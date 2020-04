VSP prédit un brillant avenir, une explosion pour le Vietnam Boxe dans le temps

RINGSIDE 07/04/2020

Les organisateurs d’événements de boxe Victory 8 ont publié aujourd’hui un article sur Facebook intitulé «This is Vietnam boxing!» Le message a montré des photos de foule de leur troisième et dernier événement à Hanoi.

Les images sont révélatrices et approuvent leur récit. Dans un endroit extérieur emblématique, installé à côté du lac mystique de Hoan Kiem, 25 000 Vietnamiens farouchement nationalistes avec de grands sourires sur leurs visages. Ils regardent la boxe. Qui savait que les Vietnamiens pouvaient boxer? Eh bien jusqu’à présent, pas beaucoup!

La boxe vietnamienne n’existait que dans le format amateur jusqu’à très récemment, et bien que le pays ait historiquement produit de bons athlètes, les résultats sur la scène internationale ont été très limités en raison du manque de possibilités de compétition. VSP Boxing a été créé au début de 2019 pour fournir un équipement de formation de classe mondiale aux jeunes talents et pour fournir une assistance promotionnelle aux combattants au Vietnam et au-delà. Jusqu’à présent, les résultats frisent l’incroyable et, surtout, le peuple vietnamien se transforme rapidement en fans de ce sport. Les mesures fournies par Victory 8 montrent que dans leur première année, leurs matchs de boxe et les histoires associées ont été regardés par plus de 20 millions de personnes à la télévision et en ligne. Ce genre de chiffres est certainement sans précédent.

2019 a annoncé l’avènement des premiers combats de boxe professionnels «légitimes» au Vietnam. C’était un point de repère pour le sport dans ce pays, et il a été couronné par le champion local Truong Dinh Hoang en compétition pour un titre WBA Asie. Malgré le fait qu’il n’a eu que 3 combats professionnels, TDH a reçu une exception spéciale pour contester le titre, en raison de son record amateur exceptionnel. La star Viet avait remporté 11 championnats nationaux successifs et avait décroché l’or pour le Vietnam aux SEA Games 2015. Dans ce qui était une performance dominante, Truong Dinh Hoang a obtenu le titre WBA par blanchiment devant une foule énorme et patriotique. Depuis, il a réussi à défendre le titre à Manille.

VSP Boxing suit rapidement les guerriers vietnamiens en leur donnant ce qu’ils désirent le plus: la compétition! Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Lors de leur dernier défilé Victory 8 à Hanoi, ils ont remis aux boxeurs vietnamiens locaux ce qui serait considéré comme des missions impossibles selon les normes mondiales. Dans les matchs d’exhibition, les débutants du Vietnam étaient alignés avec des pros largement invaincus, beaucoup étant détenteurs de la ceinture avec jusqu’à 20 victoires à leur actif. Les combattants vietnamiens étaient exceptionnels et ont remporté 8 des 12 matchs hautement compétitifs et combatifs. Cette approche «jeter l’enfant dans l’océan» donne des résultats spectaculaires, et rien de plus que le prodige du VSP signant Nguyen Van Duong.

Ce fils de Hanoi a remporté une superbe victoire à la victoire 8, excluant l’homme fort des Philippines et le détenteur de la ceinture invaincue Jenel “l’homme de démolition” Lausa. Il a ensuite apporté cette confiance à son camp d’entraînement en Thaïlande, où il a été envoyé pour se préparer pour les qualifications olympiques. Au camp de combat, il a frappé à froid trois adversaires thaïlandais de qualité et en a mis deux autres sur la toile. Il a amené cet état d’esprit destructeur en Jordanie, où il a traversé ses deux qualifications par des arrêts emphatiques. Grâce à ces victoires, Nguyen Van Duong a obtenu une place aux Jeux de Tokyo et, ce faisant, est devenu le premier Vietnamien depuis 1988 à se rendre aux Jeux olympiques. Cette histoire de bonne humeur a naturellement fait une énorme nouvelle au Vietnam.

VSP Boxing a déjà marqué d’autres signatures potentielles. «Nous avons choisi Duong comme l’un des nombreux combattants talentueux au Vietnam. Il n’avait que 21 ans, mais a montré qu’il avait l’étoffe d’un bon pro. Nous avons également récemment signé Nguyen Van Hai, et il ne disputera le titre WBC Australasia qu’à son quatrième combat professionnel. Cela ne nous inquiète pas, car Hai est l’un des amateurs les plus intelligents et les plus expérimentés du Vietnam. Nous cherchons à recruter plus de combattants d’ici la fin de l’année, et l’intérêt des fans et des sponsors potentiels pour les combattants et les événements commence vraiment à se développer au Vietnam. C’est vraiment encourageant. » a déclaré M. KP Singh, directeur général de VSP Boxing.

«Nous avons la chance d’avoir un excellent gymnase ici à HCMC, et nous avons aussi l’aide de nos très bons amis au Saigon Sports Club. Ce sont des partisans de longue date de la boxe vietnamienne, et pour ceux qui ne sont pas allés à SSC, je vous encourage à y aller. C’est vraiment le plus grand gymnase de boxe et de combat que j’ai vu partout dans le monde. Nous sommes également bénis d’avoir accès à des combattants talentueux. Il y en a beaucoup au Vietnam, et nous avons une relation étroite avec le groupe Elorde aux Philippines.

«Nous sommes extrêmement impressionnés par les combattants pinoy, ils ont certains des boxeurs les plus dynamiques et divertissants, et nous avons été très chanceux de les avoir créés pour nous à Victory 8. Ce sont aussi des gens formidables, très respectueux et humbles. et toujours très amusant. Nous avons tous les ingrédients ici pour faire du Vietnam non seulement un centre de divertissement de boxe pour l’Asie, mais je crois vraiment que les meilleurs combattants du monde viendront nous rendre visite bientôt. Nous nous efforçons de faire de cette boxe un véritable sport à nouveau, et de faire de l’expérience des combattants du Vietnam une expérience qu’ils garderont à jamais. »