bons résultats pour la vidéo à la demande également. Les deux combattants se sont vu garantir une bourse de 5 millions de dollars, mais pouvaient gagner jusqu’à 40 millions de dollars chacun.