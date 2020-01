Vladimir Shishkin domine Ulises Sierra, Ergashev vole la vedette

Publié le 18/01/2020

Par Rich Lopez

Shobox: The New Generation a commencé la nouvelle année à Sloan, Iowa, pour présenter les perspectives à venir. Shobox fête ses 19 ans et l’émission de la nuit dernière était son 250e épisode. Même si le temps était dangereux à Sloan, Iowa, les fans sont toujours sortis pour les combats pour assister à l’avenir de la boxe.

L’événement principal a opposé deux combattants invaincus. Vladimir Shishkin (10-0, 6 KO) de la Russie, a fait sa deuxième apparition sur Shobox et ce fut un succès. Il a battu Ulises Sierra (15-1-2, 9 KO) de San Diego, en Californie, par une décision unanime de dix tours dans la division des super-moyens. Au début du combat, Shishkin a commencé vite et il a mis la pression sur Sierra. Il a jeté des coups de poing sur la tête et le corps de Sierra. Sierra avait également un certain succès en décrochant de bons contre-coups, mais le Russe surpassait Sierra. Shishkin a poursuivi cela au deuxième tour alors que Sierra avait encore ses moments avec de bonnes contre-mains droites. La troisième manche était plus ou moins la même avec les combinaisons d’atterrissage de Shishkin et il était le plus occupé des deux combattants. Sierra n’atterrissait qu’un coup à la fois.

Crédit photo: compte Twitter Showtime Boxing

Sierra a accéléré le rythme au quatrième tour et il a connu son meilleur tour. Il a surpassé Shishkin et a montré une bonne défense en bloquant ses tirs. Sierra a bien commencé le cinquième tour avec de bonnes combinaisons à la tête de Shishkin, mais ce fut de courte durée. Shishkin a terminé le tour fort et a soutenu Sierra. Au début de la sixième manche, Sierra semblait plus fatiguée. Shishkin mélangeait des coups droits à la tête et au corps de Sierra. Au cours des septièmes et huitièmes tours, Shishkin a poursuivi l’attaque en reculant et en détruisant Sierra. Sierra a décroché des coups de poing par endroits mais n’a pas pu suivre le rythme de Shishkin. Shishkin a lancé des coups puissants au cours de la neuvième manche et atterrissait durement à droite sur la tête de Sierra. Il semblait que Sierra était prêt à partir car il subissait beaucoup de dégâts. Au dernier tour, Shishkin est allé pour le KO mais Sierra a résisté et est allé à distance. Les scores finaux étaient de 100-90, 99-91 (deux fois) tous pour Shishkin.

Shishkin a dominé le combat et Sierra a eu ses moments. La différence était que Shishkin avait un meilleur taux de travail. Attendez-vous à revoir Shishkin sur Shobox alors qu’il intensifie la compétition.

Le plus grand moment de la télédiffusion a été dans la co-fonctionnalité. Le frappant super léger Shohjahon «Descendant de Tamerlan» Ergashev (18-0, 16 KO) d’Ouzbékistan, a montré pourquoi il pourrait être l’avenir de la division. Il a détruit Adrian “Diamante” Estrella (29-5, 24 KO) du Mexique au 1er tour pour sa quatrième apparition sur Shobox. Même si Estrella appartient aux classes de poids plus petites, il a apporté de la puissance et de l’expérience pour tester Ergashev. Rien de tout cela n’avait d’importance dans ce combat. Comme prévu, Ergashev était plein d’énergie une fois que la cloche a sonné pour le 1er tour. Le gaucher cherchait déjà à mettre en place le coup de grâce sur Estrella. Il avait déjà fait sauvegarder Estrella. Tout à coup, Ergashev a posé un puissant crochet gauche sur le foie d’Estrella. Estrella a immédiatement chuté et n’a pas pu se lever. Il a été compté. Le KO est venu à 1:32 du 1er tour.

Quelle déclaration d’Ergashev et nous avons un nouveau joueur dans la division super léger qui est grand ouvert. On s’attendait à ce qu’Ergashev gagne ce combat, mais la façon dont il l’a fait était impressionnante. Ergashev est divertissant et il va pour le KO dans chaque combat. Attendez-vous à le revoir très bientôt alors qu’il continue de grimper dans le classement

Dans le combat d’ouverture de la télédiffusion, Jarico «The Great Lakes King» O’Quinn (13-0-1, 8 KO) de Detroit, Michigan a réussi ses débuts à Shobox. Il a vaincu Oscar “Chapito” Vasquez (15-3-1, 3 KO) de Reno, Nevada, par une décision unanime de huit rondes dans la division des poids coq. O’Quinn a pris un bon départ au début du 1er tour, mais Vasquez a réduit l’écart. Vasquez a réussi à l’intérieur et a atterri de bonnes mains à la tête d’O’Quinn. Dans les tours deux et trois, les deux combattants se frappaient mutuellement. La différence était qu’O’Quinn était un peu plus occupé des deux combattants. Les combattants ne faisaient que lancer des crochets, des coups de poing et pas de coups. Vasquez a fait un bon quatrième round en reculant sur O’Quinn et il a décroché de bonnes mains droites. O’Quinn est devenu plus occupé au cinquième tour et a soutenu Vasquez. Par endroits, Vasquez atterrirait une main droite sur O’Quinn mais il manquait de puissance de frappe. Vasquez a bien commencé la sixième manche, mais O’Quinn a accéléré le rythme et obtenu de bonnes combinaisons. Au septième round, O’Quinn a continué le combat au milieu du ring et a continué ses combinaisons. O’Quinn est allé pour le KO dans le tour final en lançant tous les coups de puissance. Il a atterri une main droite qui a assommé Vasquez. O’Quinn a également décroché quelques coups durs pour terminer la manche. Tous les juges ont marqué le même score à 79-73 pour O’Quinn.

Ce fut un combat unilatéral mais très amusant. O’Quinn a montré ses compétences et sa vitesse tandis que Vasquez a montré sa ténacité. O’Quinn avait l’air bien dans l’ensemble et il aurait besoin d’améliorer sa défense mais cela viendra avec le temps.