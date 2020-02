Vito Mielnicki, 17 ans, sur la radio d’initiés de boxe pour discuter de sa victoire sur Fury 2 Undercard plus sauvage

Publié le 28/02/2020

Dans une interview sur Boxing Insider Radio, le jeune Vito Mielnicki s’est assis avec l’équipage pour discuter de sa récente performance et de son ascension rapide dans les classements de boxe. Boxing Insider Radio offre aux fans le type de contenu qu’ils ne trouveront nulle part ailleurs avec des tonnes d’invités de haut niveau chaque semaine. Pour suivre la discussion qui est diffusée tous les mardis, il vous suffit de vous abonner sur iTunes, Spotify ou sur Boxinginsider.com.

Quelles sont les caractéristiques d’un super-héros?

Bien sûr, ils sont souvent jeunes, forts et apparemment imbattables. Mais ils ont aussi un alter ego. Dans le cas de Superman, son alter ego était le doux et modeste Clark Kent. Spiderman, d’autre part, se promenait souvent comme le frêle et apparemment toujours heureux Peter Parker.

Peu d’entre nous doivent assumer ce rôle. Qui nous sommes tout au long de notre vie quotidienne normale est très bien.

Pour le jeune espoir de boxe Vito Mielnicki Jr, cependant, il n’a pas d’autre choix que d’avoir son propre ego.

De l’extérieur, Mielnicki ressemble à votre enfant typique. Il fréquente actuellement le West Essex High School, dans le New Jersey. Le lycéen donne l’impression qu’il aime ce que font les enfants normaux de son âge. Traîner avec des amis, aller en classe, faire des gaffes et faire du sport.

Rien sur Mielnicki ne suggérerait qu’il n’est pas hors de l’ordinaire. Pourtant, une fois que vous plongez profondément dans sa vie, vous découvrez rapidement qu’il est loin de cela.

À 17 ans, Mielnicki a décidé qu’il était temps d’obtenir un emploi. Non, il n’a pas choisi de retourner des hamburgers dans votre restaurant local comme des adolescents normaux. Il ne voulait pas non plus s’essayer au commerce de détail également. Au lieu de cela, Mielnicki a sauté dans la seule et unique profession sur laquelle il avait les yeux depuis qu’il était jeune. Boxe professionnelle.

Oui, quand Mielnicki n’est pas occupé en classe à étudier, il est dans la salle de boxe à travailler sur son métier.

Dans un sport souvent dominé et mis en vedette par des hommes adultes, Mielnicki a trouvé un moyen de se tailler une place. Commencer une carrière à un si jeune âge conduirait à la critique et à la réflexion, mais après un début invaincu à travers cinq combats avec trois de ces victoires par KO, il a rapidement prouvé qu’il avait fait le bon choix.

Lors de sa dernière apparition sur le ring, Mielnicki est monté sur la plus grande scène de sa jeune carrière.

Le 22 février 2020, à la MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, Mielnicki a obtenu une place sur la sous-carte de la méga confrontation des poids lourds entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Son adversaire serait Corey Champion dans la nuit.

L’événement principal de cette carte aurait reçu près d’un million d’achats à la carte. Ce nombre à lui seul ferait à peu près n’importe quel autre combattant faire des sauts en arrière en raison de l’exposition, mais pas Mielnicki. Il n’a peut-être que 17 ans, mais ce n’est pas sa première fois sur la scène de la télévision à la carte.

Les combattants ont poursuivi toute leur carrière sans passer par la plateforme de paiement à la vue. Pourtant, Mielnicki s’y est déjà rendu à plusieurs reprises. Alors, quels sont les mots exacts qui décrivent le mieux ce qu’il pense de sa situation actuelle?

Béni.

“Je tiens à remercier Al Haymon de continuer à me mettre sur la plus grande scène possible”, a déclaré Mielnicki sur Boxing Insider Radio. “Je me suis déjà battu avec deux cartes à la carte. Je suis juste chanceux de savoir où j’en suis dans ma carrière. Être sur ce type de carte où c’était l’une des cartes les plus attendues des années avant et des années à venir, donc je suis vraiment béni. “

En ce qui concerne un jour la tête d’affiche de son propre paiement à la séance, Mielnicki est encore loin de réussir cela. Mais s’il continue de faire le genre de performances qu’il a faites samedi soir dernier, cela pourrait arriver beaucoup plus tôt qu’il ne le pense.

«Ce fut un bon combat pour moi et l’atmosphère était complètement folle dans l’arène. J’avais l’impression que l’endroit allait s’effondrer, c’est à quel point il y faisait du bruit. C’était juste une autre grande expérience pour ma carrière en général. J’ai dominé le combat donc je me sentais bien. »

La boxe ne serait pas tout à fait ce qu’elle est s’il n’y avait pas de comparaison. Il ne s’agit pas simplement de gagner. Le plus grand objectif est de le faire de manière impressionnante. Lorsque Mielnicki s’est inscrit pour affronter Corey Champion, il l’a fait en sachant que l’un de ses bons amis l’avait déjà fait. L’invaincu Xander Zayas. Le Zayas susmentionné avait l’air impressionnant dans sa victoire sur Champion, mais on pourrait dire que Mielnicki l’a performé la nuit.

Les deux sont sans aucun doute de bons amis et des boxeurs d’exception. C’est peut-être un peu trop tôt dans leur carrière, mais si tout se passe bien, cela pourrait être un énorme combat sur toute la ligne.

Pour l’instant cependant, Mielnicki veut juste qu’ils réussissent tous les deux.

«Xander et moi avons terminé notre carrière amateur ensemble. Nous sommes des amis proches et en fait nous faisions partie de l’équipe Jr USA ensemble à Colorado Springs. Nous avons eu la chance d’être colocataires ensemble. Il va très bien et je vais très bien, donc c’est formidable de nous voir réussir tous les deux en ce moment chez les pros. “

Mielnicki fait plus que réussir. Il construit lentement son profil et son nom. Tout le travail acharné qu’il a placé dans le gymnase l’a aidé à se rendre là où il se trouve aujourd’hui, mais il ne peut pas prendre tout le crédit pour la prospérité dont il jouit. Le lycéen comprend parfaitement qu’il ne serait pas là où il est aujourd’hui sans l’aide de nombreuses personnes en coulisses. Y compris son manager.

«Depuis que moi et mon manager Anthony Catanzaro nous sommes réunis, il a aidé ma carrière. C’est juste le gars parfait pour moi. C’est la raison pour laquelle je l’ai choisi comme manager. Il fait avancer ma carrière et ne me donne que des points positifs. »

Pour l’instant, Mielnicki n’a pas de combat aligné mais il s’attend à recevoir l’appel bientôt. Mais jusque-là, il passe son temps à la fois au gymnase à travailler sur ses capacités de boxe et en classe à essayer de garder ses notes.