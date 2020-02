Vincent Feigenbutz prêt à tout donner dans le défi du titre mondial de Caleb Plant

RINGSIDE 04/02/2020

Vincent Feigenbutz (31-2, 28 KOs) a organisé une conférence de presse aujourd’hui dans sa ville natale de Karlsruhe avant de s’envoler pour Nashville, Tennessee, où il affrontera Caleb Plant (19-0, 11 KOs) pour l’IBF Super Middleweight World titre à la Bridgestone Arena le 15 février.

Connu sous le nom de «KO King» en raison de son taux de KO de 85%, Feigenbutz a travaillé lui-même dans une position obligatoire avec l’IBF après une série de dix victoires consécutives – dont neuf à la distance.

L’Allemand de 24 ans détenait auparavant le titre WBA World Super Middleweight après avoir arrêté Mauricio Reynoso au troisième tour au stade Gerry Weber en 2015. Feigenbutz a réussi à défendre le titre avec une victoire unanime sur Giovanni De Carolis, avant de perdre une revanche. l’année suivante.

Feigenbutz, qui espère suivre les traces du légendaire Max Schmeling en ne devenant que le deuxième boxeur allemand à remporter un titre mondial en Amérique, a informé les médias rassemblés que Caleb Plant pouvait s’attendre à une nuit difficile le 15 février.

“Je suis heureux que nous soyons si proches du combat maintenant”, a déclaré Feigenbutz. «Je me sens fantastique et très bien préparé. Caleb Plant est un adversaire coriace, mais je ne vais rien lui donner.

«Je vais donner tout ce que j’ai et me battre jusqu’à la dernière seconde! Je tiens à remercier toute mon équipe et Team Sauerland d’avoir fait de ce rêve une réalité pour moi! »

Le Dr Martin Lenz, maire de Karlsruhe, était également présent à la conférence de presse et a exprimé la fierté et le soutien de Feigenbutz à la ville.

«C’est un grand honneur pour la ville de Karlsruhe que Vincent nous représente aux États-Unis», a déclaré Lenz. «Nous sommes très fiers de lui malgré ce combat! Nous remercions également son promoteur Team Sauerland et son manager Rainer Gottwald d’avoir amené la ville de Karlsruhe sur cette grande scène.

“Il est remarquable qu’avec Regina Halmich, Sven Ottke et maintenant Vincent Feigenbutz, nous produisions de si bons boxeurs. La ville de Karlsruhe aura les doigts croisés pour Vince! »

Le promoteur de Feigenbutz, Nisse Sauerland, est convaincu que l’Allemagne aura un nouveau champion du monde le 15 février.

“Nous sommes ravis de mener ce combat à bien et de récompenser le travail acharné de Vince avec la possibilité de devenir double champion du monde”, a déclaré Sauerland. “C’est une belle opportunité pour Vincent mais aussi pour la boxe allemande – ne manquez pas Vincent de faire l’histoire le 15 février”.

Le combat pour le titre mondial a lieu à la Bridgestone Arena de 20 000 places et toute l’action sera diffusée en direct sur Fox aux États-Unis et dans d’autres territoires, qui sera publiée sous peu.