Vous devrez payer le prix

Nouvelles de boxe du monde 04/04/2020

📸 Mark Robinson / Amanda Westcott

Le président du Golden Boy, Eric Gomez, est apparu sur The Ak and Barak Show ce week-end et a ensuite exprimé son point de vue sur la situation Canelo vs Billy Joe Saunders.

Saunders a Ă©tĂ© suspendu par le British Boxing Board of Control Ă cause d’une tempĂŞte vidĂ©o brassĂ©e de sa propre fabrication.

Un combat avec livre pour livre roi Canelo Alvarez, initialement prévu pour le 2 mai à Las Vegas, est maintenant en suspens.

Le champion WBO des super-moyens a plaisanté sur la violence domestique dans un clip largement diffusé sur les réseaux sociaux. Il a été largement condamné par une partie du public.

Cela a contraint le BBBofc Ă intervenir et Ă retirer le permis de Saunders en attendant une explication de ses actes.

Gomez a parlĂ© ouvertement lors de l’interview et a dĂ©clarĂ© que Saunders devra prendre toute punition infligĂ©e.

«Je n’ai pas vu la vidĂ©o, mais j’en ai entendu parler. J’ai vu les gros titres et ça ne me surprend pas. Il a fait des choses comme ça dans le passĂ© », a dĂ©clarĂ© Gomez Ă Sirius XM Radio.

«C’est un enfant franc et il aime s’amuser et jouer. Mais vous ne pouvez pas vous amuser avec ce genre de choses. Qu’il plaisantait ou autre, je ne sais pas s’il plaisantait ou non.

🎙️ “Il y a certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez pas plaisanter et ce qu’il a fait – il va devoir en payer le prix.” – @makeawar rĂ©agit Ă la suspension de Billy Joe Saunders + peut-ĂŞtre pas face Ă Canelo au retour de # boxe ing @ DAZN_USA @BoxingwithAk @TheBoxingBully

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/MzBrArsgC0

– SiriusXM Boxing (@SiriusXMBoxing) 2 avril 2020

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous Ă YOUTUBE.

“Il y a certaines choses dont vous ne pouvez pas plaisanter. Ce qu’il a fait, vous savez qu’il va devoir en payer le prix.

“En ce qui concerne Canelo, nous avons diffĂ©rents plans en place lorsque toutes ces restrictions seront levĂ©es. Ce sera Ă lui (Canelo) de dĂ©cider ce qu’il veut faire.

“Mais oui, si Billy Joe n’est pas Ă©ligible et qu’il ne pourra pas se battre Ă cause de sa suspension, alors, bien sĂ»r, il sera Ă©liminĂ©.

«Nous ne pouvons rien y faire. Il s’est fait ça. »

STRIPPED

L’Organisation mondiale de boxe envisage Ă©galement ses options. Si Saunders est officiellement interdit par le BBBofC, le prĂ©sident de la WBO, Paco Valcarcel, va sĂ»rement retirer Ă Saunders le titre.

Plus d’informations seront rĂ©vĂ©lĂ©es une fois que Saunders sera devant les chefs de BBBofC, que ce soit par vidĂ©oconfĂ©rence ou par tĂ©lĂ©phone – qui sait ce mois-ci.

Tout le monde est en lock-out au Royaume-Uni, laissant Saunders Ă envisager potentiellement ce qui aurait pu ĂŞtre si Canelo passe Ă Gennadiy Golovkin en septembre.

Toutes choses #Boxing sur @SiriusXM Fight Nation Channel 156: The Ak & Barak Show, en semaine 12-3p ET; Aux combats avec @commishrandyg et @gerrycooney: lun + ven 6-8p ET