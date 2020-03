Villa romaine vénézuélienne signe un contrat promotionnel avec Sampson Boxing

RINGSIDE 11/03/2020

Sampson Boxing annonce fièrement la signature du puncheur super léger Roiman «Flaco de Oro» Villa à un contrat promotionnel.

Villa de 26 ans (21-1, 21 KO) est originaire de Baranquita, au Venezuela. Il a commencé la boxe à l’âge de six ans et a ensuite compilé un record amateur de 138-9 et a été cinq fois champion national.

Villa dit qu’il a d’abord remarqué son pouvoir sensationnel en tant que jeune.

«Chez les amateurs au Venezuela, j’ai remarqué l’effet différent de mes coups de poing par rapport aux autres combattants. J’ai beaucoup de pouvoir. C’est pourquoi je me bats pour aller de l’avant tout le temps. Je suis toujours à la recherche de l’occasion à élimination directe. “

Villa est devenue professionnelle en 2015 et a fait exploser sa compétition sud-américaine. Son seul voyage au Mexique pour se battre l’a conduit à abandonner une décision controversée à un combattant mexicain et à un désir de trouver une solide représentation promotionnelle.

«Sampson est un promoteur dont les valeurs sont difficiles à trouver», a déclaré Villa. «Nous sommes sûrs que son expérience remarquable est essentielle à mon rêve de donner aux fans de boxe un vrai spectacle aux États-Unis et de devenir champion du monde. C’est la raison pour laquelle j’ai travaillé dur toute ma carrière. »

“Le monde de la boxe ne saura pas ce qui les a frappés lorsque Villa fera ses débuts à la télévision américaine cette année”, a déclaré Sampson Lewkowicz. «C’est un frappeur passionnant et intrépide qui peut assommer tous ceux qu’il peut frapper. Son style est fait pour la télévision et les fans américains vont l’adorer. »

Lewkowicz a annoncé que le premier regard des fans sur le kamikaze vénézuélien serait annoncé prochainement.